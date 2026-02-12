Las relaciones implican mucho trabajo. Una vez que superas el periodo inicial de enamoramiento, a menudo llamado “la fase de luna de miel”, la realidad se impone y comienzas a darte una mejor idea de quién es la otra persona y si podría ser la indicada para ti o no.

Pero las señales pueden ser difíciles de identificar, especialmente si nunca antes has tenido una relación a largo plazo.

¿Hasta dónde llega el límite de lo que deberías sacrificar por la otra persona? ¿Es un obstáculo si sus intereses no son los mismos? ¿Y qué pasa si discuten mucho?

The Independent habló con varios expertos en relaciones para identificar las nueve señales más comunes de que estás saliendo con la persona correcta para ti.

Puedes negociar

La clave para cualquier relación exitosa es llegar a acuerdos, dice Kate Moyle, psicoterapeuta de relaciones y presentadora del podcast The Sexual Wellness Sessions.

“Siempre existirá una lucha entre las necesidades individuales de cada uno de los integrantes de la relación, y no debemos esperar que siempre estemos perfectamente alineados o de acuerdo en todo”.

El nivel de acuerdos mutuos y negociaciones que pueden hacerse con una pareja es un indicador clave de qué tan bien se adaptan el uno al otro.

Si les resulta fácil negociar y llegar a un acuerdo cuando hay una discrepancia en lo que quieren, puedes tener la seguridad de que estás con la persona correcta.

Te hace sentir bien con lo que eres

La persona correcta para ti te permitirá tener mayor seguridad en ti mismo, dice el consejero amoroso James Preece.

“Te tranquilizará, te hará cumplidos y te hará saber lo increíble que eres”, añade.

Dile adiós a las parejas que te hacen cuestionar constantemente tus pensamientos y tu apariencia, eso es una clara señal de alerta de que algo no anda bien.

Una buena pareja quiere que seas feliz y que no dudes de ti. “Si comienzas a creerlo también, nunca tendrás que cuestionar nada ni dudar de ti mismo”, agrega Preece.

Estará dispuesta a escucharte

Una buena pareja escuchará con atención todo lo que tengas que decir, por muy aburrido que a ti te parezca.

“Esto puede significar que la escucharás despotricar sobre los defectos de sus compañeros de trabajo durante una buena parte de la velada, pero es importante que esa persona sienta que la escuchas”, asegura Moyle.

“La capacidad de escucharse el uno al otro y de darle espacio a la otra persona para que se sienta escuchada, incluso si el contenido de la conversación no es de nuestro interés individual, le muestra a esa persona que es merecedora de nuestro tiempo y nuestra atención”.

Tiene valores centrales similares a los tuyos

No necesitas tener exactamente los mismos intereses que una potencial pareja a largo plazo. De hecho, a veces ayuda tener otros completamente diferentes: te da algo de qué hablar.

Pero Preece enfatiza que si deseas una relación a largo plazo con alguien, debes asegurarte de que ambos vayan en la misma dirección en términos de sus objetivos de vida y sus valores fundamentales.

“Ustedes son un equipo y necesitan estar en la misma página”, comenta. “Esto requiere que ambos se alineen con lo que es importante para ambos en la vida”.

Puede tratarse de su visión con respecto a los hijos, dónde quieren vivir o simplemente cómo eligen vivir su vida. Cualquiera que sea el caso, si es importante para ti, también debería ser importante para tu pareja.

Tienen discusiones saludables cuando no están de acuerdo

Las discusiones no son necesariamente algo malo en una relación. De hecho, dependiendo de cómo las manejes, pueden ser parte integral de la longevidad de la relación, dice Moyle.

“No todas las discusiones deben ser una pelea”, explica. “Con la persona adecuada, deberías poder expresar puntos de vista opuestos o diferentes sin que esto provoque fracturas o una ruptura de la relación”.

“Deben aprender a validar sus opiniones mutuas, incluso si no coinciden”.

Esto demuestra que se celebran mutuamente como personas individuales, explica Moyle, y es una buena práctica para poder hablar sobre los desafíos de la vida y las situaciones que surgirán.

No tienes miedo de decirle lo que piensas

Cuando estás con la persona adecuada, no hay juicios, dice Preece. O al menos no debería haberlos.

“Debes sentirte libre de ser tú mismo y mostrar todos los aspectos de tu personalidad”, añade.

“Si tienes algo en mente, prefieres sacarlo a la luz rápidamente en lugar de guardártelo”.

“Lo mejor es que cuando esto sucede con una persona que es buena para ti, podrá escucharte y ayudarte cuando tengas un problema”.

Te ofrece su total atención

No hay nada peor que estar hablando con alguien y darte cuenta de que al mismo tiempo está revisando su cuenta de Instagram.

La pareja correcta no hará eso, dice Moyle. “Estará completamente concentrada en tu compañía, lo cual es una parte importante de la conexión humana y demuestra que valoramos a esa persona”.

“Muchas veces nos distraemos con la tecnología, las pantallas y las notificaciones. Pero la atención juega un papel importante en la formación de las conexiones significativas”.

Tus amigos y familiares la aman

Puede sonar obvio, pero si tus seres queridos se llevan muy bien con la persona con la que sales, por lo general es una buena señal.

“La gente que te rodea será un buen filtro para juzgar el carácter y probablemente te conozca mejor de lo que tú te conoces”, asegura Preece.

“Es normal que sean protectores e inicialmente desconfíen de las personas con las que empiezas a salir”.

“Si son los mayores admiradores de tu pareja, entonces sabes que has elegido bien”.

Tiene detalles contigo

Un gesto no necesita ser enorme para ser romántico. De hecho, a veces son los gestos pequeños y sutiles los que tienen una mayor importancia.

“No tienes que gastar mucho dinero ni malacostumbrar a tu pareja para que sepa que estás pensando en ella”, señala Moyle.

“Podría ser esa taza de té en la cama por la mañana, la preparación de una cena cuando sabe que has tenido un día largo o un mensaje de texto cariñoso”.

Incluso el simple hecho de darte la mano puede ser un gesto significativo. Si estás saliendo con alguien que hace estas cosas, por lo general es una buena señal de que se preocupa profundamente por ti.

[Este artículo se publicó originalmente en julio de 2020].