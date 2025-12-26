El exestrella de Nickelodeon Tylor Chase recibe atención médica tras la difusión de un preocupante video viral

El exactor infantil de Nickelodeon Tylor Chase recibió atención médica tras la difusión de un video preocupante que se volvió viral.

Chase, de 36 años, fue visto en las calles de Riverside con un aspecto descuidado y en aparente situación de calle. En varios clips grabados por seguidores, confirmó que formó parte de la exitosa serie de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned, donde interpretó al personaje de Martin entre 2004 y 2007.

Según TMZ, la policía de Riverside indicó que conoce a Chase y que mantiene contacto con él al menos una vez por semana. Las autoridades señalaron que le ofrecieron servicios de salud mental, tratamiento por consumo de sustancias y alojamiento temporal, opciones que, de acuerdo con el reporte, él rechaza de manera reiterada.

En un video publicado el jueves en Instagram, el influencer Jake Harris informó que Chase estaba recibiendo “la ayuda que necesitaba”.

“Actualmente, está recibiendo atención médica para recuperar su salud, estabilizarse y encaminarse hacia un tratamiento de rehabilitación”, añadió Harris. “Sepan que ahora está en buenas manos y bajo cuidado”.

Tylor Chase interpretó a Martin en la serie de Nickelodeon 'Manual de supervivencia escolar de Ned'

Harris es uno de los varios influencers y exestrellas infantiles que se movilizaron para ayudar a Chase después de que el video saliera a la luz.

El exactor infantil Shaun Weiss, recordado por interpretar a Goldberg en la saga cinematográfica Somos los mejores, pidió ayuda a los seguidores para localizar a Chase a comienzos de la semana. Luego, una vez que fue encontrado, su excompañero de Manual de supervivencia escolar de Ned, Daniel Curtis Lee, lo invitó a comer y le pagó una habitación de hotel.

Más tarde, tras compartir la primera actualización sobre la situación de Chase, Harris publicó otro video para desmentir versiones que aseguraban que el exactor infantil había dejado la habitación del hotel en malas condiciones.

“Esta es la supuesta ‘habitación de hotel destrozada’ que se volvió viral. Él no destrozó el hotel”, escribió Harris en un mensaje sobreimpreso en un video de la habitación de Chase. “La administración no estaba molesta. No crean todo lo que escuchan sobre Tylor”.

Shaun Weiss, conocido por 'Somos los mejores', ofreció su ayuda al exactor de Nickelodeon Tylor Chase tras la difusión de un video que lo muestra viviendo en la calle

El protagonista de Manual de supervivencia escolar, Devon Werkheiser, también se refirió a la situación de su excompañero. En declaraciones a TMZ, señaló que “Tylor era un chico sensible, dulce y amable. Es devastador verlo así”.

“No veo a Tylor desde hace casi 20 años, desde que terminó la serie”, agregó, y reconoció: “Cualquiera que haya lidiado con una adicción severa y problemas profundos de salud mental sabe que es una situación increíblemente difícil cuando la persona no quiere ayuda”.

Werkheiser, quien encabezó la comedia juvenil entre 2004 y 2007, expresó su deseo de que la gente deje de filmar y subir videos de Chase a internet en busca de visitas.

“Mi única esperanza es que, a partir de esta exposición, alguien con verdadera comprensión y recursos pueda intervenir, llevar a Tylor a tratamiento y ayudarlo a retomar el rumbo. Todos queremos un final feliz”, concluyó.

Traducción de Leticia Zampedri