Robert Downey Jr. arremete contra los influencers y los llama “charlatanes evangélicos de la era digital”

Robert Downey Jr. criticó la cultura de los influencers y descartó la idea de que los creadores de contenido puedan convertirse en “las estrellas del futuro”, una afirmación que calificó como “una completa tontería”.

Durante una aparición en el podcast Conversations for our Daughters, la estrella de Avengers reflexionó sobre cómo cambiaron la fama y la celebridad desde su juventud.

“A finales de los 70 y principios de los 80, aunque el ambiente era peligroso, existía la sensación de que la competencia no era tan feroz como para no intentarlo”, afirmó Downey Jr. “Hoy, en cambio, alguien puede hacerse famoso sin mucho más que grabarse con un teléfono”.

El actor aclaró que no considera ese cambio necesariamente negativo. Sin embargo, cree que las nuevas generaciones enfrentan un desafío mayor para destacar más allá de “esa especie de figura influyente enfocada en la autoexaltación”.

“Espero que la parte más instintiva de nuestra juventud diga: ‘Sí, pero eso no es lo mío. Quiero hacer algo, crear, construir y formarme’”, señaló.

Luego agregó: “Cuando escucho a la gente decir: ‘Las estrellas del futuro serán influencers’, pienso: ‘No sé en qué mundo viven, pero eso me parece una completa tontería’”.

La estrella de Oppenheimer también habló sobre cómo la cultura de los influencers impacta en su propia familia. Como ejemplo, mencionó el interés de su hijo de 13 años por las transmisiones de videojuegos y las donaciones de seguidores.

“Se metió en todo este mundo de los influencers y, de repente, me dijo: ‘Oye, si te gusta cómo juego este videojuego, ¿quieres hacerme una donación?’”, contó Downey Jr. sobre su hijo Exton Elias Downey.

“Y eso realmente termina convirtiéndose en una religión. Hay algo en los influencers actuales que me recuerda a los predicadores charlatanes de la era digital”.

Robert Downey Jr. criticó la cultura influencer y rechazó la idea de que los creadores de contenido puedan convertirse en “las estrellas del futuro” ( Reuters )

Aun así, Downey Jr. reconoció que muchos influencers se volvieron piezas clave en la promoción de películas y aseguró que conoció a varios que le parecieron “personas sensatas, interesantes, exitosas y geniales”.

Además, el actor habló sobre su relación con las redes sociales y explicó que intenta no dejarse absorber por la cultura digital. Según contó, suele desconfiar de la idea de mostrarse “auténtico” en internet, porque siente que, en el momento en que una celebridad intenta parecer espontánea frente al público, esa naturalidad deja de ser real.

Por otro lado, Downey Jr. volverá próximamente al Universo Cinematográfico de Marvel en Avengers: Doomsday, donde interpretará al villano Doctor Doom. Será su regreso a la franquicia siete años después de Avengers: Endgame, la película con la que se despidió de Marvel.

El elenco también reunirá a varias figuras ya conocidas por los fans, entre ellas Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Tom Hiddleston y Letitia Wright.

Además, la película marcará el regreso de varias estrellas de X-Men, como Ian McKellen, Patrick Stewart, James Marsden y Rebecca Romijn.

Traducción de Leticia Zampedri