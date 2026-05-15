La crítica ya dio su veredicto sobre la segunda temporada de Rivales y todo indica que los fans pueden prepararse para otra explosiva combinación de excesos ochenteros, humor descarado y escenas subidas de tono.

La comedia dramática de Disney+, basada en las novelas de la fallecida Dame Jilly Cooper, regresa este jueves con Alex Hassell nuevamente en el papel de Rupert Campbell-Black, el aristócrata amante del polo que continúa su batalla por el control de una cadena de televisión local frente al despiadado Tony Baddingham, interpretado por David Tennant.

Las primeras reseñas fueron ampliamente positivas, con varios medios otorgándole cinco estrellas. Sarah Dempster, de The Guardian, incluso aseguró que quería darle “10.000 estrellas” a esta “joya exquisita”.

“Rivales es tan excesiva que no queda otra que celebrarla con una copa de Cinzano y rendirse ante su descaro absoluto”, escribió la crítica.

open image in gallery Danny Dyer, Luke Pasqualino, Brendan Patricks y Alex Hassell como Freddie Jones, Bas Baddingham, Henry Hampshire y Rupert Campbell-Black en ‘Rivales’ ( Disney+ )

Nick Hilton, de The Independent, describió la serie como “una joya” y elogió el “universo caricaturesco” de Rutshire. “Está muy bien escrita y actuada, pero nunca intenta ser más que puro entretenimiento. Las emociones humanas reales quedan relegadas frente a una lujuria estilizada y campestre”, escribió.

Precisamente ese tono exagerado, provocador y deliberadamente frívolo fue uno de los aspectos más celebrados por la crítica. Así, Benji Wilson, de The Telegraph, destacó su “descontrolada mezcla de placer culposo, sátira afilada, comedia desenfrenada y exceso absoluto”. A su vez, Carol Midgley, de The Times, la definió como una “televisión gloriosamente divertida” y “descaradamente festiva”, aunque también advirtió sobre “la escena de placer más exageradamente ridícula” del personaje Declan O’Hara, interpretado por Aidan Turner.

Además, varios críticos señalaron una escena especialmente provocadora en la que dos jóvenes jugadores de polo —que además son gemelos— “se quitan los trajes de baño y saltan a una piscina”. Sobre ese momento, The Times habló de “un desnudo frontal masculino completamente gratuito y sincronizado”.

En otra reseña de cinco estrellas para The Standard, Martin Robinson aseguró que la segunda temporada “mantiene intacta la combinación de escenas subidas de tono, peinados extravagantes y humor capaz de provocar carcajadas cada 30 segundos”.

Asimismo, al referirse a la mirada “sutilmente satírica” de Rivales sobre la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, añadió: “Es un mundo dominado por hombres, pero donde las mujeres utilizan su sexualidad para tomar el control y repartir golpes”.

open image in gallery Danny Dyer y Katherine Parkinson en la segunda temporada de ‘Rivales’ ( Disney+ )

A principios de este mes, Danny Dyer, quien interpreta al empresario de electrónica Freddie Jones, reveló que aparece completamente desnudo en la nueva temporada. “Si es que dejan la escena en el montaje final”, bromeó durante una entrevista con Radio Times.

“Fue una grabación nocturna, hacía frío y mejor no daré más detalles”, agregó.

Por otro lado, en septiembre, David Tennant contó que sufrió una lesión mientras filmaba una escena sexual para la segunda temporada. Según explicó, terminó golpeándose “de una manera bastante desafortunada contra el marco de la cama” después de lanzarse sobre una estructura de madera.

“Nunca sabes cuándo vas a terminar cayéndote y haciendo el ridículo”, comentó entre risas. “Y créeme: lo último que quieres es que eso te pase mientras filmas una escena íntima usando una pequeña prenda para cubrirte”.

Traducción de Leticia Zampedri