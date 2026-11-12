Daniel Radcliffe admite que quizá nunca vea la nueva serie de Harry Potter

Daniel Radcliffe admitió que quizá nunca vea la nueva serie de Harry Potter, cuyo estreno está previsto para el día de Navidad en HBO y HBO Max.

El actor, de 37 años, interpretó al joven mago en las ocho películas de la saga, junto a Rupert Grint, de 38 años, en el papel de Ron Weasley, y Emma Watson, de 36, como Hermione Granger. Ahora, la adaptación televisiva contará con una nueva generación de estudiantes de Hogwarts, encabezada por Dominic McLaughlin, de 12 años, quien asumirá el personaje que convirtió a Radcliffe en una estrella mundial.

Durante el estreno mundial de Hermanastras, de Netflix, celebrado el domingo en Nueva York, Radcliffe confesó a Associated Press que no tiene claro si seguirá la nueva versión. “Sinceramente, no sé si la veré. Ya he participado en muchas películas de Harry Potter y, además, no suelo ver televisión”, explicó.

open image in gallery Daniel Radcliffe admitió que quizá ni siquiera vea la nueva serie de ‘Harry Potter’ de HBO ( Getty )

open image in gallery Dominic McLaughlin asumirá el papel del joven mago Harry Potter, interpretado anteriormente por Daniel Radcliffe ( HBO )

De hecho, el actor reconoció que todavía tiene pendientes algunas de las series más aclamadas de los últimos años. “No he visto Breaking Bad ni Mad Men. Me he perdido varios de los grandes clásicos. Así que, ya sabes, dedicar ocho horas a ver cualquier cosa es bastante tiempo”, comentó.

Radcliffe debutó como Harry Potter en Harry Potter y la piedra filosofal, estrenada en 2001, y dio vida al personaje durante una década, hasta el cierre de la saga cinematográfica con Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: parte 2, en 2011.

Pese a sus dudas sobre si verá la nueva adaptación, el actor se ha mostrado entusiasmado con la elección de McLaughlin como su sucesor. Incluso aseguró que el joven intérprete “no necesita ningún consejo”, ya que prefiere evitar que sus propias declaraciones en entrevistas terminen persiguiéndolo a lo largo de su carrera. También expresó su confianza en que McLaughlin lo hará “increíble” y su deseo de que ambos puedan conocerse algún día.

En la nueva producción, McLaughlin compartirá protagonismo con Alastair Stout, quien interpretará a Ron Weasley, y Arabella Stanton, encargada de dar vida a Hermione Granger. Los tres conformarán el trío central de la adaptación televisiva, cuyo rodaje comenzó el año pasado en los estudios Warner Bros. de Leavesden, en Hertfordshire, donde también se filmaron las películas originales.

La serie se presenta como una “adaptación fiel” de las siete novelas de J. K. Rowling, de 61 años, quien participa como productora ejecutiva. La escritora continúa involucrada en el desarrollo del proyecto mientras sigue siendo una figura controvertida por sus posturas sobre los derechos de las personas transgénero.

Además de los jóvenes protagonistas, HBO ha reunido a un elenco de reconocidos actores británicos e internacionales. John Lithgow, de 81 años, interpretará a Albus Dumbledore, el director de Hogwarts, mientras que Janet McTeer, de 65, dará vida a la profesora Minerva McGonagall. Por su parte, Nick Frost, de 54 años, conocido por producciones como El desesperar de los muertos, Hot Fuzz. Superpolicías y Spaced, asumirá el papel de Rubeus Hagrid, el guardabosques de la escuela.

A ellos se suma Paapa Essiedu, de 36 años, reconocido por sus trabajos en I May Destroy You y The Lazarus Project, quien interpretará al profesor Severus Snape, personaje al que dio vida el fallecido Alan Rickman en las películas. Johnny Flynn, de 43 años, encarnará a Lucius Malfoy, papel que anteriormente interpretó Jason Isaacs, de 63, quien también formó parte del elenco de la exitosa serie de HBO The White Lotus.

El reparto se completa con Louise Brealey, de 47 años, como la instructora de vuelo Rolanda Hooch, y Anton Lesser, de 74, como el fabricante de varitas Garrick Ollivander. Asimismo, Rory Wilmot interpretará a Neville Longbottom, mientras que Amos Kitson dará vida a Dudley Dursley, el primo de Harry Potter.

Traducción de Leticia Zampedri