Dave Portnoy propone “americanizar y mejorar el futbol” tras las polémicas del Mundial

Dave Portnoy, fundador de Barstool Sports, propuso una serie de cambios en las reglas del fútbol tras la final de la Copa Mundial de la FIFA.

España venció 1-0 a Argentina en el tiempo extra en la final del domingo y se consagró campeona del torneo, organizado de manera conjunta por Canadá, Estados Unidos y México.

El partido estuvo marcado por varias polémicas arbitrales, entre ellas un gol anulado al español Nico Williams por una falta previa de Mikel Merino, quien, según el árbitro, pisó el pie del defensor argentino Nicolás Otamendi.

Durante el programa Wake Up Barstool, Portnoy sostuvo que el triunfo de España "evitó un incidente casi internacional".

"Ese gol que le anularon a España fue una decisión terrible. Fue una decisión brutal. Era un gol. Sé que van a mostrar la repetición del jugador que pisó el pie del otro, pero hay muchas cosas de las que hemos hablado en este programa. Me encantó el torneo, pero hay que corregir varias cosas".

Dave Portnoy propuso "americanizar y mejorar el futbol" tras las controversias del Mundial ( Getty )

Portnoy sostuvo que, con los cambios que propone, el gol de Nico Williams habría sido válido.

"Si nos dejan jugar y americanizar este deporte... Si pisas accidentalmente el pie de alguien, no es falta", dijo el empresario de 49 años. "No debería sancionarse. En la NFL no es falta si chocas accidentalmente con alguien. Hay que tener eso en cuenta. Debió ser gol. Por suerte, al final no tuvimos que preocuparnos por eso".

Portnoy también afirmó que modificaría la regla del fuera de juego para hacerla más permisiva.

"Esto tiene que cambiar", señaló. "Todo el cuerpo debería estar por delante del defensor para que haya fuera de juego, no solo una pequeña parte".

Esa propuesta es similar a la impulsada por el exdirector técnico del Arsenal Arsène Wenger, que busca favorecer un fútbol más ofensivo al considerar que un atacante está habilitado si cualquier parte de su cuerpo con la que pueda marcar un gol está a la altura del penúltimo defensor.

Conocida como la "regla de la luz del día", esta modificación se encuentra en fase de prueba en Canadá.

El Mundial de 2026 ya incorporó varios cambios que algunos críticos calificaron como una "americanización" del fútbol, entre ellos pausas de hidratación que dividieron los partidos en cuatro periodos y un espectáculo de medio tiempo de 27 minutos, al estilo del Super Bowl, durante la final, una decisión que dividió a los aficionados.

Traducción de Leticia Zampedri