James Van Der Beek, protagonista de Dawson’s Creek, falleció a los 48 años, según anuncio su familia.

Su esposa, Kimberly, informó en una publicación de Instagram: “Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y gracia”.

Y agregó: “Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y el carácter sagrado del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

En noviembre de 2024, el actor reveló que había estado recibiendo tratamiento en privado para un cáncer colorrectal en estadio 3. En un principio, Van Der Beek ignoró los síntomas, que incluían deposiciones irregulares, y asumió que el cambio se debía a su consumo de cafeína antes de que lo diagnosticaran en el verano de 2023.

Nacido en Cheshire, Connecticut, el 8 de marzo de 1977, Van Der Beek (cuyo nombre significa “del arroyo” en neerlandés) “nunca” quiso ser actor y en su lugar pensó que sería atleta. Sin embargo, tras sufrir una conmoción cerebral a los 13 años, se vio obligado a interrumpir su entrenamiento y dedicarse al teatro.

open image in gallery James Van Der Beek, protagonista de Dawson’s Creek , falleció a los 48 años. ( Getty Images )

Empezó a actuar a los 13 años e interpretó a Reuben en la producción escolar de Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat y luego a Danny Zuko en Vaselina. Con una determinación adelantada a su edad, insistió en que su madre, Belinda, lo llevara a Nueva York para conseguir un agente a los 15 años.

Hizo una audición para Dawson’s Creek en 1997 y abandonó la Universidad de Drew cuando consiguió el papel protagonista de Dawson Leery. La serie fue elegida por la cadena WB y lanzó las carreras de Van Der Beek y sus coprotagonistas Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams.

open image in gallery Estrellas de ‘Dawson’s Creek’: Katie Holmes, James Van Der Beek, Michelle Williams y Joshua Jackson ( Rex Features )

Dawson’s Creek se convirtió en un éxito instantáneo, al retratar la angustia y la inocencia de la adolescencia y cautivar a los jóvenes espectadores con argumentos como el enamoramiento duradero de Dawson por Joey (Holmes).

La serie se emitió durante seis temporadas, 128 episodios, de 1998 a 2003. No obstante, la experiencia de Van Der Beek como actor adolescente fue un poco de todo, ya que admitió en 2017 que escuchar el tema principal del programa ‘I Don’t Want to Wait’ de Paula Cole le provocaba un “pánico raro” instantáneo.

“Tengo una relación complicada con esa canción”, declaró a The Guardian en 2017. “Si estuviera en un karaoke y empezara a sonar, habría una parte de mí —y eso que soy un maldito hombre hecho y derecho con cuatro hijos— que aún querría esconderse debajo de la mesa”.

Continuó una exitosa carrera en televisión, incluyendo papeles en el reparto principal de Mercy, La ley y el orden, CSI: Cyber, Friends with Better Lives, la comedia británica Carters Get Rich y Vamperina. De su trabajo en Carters Get Rich en 2017, dijo: “Cuando piensas en una ‘comedia británica’, no piensas en ‘James Van Der Beek’, ¿verdad? Pues yo me propongo cambiar eso”.

También interpretó una versión ficticia de sí mismo en Don't Trust the B*** in Apartment 23. Van Der Beek también destacó por sus papeles en películas como Juego de campeones y Las reglas de la atracción.

Más tarde admitió que, después de Dawson’s Creek, había sido demasiado cauto y rechazó papeles en Terror en Amityville y Los caza novias, que acabaron dando a conocer a las estrellas Ryan Reynolds y Bradley Cooper.

“De hecho, es uno por el que también me reprocho”, admitió a Vanity Fair sobre el papel de Cooper. “Pero, todo funciona, y estoy contento con donde estoy...”.

También tuvo varias apariciones como invitado en programas de televisión como Ugly Betty, The Big Bang Theory, How I Met Your Mother y One Tree Hill, un cameo en Scary Movie y una aparición en el video musical ‘Blow’ de Ke$ha.

open image in gallery ‘Dawson’s Creek’ lanzó la carrera de sus jóvenes estrellas ( Moviestore/Shutterstock )

En 2017, Van Der Beek escribió, produjo y protagonizó What Would Diplo Do?, una película sobre el DJ, que se estrenó en Viceland con críticas positivas y una calificación del 90 % en Rotten Tomatoes.

También apareció en Dancing with the Stars en 2019, donde acabó en quinto lugar con la bailarina profesional Emma Slater. Concursó en la 13ª temporada de la edición estadounidense de The Masked Singer.

Van Der Beek se casó con su primera esposa, Heather McComb, en 2003, antes de solicitar el divorcio en 2009. En Live with Kelly and Mark en 2017, expresó: “Me casé muy joven”, y explicó cómo su compañera de reparto Busy Philipps le ayudó a superar el divorcio.

Durante un viaje espiritual a Israel, Van Der Beek relata que se dio “cuenta” de que necesitaba encontrar a su “alma gemela” para formar una familia. Cuando compartió la revelación con un amigo, su futura esposa, Kimberley Brook, interrumpió la conversación para hacerle una pregunta.

“Me molestó. ¿Quién demonios estaba pisoteando mi momento?”, recordó más tarde. La pareja empezó a salir a las pocas semanas y se casó un año después en una ceremonia celebrada en Tel Aviv en 2010.

open image in gallery Van Der Beek se casó con Kimberley Brook en 2010 ( Getty Images )

La pareja tuvo cuatro hijas y dos hijos, y Van Der Beek habló abiertamente de las dificultades para tener hijos a causa de abortos. En 2020, anunciaron que se irían de Los Ángeles para mudarse a Texas.

Con frecuencia elogiaba las virtudes y alegrías de la paternidad y la describía como “la cosa más loca” que había hecho y la que lo había hecho sentir “más feliz”.

En sus últimos meses, se apoyó en su fe cristiana. Comentó que el tratamiento contra el cáncer le había despojado de su identidad y le había enfrentado cara a cara con su propia mortalidad.

“Tuve que toparme frente a frente con la muerte”, dijo en un vídeo publicado en Instagram con motivo de su cumpleaños en marzo de 2025. “Y todas esas definiciones que tanto me importaban me fueron arrebatadas”.

Vendió artículos firmados de Juego de campeones para recaudar fondos para su propio tratamiento contra el cáncer y el de otras personas.

Describió el periodo como “el año más duro” de su vida, en el que se sentía como “un tipo demasiado flaco y débil, solo en un apartamento con cáncer” que se cuestionaba quién era.

Sin embargo, concluyó: “Soy digno del amor de Dios simplemente porque existo. Y si soy digno del amor de Dios, ¿no debería serlo también del mío?”.

open image in gallery Van Der Beek aparece a través de un mensaje de video en el acto benéfico de la reunión de ‘Dawson’s Creek’ en septiembre de 2025 ( Social media )

En septiembre de 2025, Michelle Williams organizó una reunión benéfica del reparto de Dawson’s Creek para una lectura en vivo del primer episodio. El acto recaudó fondos para la organización benéfica F Cancer. Van Der Beek tenía previsto participar, pero se vio obligado a retirarse debido a “dos virus estomacales”.

Al final, participó en el acto a través de un mensaje de video, en el que presentó a su sustituto, el protagonista y creador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, y agradeció el apoyo de los fans.

A pesar de la ausencia de Van Der Beek, su esposa Kimberly y sus seis hijos viajaron a Nueva York para asistir y explicaron en Instagram que “era importante para él” que fueran.

“Esta noche fue muy especial para toda la familia y, lo que es más importante, para sentir cómo mi marido estaba presente en todo el teatro y el amor que se le profesaba”, dijo Kimberly después. “Vamos a descansar durante un tiempo, pero gracias por el cariño y el apoyo y por las oraciones”.

A Van Der Beek le sobreviven su esposa y sus seis hijos, Olivia, Annabel, Emilia, Gwendolyn, Joshua y Jeremiah.