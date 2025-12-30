Los fans de ‘Pluribus’ celebran un final de temporada “sorprendente” y “perfecto”

Los espectadores de Pluribus colmaron de elogios el final de la primera temporada, que se estrenó en Apple TV en Nochebuena.

La serie, creada por Vince Gilligan, conocido por Breaking Bad, cuenta la historia de Carol Sturka (Rhea Seehorn), una novelista de romance fantástico que debe salvar al mundo después de que el resto de la humanidad queda integrada en una mente colectiva.

A continuación, hay spoilers del final de la primera temporada de Pluribus. Quedan advertidos.

En línea con el penúltimo episodio, el cierre de temporada puso finalmente a Carol frente a Manousos (Carlos-Manuel Vesga), otra persona inmune a la mente colectiva, quien viajó desde Paraguay hasta Albuquerque para encontrarse con ella.

Carol y Manousos discrepan desde el inicio sobre cómo actuar frente al resto de la humanidad. Por un lado, Manousos sostiene que deben destruirla si no logran revertir la situación. Ante esa postura, Carol decide huir con Zosia (Karolina Wydra), y ambas comparten dos semanas de calma, romance y viajes.

Sin embargo, el panorama cambia cuando Carol descubre que la mente colectiva utiliza sus óvulos congelados para desarrollar células madre, con el objetivo final de convertirla en una de ellos. Según le informan, el proceso podría completarse en aproximadamente un mes.

Finalmente, en la escena final de la temporada, Carol regresa a casa con una caja trasladada por vía aérea y le dice a Manousos que lo ayudará a salvar el mundo. Dentro del contenedor, hay una bomba atómica, un elemento anticipado al comienzo de Pluribus.

Rhea Seehorn en ‘Pluribus’ ( Apple )

Los fans compartieron reacciones entusiastas al final de temporada en redes sociales.

En X, una persona escribió: “El final de Pluribus fue una locura, Dios mío”, mientras que otra comentó: “El final de la primera temporada de Pluribus cambió vidas, la mía”.

Otra reacción destacó el inicio del episodio: “La escena de apertura del final de Pluribus fue una de las partes más desoladoras de toda la serie hasta ahora”. Aun así, la misma persona señaló que el cierre resultó perfecto y provocó carcajadas por tercera vez en ese episodio.

“Seguro habrá una larga espera hasta la segunda temporada, pero igual estoy muy entusiasmado”, añadió.

Un fan más escribió: “El final de temporada de Pluribus fue excelente. Carol resultó frustrante, pero tuvo sentido. El cierre también fue una locura absoluta. No veo la hora de la próxima temporada, cuando sea que llegue”.

Otro espectador afirmó que el final lo dejó sonriendo todo el tiempo y agregó: “Amo esta serie”.

Pluribus ya cuenta con renovación para una segunda temporada. Vince Gilligan había señalado con anterioridad que la historia fue pensada para desarrollarse a lo largo de cuatro temporadas. Actualmente, la serie se encuentra disponible en Apple TV.

Traducción de Leticia Zampedri