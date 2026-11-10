David Walliams: cronología de las controversias tras acusaciones por conducta sexual inapropiada

David Walliams, exjuez de Britain's Got Talent y estrella de Little Britain, se enfrenta a acusaciones de varias mujeres por un comportamiento sexualmente inapropiado cuando eran adolescentes.

En una carta dirigida a los periodistas que trabajan en la investigación sobre su presunta mala conducta, Walliams dijo: “En retrospectiva, me doy cuenta de que en ocasiones actué sin consideración hacia otras personas con las que mantuve relaciones sexuales ocasionales. Me doy cuenta de que no siempre tuve en cuenta los sentimientos de los demás. Eso es algo que lamento”.

“Si bien un desequilibrio de poder es inevitable cuando una de las partes es famosa, abusar de ese poder es algo completamente distinto, y es algo que yo nunca hice”.

“No soy un depredador sexual. No infringí la ley, pero me duele profundamente que algunas de las mujeres que conocí hace 10 o 20 años ahora hayan expresado dolor o enfado hacia mí”.

Aquí hay una cronología de las controversias en las que se vio involucrado:

– 2006

Durante una representación teatral de Little Britain, Walliams era conocido por realizar un número llamado Hide The Sausage.

Interpretó a un antiguo animador infantil y delincuente sexual llamado Des Kaye, que tocaba y bajaba los pantalones de los miembros del público e intentaba besarlos.

Los videos de las actuaciones publicados en internet suscitaron críticas por parte de usuarios de redes sociales y activistas LGBT+.

– 2011

Walliams hizo comentarios sexuales sobre el excantante de One Direction, Harry Styles, que tenía 17 años en ese momento, en el programa Chris Moyles' Quiz Night de Channel 4.

Sus comentarios provocaron quejas ante la emisora y el organismo regulador Ofcom.

open image in gallery David Walliams tras recibir el título de Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) por sus servicios a la beneficencia y las artes de manos de la Princesa Real durante una ceremonia de investidura celebrada en el Palacio de Buckingham el 17 de octubre de 2017 ( Getty )

– 2020

La serie Little Britain fue retirada de varias plataformas de streaming del Reino Unido debido al uso de maquillaje de cara negra. Algunos personajes fueron eliminados cuando la BBC la volvió a subir dos años después, mientras que Come Fly With Me fue editada de forma similar.

Walliams y el cocreador Matt Lucas se disculparon por el uso de la técnica de pintarse la cara de negro en los programas, y calificaron esta acción de “incorrecta” y Lucas describió el humor de la serie como “cruel”.

open image in gallery Walliams y su compañero de reparto en ‘Little Britain’, Matt Lucas, se disculparon por pintarse la cara de negro en la serie cómica ( PA Archive )

– 2022

Walliams abandonó su puesto como juez en Britain's Got Talent (BGT), programa en el que había participado desde 2012, tras descubrirse que había hecho comentarios sexualmente explícitos y despectivos hacia algunos de los concursantes.

– 2023

El productor de BGT, Fremantle, pidió disculpas a Walliams y llegó a una “resolución amistosa” con él después de que se filtraron los comentarios que hizo durante el programa, y la estrella se disculpó por los “comentarios irrespetuosos”.

Walliams dijo: “Me gustaría disculparme con las personas sobre las que hice comentarios irrespetuosos durante los descansos del rodaje de Britain's Got Talent en 2020”.

“Eran conversaciones privadas y, como la mayoría de las conversaciones entre amigos, nunca tuvieron la intención de ser compartidas. Sin embargo, lo siento”.

Esto se produjo después de que Walliams presentó una demanda afirmando que la publicación de una grabación en la que hacía esos comentarios infringía las normas de protección de datos.

La demanda también acusaba a la empresa de haberle causado daños psiquiátricos y pérdidas económicas.

open image in gallery Walliams en el escenario durante los ensayos de la gira del espectáculo en directo ‘Little Britain’, en el Guildhall de Portsmouth ( PA )

– 2025

En diciembre de 2025, Walliams fue despedido por su editorial, que declaró que, “tras una cuidadosa consideración”, no publicaría ningún título nuevo del autor de literatura infantil galardonado.

La decisión de prescindir de sus servicios se tomó tras una investigación del Telegraph sobre las acusaciones de que había “acosado” a mujeres jóvenes.

En aquel momento, HarperCollins emitió un comunicado que decía: “Tras una cuidadosa consideración, y bajo el liderazgo de su nuevo director ejecutivo, HarperCollins Reino Unido decidió no publicar ningún título nuevo de David Walliams. El autor está al tanto de esta decisión”.

“HarperCollins se toma muy en serio el bienestar de sus empleados y cuenta con procedimientos para denunciar e investigar cualquier inquietud. Para respetar la privacidad de las personas, no hacemos comentarios sobre asuntos internos”.

open image in gallery Walliams fue descartado por su editorial, HarperCollins, en diciembre de 2025 ( PA )

Un portavoz de Walliams declaró que este “nunca había sido informado de ninguna acusación formulada en su contra por HarperCollins”.

Los representantes de Walliams añadieron: “Él no fue objeto de ninguna investigación ni se le dio la oportunidad de responder preguntas. David niega rotundamente haberse comportado de manera inapropiada y está consultando con sus abogados”.

Poco después de que HarperCollins rescindiera su contrato con Walliams, también se le impidió participar en el Festival de Libros Infantiles de Waterstones en Dundee.

En 2025, también se informó que había hecho saludos nazis mientras grababa el programa de debate de la BBC Would I Lie To You?

– 2026

A principios de este mes se reveló que un hombre famoso, ahora identificado como Walliams, había perdido su demanda de una orden judicial contra ITN y Guardian News and Media para impedir la publicación de acusaciones que incluían conducta sexual inapropiada.

El parque temático Alton Towers también cerró definitivamente su atracción World of David Walliams la semana pasada.

open image in gallery Alton Towers cerró definitivamente la semana pasada su atracción dedicada a David Walliams, que giraba en torno a sus libros infantiles ( Getty )

La atracción se centraba en sus libros infantiles e incluía títulos como Gangsta Granny: The Ride, Raj's Bouncy Bottom Burp y The Royal Carousel, además de Raj's Shop y The Burger Kitchen.

Un portavoz de Merlin Entertainments, la empresa que gestiona el parque temático, declaró: “Al finalizar la temporada alta de 2026 en Alton Towers Resort y tras nuestra revisión periódica de las atracciones y juegos mecánicos de todo el complejo, tomamos la decisión de cerrar definitivamente World of David Walliams”.

Se entiende que la decisión se tomó teniendo en cuenta una serie de factores operativos y relacionados con la experiencia de los huéspedes.

El 10 de noviembre, ITV News y The Guardian identificaron públicamente a Walliams como la personalidad televisiva que enfrenta múltiples acusaciones de comportamiento sexualmente inapropiado hacia las mujeres.

Press Association