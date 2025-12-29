Ya está aquí el primer tráiler de la nueva versión de Malcolm el del medio, y los fans ya están divididos sobre el regreso de la exitosa comedia.

Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair verá al actor Frankie Muniz volver casi 20 años después como el niño prodigio titular Malcolm, que ahora es todo un adulto con una hija propia. La reposición en cuatro partes de la comedia de los años 2000 se centra en la reunión de Malcolm con su disfuncional familia con motivo del 40 aniversario de sus padres, interpretados por la estrella de Breaking Bad Bryan Cranston, y Jane Kaczmarek.

“Mi vida es fantástica ahora”, dice Muniz, de 40 años, en el nuevo tráiler publicado el lunes, y añade: “¡Todo lo que tenía que hacer era alejarme de mi familia!”.

Tras la publicación del nuevo tráiler el lunes, en el que se revelaba la fecha de estreno —el 10 de abril—, los fans se lanzaron a las redes sociales para compartir sus reacciones ante el regreso de la serie, que originalmente se emitió en Fox durante siete temporadas, de 2000 a 2006.

Sin embargo, otros espectadores sugirieron que la popular serie debería haber terminado con el final original.

open image in gallery Frankie Muniz retoma su papel de Malcolm en el ‘reboot’ de 'Malcolm el del medio' ( Hulu/Disney+ )

“No quiero juzgar, pero parece que han cambiado el tono y las cualidades cinematográficas que hacían única a la serie. Espero equivocarme”, escribió un usuario de X, y otro añadió: “La televisión es tan mala hoy en día que todo lo que hacen es resucitar viejas series”.

“Otro renacimiento de un caballo muerto, porque las ideas originales son demasiado difíciles”, espetó un tercero, y agregó: “¿Malcolm escapó por fin de su demente familia durante 20 años y ahora lo arrastramos de vuelta para una continuación que nadie pidió? Esto no es más que fan fiction mercantilista con peores cortes de pelo”.

“Life’s Still Unfair (La vida sigue siendo injusta): tienen razón, porque nadie pidió esta nueva versión”, remachó otra persona, y continuó: “Otro golpe de nostalgia que aprovecha el agotamiento de los millennials y la fatiga de la marca. Cuando la creatividad se agota, solo hay que reempaquetar el pasado y esperar que nadie note que falta la esencia”.

Algunos fans, sin embargo, se mantienen esperanzados frente al reboot.

“No voy a mentir, Malcolm el del medio era una de esas series para las que un revival podría funcionar”, escribió alguien en X. Un segundo comentó: “Como fan de esta serie desde niño, ¡estoy locamente emocionado por esto!”.

open image in gallery Frankie Muniz (en el centro) se reúne con sus padres televisivos, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, en 'Malcolm el del medio' ( frankiiemuniz4/Instagram )

Otro expresó: “Esto es justo lo que el universo necesitaba en un momento como este”.

Casi todo el reparto original de la serie se reunió para la nueva versión, incluidos Chris Kennedy Masterson y Justin Berfield como los hermanos mayores de Malcolm, Francis y Reese, respectivamente, y Emy Coligado como Piama, la esposa de Francis.

Erik Per Sullivan, que interpretaba a Dewey, el hermano pequeño de Malcolm, brilla por su ausencia en la reunión tras su decisión de retirarse de la actuación para dedicarse a su educación. El actor de Fargo Caleb Ellsworth-Clark reemplazará a Sullivan como Dewey.

Otros recién llegados son Keeley Karsten como la hija de Malcolm, Vaughan Murrae, y Kiana Madeira.

Traducción de Sara Pignatiello