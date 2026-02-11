Tyra Banks reflexionó sobre su infame enfrentamiento en directo con la concursante de America's Next Top Model Tiffany Richardson y admitió que “perdió los estribos” por la reacción de Richardson al ser eliminada del concurso.

Richardson compitió en el cuarto ciclo de ANTM en 2005 y rápidamente se convirtió en una de las favoritas tanto de los espectadores como de los jueces, especialmente de Banks, que presentaría el programa durante 23 temporadas. Pero después de que la aspirante a modelo fuera eliminada, Banks soltó una infame diatriba al aire, acusándola de tener una “mala actitud” y de no tomarse en serio el concurso.

El enfrentamiento produjo uno de los memes más perdurables de la telerrealidad, cuando Banks gritó: “¡Te estaba apoyando! Todos te estábamos apoyando. ¿Cómo te atreves?”.

En la próxima docuserie de Netflix, Reality Check: Inside America's Next Top Model (que se estrena el 16 de febrero), Banks cita el incidente con Richardson como su momento “más duro” en la serie.

“Tiffany, esa chica era mi corazón”, dice Banks durante el tercer episodio de la nueva serie. Banks afirma que Richardson se había perdido una temporada anterior de ANTM tras meterse en una pelea de bar. Dice que ella y su equipo trabajaron con ella fuera de las cámaras, asesorándola para que estuviera preparada para competir cuando volviera para el Ciclo 4.

open image in gallery Tyra Banks admite que “perdió los estribos” durante su bronca viral en ANTM ( Netflix )

open image in gallery La infame diatriba de Banks se convirtió en uno de los memes más populares de todos los tiempos ( The CW )

“Solo quería cambiar la vida de esta mujer”, dice Banks. “Sentí que podría haber sido una supermodelo, con mayúsculas”.

El episodio retoma el momento viral de ANTM y muestra a Banks retando a Richardson por reírse y bromear con las otras concursantes tras su eliminación. Banks estalló entonces, diciéndole que tenía una oportunidad real de ganar la temporada y que “todo Estados Unidos la apoyaba”.

Durante una entrevista confesional para la nueva serie de Netflix, Banks dice que estaba enojada con Richardson por “como darse por vencida” en el concurso, después de que trabajaron para llevarla al programa.

“Fui demasiado lejos. Perdí los estribos”, confiesa Banks. “Probablemente era más grande que ella. Era la familia, los amigos, la sociedad, las chicas negras, todos los retos que tenemos. Tanta gente diciendo que no somos lo suficientemente buenas. Creo que todo eso estaba en ese momento. Eso es algo de chica negra que va muy dentro de mí. Pero sabía que había ido demasiado lejos”.

Antiguos jueces y productores también recuerdan sus reacciones a la bronca de Banks en Reality Check. “Tyra realmente nos asustó a todos”, dice Niguel Barker, exjuez de ANTM. “Saltamos literalmente de nuestros asientos. ¿Qué está pasando ahora mismo?”.

Mientras tanto, Jay Manuel, que era el director creativo de las sesiones fotográficas de ANTM, califica el estallido de Bank como "el momento más difícil que vivió en un rodaje”.

“Cuando terminaron de rodar, el personal de producción se llevó literalmente a Tyra del rodaje”, recuerda Manuel.

Banks ya se había arrepentido de su comportamiento en una entrevista con BuzzFeed News en 2017. Cuando se le preguntó si habría hecho las cosas de otra manera durante el estallido viral, dijo: “Oh, Dios mío, totalmente, no lo habría hecho. En realidad, quizá no lo habría emitido”.

Traducción de Olivia Gorsin