Revelan la causa de muerte de Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’

Se conoció la causa de muerte de Jayne Trcka, actriz de Scary Movie, dos meses después de que fuera hallada sin vida en su casa en San Diego, California.

El hijo de la exfisicoculturista confirmó el fallecimiento a TMZ en enero y precisó que murió el 12 de diciembre. Según el medio, fue encontrada por una amiga que no había logrado comunicarse con ella por teléfono en los días previos. Tenía 62 años.

Ahora, un informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego, al que tuvo acceso USA Today, reveló que Trcka murió por “enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica”, cuadro que se vio agravado por una “fractura femoral izquierda”.

El médico forense de California determinó que la muerte fue accidental.

La enfermedad cardíaca hipertensiva es “una afección en la que el corazón sufre daños tras años de presión arterial alta no tratada o mal controlada”, de acuerdo con la Clínica Cleveland. También puede desarrollarse cuando el músculo cardíaco se engrosa y debilita debido al esfuerzo constante, lo que eventualmente puede derivar en insuficiencia cardíaca.

open image in gallery Jayne Trcka murió por “enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica”, según un nuevo informe médico ( Getty )

open image in gallery Jayne Trcka en el video musical de ‘Telephone’ de Lady Gaga ( Interscope Records )

La enfermedad cardiovascular aterosclerótica “está causada por la acumulación de placa en las paredes de las arterias”, según la American Heart Association. El término abarca diversas afecciones, entre ellas la enfermedad coronaria —que puede provocar dolor en el pecho y dificultad para respirar— y la enfermedad cerebrovascular, asociada a accidentes cerebrovasculares o aneurismas.

Cuando se dio a conocer su fallecimiento en enero, un vocero del Médico Forense de San Diego declaró a The U.S. Sun que el cuerpo presentaba “traumatismos”.

Trcka interpretó a la provocadora profesora de gimnasia Miss Mann en la parodia de terror Scary Movie (2000) y también se desempeñó como luchadora profesional antes de incursionar en el cine y la televisión.

Entre otros trabajos, apareció en el videoclip de ‘Telephone’, la colaboración de 2010 entre Lady Gaga y Beyoncé, y en la película de terror Amores caníbales (2016), junto a Suki Waterhouse y Keanu Reeves.

Según su biografía oficial, Trcka comenzó a entrenar con pesas en 1986 y empezó a competir en fisicoculturismo dos años después, en 1988. Más adelante trabajó como entrenadora personal y agente inmobiliaria, mientras consolidaba su carrera en la industria del entretenimiento. En su sitio web se definía como “la actriz de físico inigualable”.

También incursionó en la lucha libre bajo el nombre de Kasie Cavanaugh y contó a Mass Muscle Magazine que su pasión por los deportes de combate nació en la infancia.

“Recuerdo que me paraba en ropa interior en la sala de nuestra casa y hacía combates de boxeo y lucha con mi hermano”, relató. “Perseguía a los chicos del vecindario con lombrices y me encantaba tener ventaja sobre ellos”.

Traducción de Leticia Zampedri