Pareja de ‘Love is Blind’ anuncia el nacimiento de su primer bebé

Lauren Speed y Cameron Hamilton, protagonistas de la serie de Netflix Love is Blind, dieron la bienvenida a su primer hijo.

La pareja, que se conoció y se casó en la primera temporada de la exitosa serie, anunció que ya son padres de su hijo Ezra.

En una publicación conjunta en Instagram, dijeron: “¡Gloria a Dios! Nuestro hijo, Ezra William Hamilton, nació el 1 de octubre, un poco antes de lo previsto, pero perfectamente dentro del tiempo de Dios”.

También admitieron: “Tras un giro inesperado con preeclampsia y unos días en el hospital, nos lo hemos estado tomando con calma... sanando, descansando y empapándonos de todo el amor”.

La preeclampsia afecta a algunas mujeres embarazadas en la última mitad de la gestación y sus síntomas incluyen tener la tensión arterial alta (hipertensión) y proteínas en la orina, según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS).

La pareja anunció en mayo de 2025 que estaban esperando un hijo tras cuatro años intentando concebir.

Lo anunciaron con un video en Instagram que relataba su vida en común, desde su paso por Love Is Blind hasta la adopción de su primera mascota y la construcción de un hogar juntos.

El video concluía con la imagen de una prueba de embarazo positiva y el sonido de un latido.

En agosto anunciaron que esperaban un niño.

La pareja ya ha hablado de sus problemas de fertilidad y de su experiencia con la fecundación in vitro en su pódcast The Love Seat.