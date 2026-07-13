Fans predicen que Tom Cruise recibirá un Oscar tras ver su transformación en nuevo tráiler: “Irreconocible”

Tom Cruise se sometió a una transformación radical para su nuevo papel en la comedia negra de Alejandro González Iñárritu, Digger, y las primeras imágenes de la película han dejado a los fans estupefactos.

La leyenda de Top Gun (64) protagoniza la próxima comedia satírica del cineasta mexicano en el papel del multimillonario magnate petrolero Digger Rockwell, quien se embarca en una frenética misión para salvar a la humanidad de un desastre ambiental que él mismo ha creado.

En el primer tráiler completo de la película, publicado el lunes, el personaje de Cruise lidia con las consecuencias de una catástrofe multimillonaria provocada por un tsunami que azotó la central nuclear de su empresa. Cruise lleva varias prótesis faciales y corporales para parecer mucho más voluminoso y mayor. Además, luce un cabello ralo y canoso.

Varios fans han reaccionado con sorpresa ante la apariencia casi irreconocible de Cruise en el tráiler y los primeros pósteres de la película.

“Es inspirador ver a alguien que ya no tiene nada que demostrar y que aún así tiene la ambición de reinventarse”, comentó un fan en X, y añadió: “Tom Cruise luce completamente irreconocible en Digger: sus gestos, su voz, su presencia, todo es diferente. ¡Me encanta!”.

open image in gallery Tom Cruise interpreta al magnate petrolero que da título a la nueva comedia negra de Alejandro González Iñárritu, ‘Digger’ ( Warner Bros. )

open image in gallery Cruise debe salvar a la humanidad de un desastroso desastre medioambiental que él mismo provocó ( Warner Bros. )

“No me convencerán de que ese es Tom Cruise ”, escribió otro, y un tercero agregó: “En realidad no lo reconocí, este es un papel muy diferente al que suele interpretar. Interesante”.

“Esa transformación es increíble”, coincidió otro, e incorporó: “Definitivamente no es el aspecto de Tom Cruise al que la gente está acostumbrada”.

“Por fin, una película donde la acrobacia más peligrosa de Tom Cruise es una actuación cruda y sin filtros”, aplaudió alguien más.

Varios predijeron que este papel le valdría al protagonista de Misión Imposible su primer Oscar. “Parece una gran película, y tu actuación parece merecedora de un Oscar”, expresó un usuario.

open image in gallery Los fans creen que el nuevo papel de Cruise le valdrá su primer Oscar ( Warner Bros )

“Tom pasó la última década corriendo sobre trenes en movimiento y colgando de aviones solo para luego pasar a una película donde su principal desafío físico es intentar respirar a través de un kilo de prótesis faciales”, bromeó otro.

El mes pasado, Cruise compartió una retrospectiva de su carrera, con fragmentos de sus papeles más destacados, incluyendo Top Gun, Misión Imposible, Jerry Maguire y Al filo del mañana. Tras pronunciar la popular frase de Misión Imposible, “Todo lo que fuiste, todo lo que has hecho, ha conducido a esto”, el video pasó cómicamente a un avance de Digger.

“Durante los últimos 46 años, he tenido el privilegio de trabajar junto a innumerables artistas y equipos talentosos para crear estos personajes, historias y películas para todos ustedes”, escribió en la publicación de Instagram, e incorporó: “¡Los espero en el cine! Digger. Solo en cines este octubre”.

Esta comedia satírica, protagonizada también por Jesse Plemons, Riz Ahmed, Sandra Hüller y Emma D'Arcy, se estrena en cines el 2 de octubre.

Traducción de Sara Pignatiello