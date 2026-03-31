El rey y la reina realizarán una visita de Estado a Estados Unidos a finales del próximo mes, seguida de una visita del rey a las Bermudas, según anunció el Palacio de Buckingham.

La pareja real asistirá a una cena de estado en la Casa Blanca, y el rey se dirigirá al Congreso durante la visita, que conmemorará el 250.º aniversario de la independencia estadounidense y “celebrará los lazos históricos” entre el Reino Unido y los Estados Unidos.

El anuncio se produjo apenas unos minutos después de que el presidente estadounidense Donald Trump lanzó una dura diatriba contra el Reino Unido por el estrecho de Ormuz, advirtiendo que “Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, al igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros”.

open image in gallery El año pasado, Donald Trump y su esposa, Melania, realizaron una segunda visita de Estado sin precedentes al Reino Unido, que incluyó una visita al castillo de Windsor (Aaron Chown/PA) (PA Archive) .

Trump escribió en Truth Social que el Reino Unido debería “armar algo de valor, aunque con cierto retraso” e ir a tomar el petróleo ahora que Estados Unidos “hizo lo más difícil”.

Sin embargo, tras el anuncio del Palacio de Buckingham, el líder estadounidense calificó la visita real como una ocasión “trascendental” y “magnífica”.

“A Melania y a mí nos complace anunciar que Sus Majestades, el Rey y la Reina del Reino Unido, visitarán los Estados Unidos para una histórica visita de Estado del 27 al 30 de abril, que incluirá una hermosa cena de gala en la Casa Blanca la noche del 28 de abril”, escribió.

open image in gallery Trump blasted the UK for not backing him over the Strait of Hormuz

“Esta ocasión trascendental será aún más especial este año, ya que conmemoramos el 250.º aniversario de nuestra gran nación. Espero con ansias pasar tiempo con el Rey, a quien respeto profundamente. ¡Será MAGNÍFICA!”.

Esta será la primera visita del rey a Estados Unidos como monarca y la primera visita de Estado de un monarca británico a América en casi 20 años, desde la de su madre, la reina Isabel II.

open image in gallery Mr Trump also posted that it will be a 'momentous' occasion

Su última visita de Estado a EE. UU., la cuarta, fue en 2007, cuando el presidente George W. Bush le guiñó un ojo en el césped de la Casa Blanca tras cometer uno de sus famosos deslices.

Washington D.C. también fue escenario del “Podiumgate” en 1991, cuando lo único que se podía ver de la entonces reina por encima de un atril y micrófonos era su sombrero.

El viaje del rey a las Bermudas, su primera visita real como monarca a un territorio británico de ultramar, será en solitario, sin la reina.

El Reino Unido extendió la alfombra roja para la segunda visita de Estado de Trump en septiembre, que fue un evento deslumbrante con tiaras espectaculares, bandas de música y un suntuoso banquete servido en vajilla de plata de 200 años de antigüedad.

Pero minutos antes de que el Palacio de Buckingham anunciara la visita real, el líder estadounidense publicó en las redes sociales: “Para todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones debido al estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, tengo una sugerencia: Número 1, compren a los EE. UU., tenemos de sobra, y número 2, reúnan algo de valor postergado, vayan al estrecho y simplemente TÓMENLO”.

open image in gallery El presidente estadounidense George W. Bush le guiña un ojo a la reina Isabel II durante su visita de Estado de 2007 (Fiona Hanson/PA) (PA Archive)

“Tendrás que empezar a aprender a defenderte; Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarte, igual que tú no estuviste ahí para nosotros”.

El Palacio de Buckingham declaró: “Siguiendo el consejo del Gobierno de Su Majestad y por invitación del presidente de los Estados Unidos, el rey y la reina realizarán una visita de Estado a los Estados Unidos de América. El programa de Sus Majestades celebrará los vínculos históricos y la relación bilateral moderna entre el Reino Unido y los Estados Unidos, conmemorando el 250.º aniversario de la independencia estadounidense”.

open image in gallery El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es conocido por su admiración por la monarquía británica (Yui Mok/PA) (PA Wire).

“Posteriormente, el rey se dirigirá a las Bermudas para realizar la primera visita real de Su Majestad como monarca a un territorio británico de ultramar”.

Desde entonces, se habían planteado dudas sobre si la visita oficial del rey a Estados Unidos, planeada desde hacía tiempo, se cancelaría o se retrasaría debido a la guerra con Irán y a los repetidos ataques verbales del presidente Trump contra la OTAN y contra los países europeos que no se unieron a Estados Unidos en su guerra contra Irán.

Sus diatribas tensaron la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido. Trump calificó el enfoque del Reino Unido ante el conflicto de "terrible" y arremetió repetidamente contra Keir Starmer; incluso llegó a describirlo como “nada que ver con Winston Churchill”.

Pero al presidente de Estados Unidos siempre lo halaga que lo inviten a actos reales, con toda su pompa y esplendor.

El líder de los Liberal Demócratas, Ed Davey, pidió que se cancelara la visita, afirmando que enviar al rey en una visita de Estado era una “humillación”.

Acusó al primer ministro de mostrar una “asombrosa falta de firmeza” al permitir que la visita siguiera adelante, tras los repetidos ataques del presidente Trump a la postura del Reino Unido sobre el conflicto de Oriente Medio.

Nick Dearden, director de Global Justice Now, un grupo que lucha por una mayor igualdad en todo el mundo, afirmó: “Donald Trump representa la mayor amenaza para nuestra seguridad, prosperidad y paz de todo el mundo”.

“Enviar al rey a otra visita de Estado sin precedentes equivale a encubrir las acciones de Trump. Envía exactamente el mensaje equivocado, en un momento en el que debemos plantarle cara a su intimidación imprudente y letal en todo el mundo”.

Traducción de Olivia Gorsin