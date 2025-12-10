¿Es cierto que un anuncio de ‘Pluribus’ provocó un brote psicótico a una mujer llamada Carol?

Puede que Pluribus haya tenido uno de los estrenos más importantes de Apple TV de todos los tiempos, pero sin duda su distante enfoque de mercadeo es el responsable del éxito de la serie, que ha alcanzado el estatus de imperdible.

En los días previos al estreno, había muy poca información sobre el contenido del programa, y todas las pistas que tenían los fans procedían de un número de teléfono que aparecía al final del tráiler.

Al llamar al número, una voz decía: “Hola, Carol. Nos alegra mucho que hayas llamado. Estamos deseando que te unas a nosotros”. A continuación, se ofrecía responder mediante un mensaje de texto que decía: “Recuerda que tu vida te pertenece, Carol. ¡Tú decides!”.

Desde que comenzaron a emitirse los episodios semanales, han aparecido más anuncios relacionados con Carol en vallas publicitarias e incluso en búsquedas de Google.

Sin embargo, una publicación en Reddit se ha vuelto viral después de que una usuaria británica afirmara que los anuncios irónicos habían provocado que su hermana, llamada Carol, sufriera un episodio psicótico.

La publicación de r/LegalAdviceUK dice que la mujer esquizofrénica en cuestión pensó que “alguien estaba tratando de comunicarse con ella a través de su refrigerador”.

El anuncio en cuestión decía: “Sentimos mucho haberte molestado, Carol”.

“Tenía un fondo amarillo espeluznante y era muy siniestro. Solo al mirarlo más de cerca, se veía que era un anuncio de un programa de televisión”, continuaba la publicación.

“Un anuncio espeluznante en un lugar donde normalmente no debería haber anuncios la ha enviado al hospital y ha provocado una revisión de la eficacia de sus antipsicóticos. ¿Es esto siquiera legal en el Reino Unido? ¿Poner anuncios terroríficos como ese en un refrigerador inteligente sin tener forma alguna de saber quién podría haberlos visto?”, agregó la usuaria.

Para el fanático promedio de Pluribus, este anuncio es relativamente común y definitivamente legal. Pero para el consumidor desprevenido, podemos entender por qué podría ser francamente aterrador —especialmente si te llamas Carol.

Tampoco es la primera vez que alguien comparte su confusión luego de que uno de estos anuncios apareciera en su refrigerador.

Las cosas se vuelven aún más inquietantes cuando se sabe que el argumento de la serie consiste en que Carol (Rhea Seehorn) es una de las pocas personas que quedan en la Tierra inmunes a un contagio que hace felices a todos.

Sin embargo, otra publicación en Reddit desató las especulaciones de que tal vez no todo es lo que parece en el hilo que ahora se ha vuelto viral.

“Imagina que te llamas Carol, estás en psicosis y ves esto en tu refrigerador”, escribió una persona debajo del original —el autor del comentario acaba de confirmar que es “un hombre de EE. UU.”, y que “no se llama Carol”.

Continuó especulando que uno de sus comentarios más votados podría haber sido la inspiración detrás de la historia, en caso de que fuera inventada.

“Ni siquiera hace falta estar en psicosis, esta m****a también asustaría a una Carol cuerda”, reconoció una segunda persona, mientras que otras señalaron que lo más extraño de esta situación era que las neveras mostraran anuncios.

“Obviamente, yo también estoy en contra de que haya anuncios en una maldita nevera, pero me parece gracioso que fuera este en específico, ya que la protagonista del programa publicitado también es atormentada por una presencia dominante”, intervino alguien.

“¿No les recuerda a Black Mirror?”, escribió otro.

“Gracias por enseñarme esto, ni loco voy a comprar un refrigerador así; probablemente me ahorraré mucho dinero”, añadió un tercero.

Por suerte, se pueden desactivar los anuncios de este refrigerador en particular; sin embargo, Apple quizá debería replantearse la estrategia publicitaria para esta serie.

Traducción de Sara Pignatiello