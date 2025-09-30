J. K. Rowling llama “ignorante” a Emma Watson por “echar leña al fuego” de la polémica trans

J. K. Rowling arremetió contra Emma Watson por criticar sus posturas sobre el género, aprovechando —según la autora— su vínculo con Harry Potter. Además, rechazó las declaraciones de Watson, quien afirmó que aún aprecia a Rowling a pesar de sus diferencias.

Watson, junto a sus excompañeros de reparto Daniel Radcliffe y Rupert Grint, ha expresado su apoyo a los derechos de las personas trans y ha criticado las declaraciones de J. K. Rowling, calificadas por muchos como transfóbicas.

En una nueva declaración, Rowling llamó a Watson “ignorante” y sostuvo que la actriz “nunca ha vivido la adultez fuera de la fama y la riqueza”. Además, la acusó de “echar leña al fuego” del acoso que dice recibir por sus opiniones.

Días después de que Watson, de 35 años, dijera que estaría dispuesta a hablar nuevamente con Rowling, la autora escribió en Twitter (X): “Los adultos no pueden acercarse a un movimiento activista que pide con frecuencia el asesinato de una amiga y luego pretender tener derecho a su cariño, como si esa amiga fuera su madre”.

La semana pasada, Watson señaló que su desacuerdo con Rowling no implica que “no pueda valorar a Jo” ni a la persona con la que compartió “experiencias personales”.

Sin embargo, Rowling afirmó que sospecha que el “cambio de postura” de Watson se debe a que la “condena abierta” en su contra ha disminuido en los últimos meses.

Expresó que Emma Watson y sus compañeros “tienen todo el derecho de adherir a la ideología de identidad de género”, pero sostuvo que tanto Emma como Daniel Radcliffe dejaron claro que su antigua relación profesional con ella les daba el derecho —o peor, el deber— de “criticar” públicamente sus opiniones.

“Años después de haber terminado Harry Potter, siguen actuando como si fueran portavoces del mundo que yo creé”.

J. K. Rowling dice que Emma Watson "no se da cuenta de lo ignorante que es"

Rowling afirmó que el aparente comentario irónico de Emma Watson durante los premios Bafta de 2022 marcó “un punto de inflexión”.

Durante la ceremonia, la presentadora Rebel Wilson presentó a la actriz con estas palabras: “Aquí está Emma Watson para entregar el próximo premio. Se considera feminista, pero todos sabemos que es una bruja”. Watson respondió con firmeza: “¡Estoy aquí por todas las brujas!”.

Sin embargo, Rowling dijo que lo que más la hirió fue una nota escrita a mano que recibió de parte de Emma Watson poco después del evento.

“Emma le pidió a alguien que me entregara una nota escrita a mano, que decía una sola frase: ‘Lamento mucho lo que estás pasando’ (ella tiene mi número de teléfono). Esto ocurrió cuando las amenazas de muerte, violación y tortura en mi contra estaban en su punto más alto, en un momento en que tuve que reforzar mi seguridad personal y temía constantemente por la seguridad de mi familia”.

Y agregó: “Emma acababa de echar más leña al fuego, pero creyó que una frase de apoyo bastaba para quedar bien”.

La autora de 'Harry Potter' arremete contra Emma Watson y la tilda de "ignorante"

Rowling insinuó que Emma Watson no comparte sus opiniones porque ha vivido una vida protegida gracias al éxito de Harry Potter.

“Emma tiene tan poca experiencia en la vida real que no se da cuenta de lo ignorante que es”, escribió.

“Yo no era multimillonaria a los 14. Vivía en la pobreza mientras escribía el libro que hizo famosa a Emma”.

The Independent se ha puesto en contacto con el equipo de Watson para obtener comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri