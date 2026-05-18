¿Qué pasó con Lee Andrews? Todo lo que se sabe sobre el esposo de Katie Price desaparecido

En el más reciente y desconcertante capítulo de la vida de Katie Price, la celebridad británica aseguró que su esposo, con quien lleva apenas cuatro meses de casada, desapareció y que incluso teme que haya sido “secuestrado”.

La exmodelo y personalidad televisiva, de 47 años, sorprendió a fans, amigos y familiares cuando en enero se casó con Lee Andrews, un empresario radicado en Dubái a quien, según trascendió, conocía desde hacía apenas unos días.

Desde entonces, la relación estuvo marcada por varias polémicas: desde la confesión de Andrews sobre haber mentido acerca de sus estudios en la Universidad de Cambridge hasta las dificultades de mantener un matrimonio a distancia.

Ahora, Price reveló que denunció la desaparición de su marido después de pasar cinco días sin tener noticias de él.

Según contó, Andrews tenía previsto viajar al Reino Unido para reencontrarse con ella y acompañarla en una aparición en el programa Good Morning Britain. Sin embargo, nunca llegó al país ni se presentó en el estudio de ITV.

Mientras la historia se vuelve cada vez más extraña, repasamos todo lo que se sabe hasta ahora sobre la supuesta desaparición de Andrews.

“Ahora está desaparecido”

Katie Price habló por primera vez sobre la desaparición de Lee Andrews el sábado 16 de mayo, a través de un video publicado en YouTube.

“No sé muy bien por dónde empezar, pero sé que hubo mucha especulación sobre Lee desde que lo conocí”, afirmó. “Pasó algo muy, muy grave”.

La exmodelo de 47 años explicó que días antes había dicho en Instagram que Andrews se estaba tomando “un descanso” de las redes sociales debido al acoso que había recibido recientemente. Sin embargo, aseguró que la situación era mucho más seria y que llevaba “tres días desaparecido”.

“La última vez que hablé con Lee fue el miércoles a las 10:00 de la noche. Estaba intentando cruzar la frontera en Dubái para tomar un vuelo y reunirse conmigo”, contó.

“Llegamos a preguntarnos si pudo haber sido secuestrado. Lo único seguro es que está desaparecido”, agregó.

open image in gallery Katie Price reveló que su esposo nunca llegó al Reino Unido ( Katie Price )

Según Price, el Departamento de Investigación Criminal de Dubái se encuentra buscando a Andrews, aunque aseguró que hasta ahora “nadie pudo encontrar registro alguno de que haya sido detenido en el país”.

“Ahora empezamos a pensar, por extraño que suene, que está desaparecido. No sé si lo secuestraron”, afirmó. “Nadie logra localizarlo en cárceles ni comisarías, y la policía dice no tener ningún registro suyo”.

La celebridad británica también aseguró que la última vez que habló con él, Andrews aparecía retenido dentro de una camioneta.

“Tenía las manos atadas, no esposadas, y llevaba una capucha. Me dijo: ‘Mira, van a volver por mí’. Esa fue la última videollamada que tuve con él”, relató.

Según describió, el empresario estaba dentro de “una camioneta vieja y sucia”, con ventanas blancas cubiertas por una rejilla.

The Independent informó que se comunicó tanto con la policía de Dubái como con el Ministerio de Asuntos Exteriores británico para solicitar comentarios sobre el caso.

La pareja tenía previsto aparecer junta en el programa Good Morning Britain el martes 12 de mayo, aunque Andrews nunca llegó al estudio. En ese momento, Price aseguró que su marido estaba retenido en el aeropuerto.

Posteriormente, el programa reveló que, tras consultar al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido sobre una posible prohibición de viaje, el organismo respondió: “Estamos asistiendo a un ciudadano británico que fue detenido en Emiratos Árabes Unidos”.

open image in gallery La personalidad televisiva durante su aparición en Good Morning Britain el martes ( ITV )

Durante su participación en Good Morning Britain, Katie Price negó que Andrews hubiera sido arrestado luego de que el conductor Ed Balls le preguntara directamente sobre esa posibilidad, y aseguró que incluso se lo había consultado personalmente a su marido.

“Me comentaron eso detrás de cámaras, así que le escribí preguntándole si era él el británico detenido. Me respondió con una nota de voz diciendo que no y hasta me mandó emojis riéndose”, contó.

Price explicó entonces que Andrews supuestamente seguía en el aeropuerto y que planeaba viajar al Reino Unido para quedarse varios meses mientras avanzaban trámites relacionados con visas y permisos de conducir internacionales.

“Tenía asuntos de negocios pendientes y por eso perdió el vuelo”, afirmó en ese momento.

Sin embargo, días después, durante su podcast, reconoció sentirse expuesta públicamente por la ausencia de su marido.

“Si viene a Inglaterra se terminarán todos los rumores, porque ahora mismo todo el mundo cree que tiene prohibido viajar”, comentó. “Le dije que me parecía raro que yo siguiera yendo a Dubái y él nunca viniera aquí”.

La situación tomó un giro todavía más confuso cuando, el sábado, Price aseguró en un video de YouTube que la última vez que habló con Andrews fue el miércoles por la noche, mientras él intentaba “cruzar la frontera en Hatta”, una zona fronteriza entre Emiratos Árabes Unidos y Omán.

“El localizador dejó de funcionar a las 22:03 del miércoles. Ese fue el último contacto que tuvimos su familia y yo”, afirmó.

Las repercusiones

Aunque Katie Price pidió ayuda para encontrar a su marido, muchas personas en redes sociales se mostraron escépticas frente a la historia.

“Se está escondiendo. Sabe que lo descubrieron”, escribió un usuario en los comentarios del video.

Mientras tanto, una fuente citada por The Sun aseguró que Price mantiene “contacto constante con la familia” de Andrews y que se encuentra “muy preocupada” por la situación.

open image in gallery La madre de Lee Andrews acusó a Katie Price de “aprovecharse” de la situación ( Facebook )

“Está destrozada. Vio a mucha gente diciendo que todo esto es una farsa o que ella está involucrada, pero aseguran que no tiene nada que ver”, agregó la fuente. “Es una situación muy angustiante y preocupante”.

Sin embargo, la situación se volvió todavía más tensa después de que la madre de Andrews apuntara contra Price y la acusara de “aprovecharse” de la desaparición de su hijo.

Todo comenzó cuando algunos usuarios criticaron a Trisha Andrews por promocionar su negocio de clarividencia en Facebook mientras su hijo seguía desaparecido. En respuesta a un comentario que defendía a Price y aseguraba que ella “no tenía culpa de las dramatizaciones de Katie”, Andrews respondió: “Gracias, Jane. Es Katie quien se está aprovechando de la situación y yo soy quien recibe todas las críticas”.

The Independent informó que intentó comunicarse con Price para obtener declaraciones adicionales.

Hasta el momento, la celebridad no publicó nuevas actualizaciones sobre la desaparición desde el video difundido el sábado. Sin embargo, continuó activa en sus redes sociales, donde compartió promociones de su cuenta de OnlyFans, una publicidad de aceite de CBD y una selfie junto a su hijo mayor, Harvey, durante una salida nocturna.

Traducción de Leticia Zampedri