Paapa Essiedu aseguró que no quiere decir “nada” sobre J. K. Rowling, mientras él y sus compañeros de reparto siguen enfrentándose a preguntas incómodas por su participación en la nueva serie de Harry Potter.

El actor, de 36 años, interpretará a Severus Snape en la próxima producción de HBO, papel que asumirá tras el fallecido Alan Rickman, quien dio vida al estricto profesor de Hogwarts en las ocho películas de la saga.

Su incorporación al elenco, junto con la de actores como John Lithgow, Bel Powley, Warwick Davis y Kit Harington, ha generado críticas entre quienes cuestionan que participen en un proyecto vinculado a Rowling debido a sus posturas sobre los derechos de las personas trans. En los últimos años, la escritora ha provocado una fuerte polémica por sus declaraciones sobre la identidad de género, que algunos de sus críticos consideran transfóbicas, una calificación que ella rechaza.

De hecho, poco después de que se anunciara su participación en la serie el año pasado, Essiedu fue uno de los cientos de profesionales del cine y la televisión que firmaron una carta abierta para exigir a la industria medidas en defensa de los derechos de las personas trans. La iniciativa surgió apenas dos semanas después de un polémico fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido que estableció que la definición legal de mujer se basa en el sexo biológico, una decisión que Rowling celebró en redes sociales.

Ante las repercusiones, la autora se pronunció sobre la firma de Essiedu en una publicación en X. “No tengo el poder de despedir a un actor de la serie y no lo haría aunque lo tuviera. No creo que se deba privar a las personas de su trabajo o sus medios de vida por tener creencias protegidas por la ley que difieren de las mías”, escribió.

Ahora, en una nueva entrevista con Vanity Fair, Essiedu volvió a abordar la controversia, aunque dejó claro que prefiere no entrar en un enfrentamiento con la escritora. “He sido muy claro sobre mi postura respecto a este tema, y por eso ella habló de mí”, señaló.

“No quiero generar una división entre ‘ellos y nosotros’. No estoy aquí para hablar de las opiniones políticas de Jo ni para ser su portavoz. Lo único que puedo hacer es dejar muy claro en qué creo y actuar de acuerdo con esos principios”, añadió.

Cuando le preguntaron cuáles eran sus convicciones, el actor evitó profundizar en sus diferencias con Rowling y reiteró su postura: “No quiero hablar de Jo en absoluto”.

open image in gallery Paapa Essiedu, quien interpretará a Severus Snape en la nueva serie de ‘Harry Potter’, evitó hablar sobre J. K. Rowling y la polémica por sus posturas sobre los derechos de las personas trans. ( Getty )

Aun así, Essiedu dejó en claro cuáles son sus convicciones. “Creo firmemente que las personas trans, las personas queer y todas las personas, sin importar sus creencias o su origen, tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso, y a sentirse seguras en todo momento, ya sea en el trabajo, en sus casas o en la calle”, afirmó. “Eso es lo que creo y lo que intento reflejar en mi forma de vivir. Son los principios que me guían”.

Pese a sus declaraciones, algunos críticos señalan que los importantes ingresos que Rowling podría obtener de la nueva serie de Harry Potter podrían destinarse a financiar iniciativas que organizaciones defensoras de los derechos LGBTQ+ consideran transfóbicas.

open image in gallery J. K. Rowling respondió a un grupo que había expresado su apoyo a la escritora ( Andrew Milligan/PA )

Rowling también ha respaldado con declaraciones públicas y donaciones a For Women Scotland, una organización que defiende los derechos de las mujeres basados en el sexo biológico y los espacios exclusivos para ellas, a la que aportó unas 70.000 libras esterlinas (alrededor de 90.000 dólares) para apoyar sus actividades.

Durante la entrevista, Essiedu también habló sobre los ataques racistas que ha sufrido desde que se anunció su participación en la serie y recordó que en marzo llegó a recibir amenazas de muerte. “Hay personas que dicen: ‘Investigué tu trayectoria, vi cómo actúas y me parece que eres pésimo’. Están en todo su derecho de opinar eso”, explicó. “Pero también hay quienes me critican por ser negro. Quizá no lo dicen de forma tan directa, pero detrás de sus comentarios hay una clara hostilidad racial”. Pese a estas experiencias, el actor destacó el mes pasado el apoyo que ha recibido de sus compañeros de reparto y del equipo de producción.

La nueva serie de Harry Potter, cuyo estreno está previsto para el 25 de diciembre, podría extenderse durante una década y dedicar una temporada a cada uno de los siete libros de J. K. Rowling, que narran las aventuras de un niño de 11 años que ingresa a Hogwarts, una escuela de magia y hechicería, y se enfrenta al temido Lord Voldemort.

Traducción de Leticia Zampedri