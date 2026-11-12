Netflix se enfrenta a grandes críticas por negarse a retirar el especial de Russell Brand tras su condena por violación

Netflix decidió mantener en su plataforma el especial de monólogos de Russell Brand de 2018, a pesar de la condena del comediante por violación y agresión sexual.

Russell Brand: Renacimiento, grabado en el Hackney Empire de Londres, ya no se promocionará ni se recomendará activamente a los suscriptores, pero los espectadores aún podrán acceder a él.

Durante el programa, Brand habla del nacimiento de su primer hijo y bromea sobre lo sorprendido que estaba de haber tardado tanto en embarazar a una mujer.

Una fuente de Netflix declaró a The Telegraph y otros medios: “Priorizamos la elección y el control para nuestros miembros: la libertad de ver qué, cómo y cuándo quieran, con recomendaciones y calificaciones que les ayuden a tomar esas decisiones”.

La decisión de mantener el espectáculo de monólogos fue calificada de “un tanto sorprendente” por Jill Greenfield, presidenta de la Fawcett Society, un grupo que lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

open image in gallery Russell Brand actuando en su espectáculo ‘Messiah Complex’ en la Brixton Academy en 2014 ( Reuters )

Ella dijo: “No sé quién querría ver eso. Son una cadena de televisión; tienen que pensar en la audiencia, especialmente cuando hay investigaciones en curso”.

“Es indignante para muchísimas personas, especialmente para las víctimas. Con antecedentes penales, es un misterio cómo alguien puede seguir haciéndolo”.

Brand, de 51 años, fue condenado el lunes a 10 años y seis meses de prisión tras ser declarado culpable de violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres entre 2004 y 2009.

El juez afirmó que la fama de Brand lo había protegido hasta que una investigación realizada en 2023 por el programa Dispatches de Channel 4, The Times y The Sunday Times “animó” a otras mujeres a denunciar los hechos.

open image in gallery Russell Brand fue condenado a diez años y medio de cárcel tras ser declarado culpable de un delito de violación y tres delitos de agresión sexual ( PA Wire )

El juez Bennathan le dijo al exactor de Hollywood que cumplirá al menos dos tercios de su condena en prisión, ya que acusó a la estrella de mostrar un “desprecio indiferente y arrogante por el derecho de cualquier mujer a decir que no".

Al enviarlo a las celdas, el juez agregó: “Sea lo que sea que las mujeres vistan, vayan donde vayan, incluso beban lo que beban, conservan el derecho a decir no y exigir justicia en los tribunales penales cuando depredadores sexuales como usted, señor Brand, actúan sin su consentimiento”.

La policía describió al protagonista de ¿Cómo sobrevivir a mi ex? como un “delincuente peligroso” y elogió la valentía de las víctimas por denunciar los hechos, tras su sentencia en el Tribunal de la Corona de Southwark.

La Policía Metropolitana ya está investigando a Brand por otras dos presuntas violaciones, incluida una contra una estudiante de 16 años, y la Fiscalía de la Corona está estudiando los expedientes de acusación.

“Si usted se presenta, será escuchado, apoyado y tratado con cuidado y compasión”, dijo el superintendente detective Andy Furphy.

Traducción de Olivia Gorsin