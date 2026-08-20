La serie Friends no habría sido la aclamada comedia que fue sin Lisa Kudrow como Phoebe Buffay; aunque, si la actriz se hubiera salido con la suya, habría interpretado a otro personaje principal.

Kudrow admitió anteriormente que interpretar ese papel excéntrico había sido “mucho trabajo”, ya que era muy diferente a ella, y que inicialmente sintió que podía ofrecer una mejor actuación como Rachel.

Según la actriz ganadora del premio Emmy, los productores insistieron en que ella interpretara a Phoebe, ya que les había costado mucho encontrar a la actriz adecuada para ese papel en particular.

open image in gallery Al principio, Lisa Kudrow no quería interpretar a Phoebe Buffay en ‘Friends’ ( Getty )

“Como la idiota que soy, pensé: ‘¿Sabes qué? Rachel es judía, y vaya, me encanta interpretar a una princesa judía estadounidense; creo que podría hacer que ese personaje fuera realmente divertido'”, recordó Kudrow en una nueva entrevista con The Hollywood Reporter.

“Les dije a mis agentes: ‘Puedo hacer una princesa judía estadounidense que sea realmente divertida’. Y ellos dijeron: ‘Ajá. De acuerdo. Bueno, se lo diremos’”.

En aquel momento, Kudrow no se dio cuenta de que Rachel iba a ser la protagonista romántica junto a Ross, el personaje de David Schwimmer.

“Dijeron: ‘No, no. Les fue muy difícil encontrar a Phoebe. No van a cambiar eso’. Así que esa fue la manera sutil de decir: ‘No eres el interés amoroso’”. El papel finalmente fue para Jennifer Aniston.

Kudrow interpretó el papel de Phoebe, conocida por su comportamiento impredecible y sus peculiares actuaciones musicales, desde 1994 hasta 2004.

A principios de este año, la actriz declaró a The Independent que, en esa época, a “nadie le importaba” su personaje.

open image in gallery Lisa Kudrow y Jennifer Aniston en los papeles de Phoebe y Rachel en ‘Friends’ ( NBC )

Afirmó que cuando Friends se convirtió en un éxito rotundo tras su segunda temporada, no notó grandes cambios en su vida profesional.

“No tenían ninguna visión para mí, ni expectativas sobre el tipo de carrera que podría tener”, comentó, y agregó: “Simplemente pensaban: ‘¡Qué suerte tuvo de entrar en ese programa!’”.

No fue hasta unos años después, cuando hizo la comedia de Robert De Niro Analízame, sobre un jefe de la mafia en terapia, que “los agentes y la gente de negocios empezaron a rondarme, queriendo ponerme en comedias románticas y cosas así”, dijo.

“Sabía que eso no iba a funcionar. ¡Simplemente no soy adorable!”, expresó.

Kudrow ha hablado a menudo sobre su tiempo en el programa y lo mucho que Phoebe significó para ella. En una entrevista para promocionar The Comeback en marzo de 2026, dijo: “Al principio, Phoebe estaba muy lejos de mí. Me costó mucho trabajo justificar las cosas que decía y hacía. Pero no me molestaba, era divertido”.

“A lo largo de 10 años, un poco de ella se fue infiltrando en mí. Me relajé un poco y leí algunos libros sobre espiritualidad y otras cosas, solo para intentar comprenderla”, explicó.

Traducción de Sara Pignatiello