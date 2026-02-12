Una concursante de la nueva temporada de Love Is Blind fue hospitalizada al final del primer episodio después de que se revelara que había confundido su pegamento de uñas con gotas para los ojos.

Durante los últimos segundos del primer episodio del programa de telerrealidad de Netflix, se vio a Elissa Finley (38) correr hacia la sala de las mujeres gritando: “¡Oh, Dios mío! ¿Ahora qué hago? M****a!” antes de que un productor la calmara.

“Lo sé, ahora estás asustada”, le dijeron fuera de la pantalla, y añadieron: “Vamos a tener que enviarte fuera”.

Finley —que trabaja como enfermera en Ohio, EE. UU.— regresó en el segundo episodio, y explicó a las otras mujeres lo sucedido. Dijo que durante un descanso entre citas en las cápsulas, había ido a ponerse colirio, y señaló que el frasco se parecía a los que utilizaba en el hospital.

“Tenía miedo. Pensé que iba a perder la vista. ¡¿Pegamento de uñas, qué?!”, relató.

Elissa Finley fue enviada al hospital para que le lavaran los ojos ( Adam Rose/Netflix )

Finley bromeó diciendo que estaba realmente "comprometida" con la experiencia del reality show a pesar de sus problemas de visión ( Adam Rose/Netflix )

Al llegar al hospital, la conectaron a una vía intravenosa mientras le lavaban el ojo. “El tipo estaba sacando el pegamento. Fue horrible. No puedo creer que yo hiciera eso”, dijo.

A pesar de que le seguía doliendo el ojo tras el tratamiento, Finley estaba decidida a volver al programa, bromeando sobre lo comprometida que estaba con el experimento social a pesar de sus problemas de visión. “El amor es medio ciego”, bromeó una de sus compañeras de concurso, y agregó: “Realmente te estás comprometiendo”.

La premisa del programa desafía las ideas tradicionales del amor al centrarse en las conexiones emocionales. Los concursantes son separados en áreas de hombres y áreas de mujeres, y solo pueden “tener citas” sentados en cápsulas, oyendo la voz del otro.

Aunque cada temporada refleja los matices culturales de su entorno —ya sea Dallas o Japón—, el escenario principal de la actual es Columbus, Ohio, y otras ciudades cercanas del estado del medio oeste.

Los seis primeros episodios de la 10ª temporada se estrenaron el miércoles, con nuevos episodios cada miércoles hasta que se emita el episodio final el 4 de marzo. Por el momento se desconoce cuándo se emitirá el episodio de la reunión.

Al final del sexto capítulo, los espectadores vieron comprometerse a seis nuevas parejas —Amber y Jordan, Ashley y Alex, Bri y Connor, Jessica y Chris, Emma y Mike, y Devonta y Brittany—, quienes ganaron unas vacaciones poscápsula en Cabo San Lucas, México; asimismo, una séptima pareja, Vic y Christine, se fue de viaje en solitario a Malibú, California.

Love Is Blind ya está disponible para ver en Netflix.

Traducción de Sara Pignatiello