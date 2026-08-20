Sandra Bullock rompe el silencio sobre la “traumática” muerte de su pareja Bryan Randall

Sandra Bullock habló por primera vez sobre la pérdida de su pareja de muchos años, Bryan Randall, quien murió en agosto de 2023.

Randall, modelo convertido en fotógrafo, conoció a Bullock en 2015, cuando la actriz lo contrató para tomar fotografías durante la fiesta del quinto cumpleaños de su hijo Louis. En 2020 recibió un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La ELA es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que deteriora la comunicación entre el cerebro y los músculos, lo que afecta de forma gradual la capacidad para caminar, hablar, comer y, en etapas avanzadas, respirar. En la actualidad no existe una cura ni un tratamiento capaz de detener su progresión.

Bullock, de 62 años, recordó el “traumático diagnóstico” durante un próximo episodio del pódcast SmartLess, disponible de forma anticipada para suscriptores de SiriusXM.

“No podía hablar de ello. Él me lo había pedido y yo intenté respetar su deseo”, contó la actriz a los presentadores Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes.

open image in gallery Bryan Randall, pareja de Sandra Bullock durante ocho años, murió en 2023, tres años después de recibir un diagnóstico de ELA ( Getty )

open image in gallery Bullock contó que su amiga Jennifer Aniston fue una de las pocas personas a las que reveló el diagnóstico de Randall ( Getty )

“Durante un tiempo, mi hermana [Gesine Bullock-Prado] fue la única que lo sabía”, contó Bullock.

La actriz reconoció que mantener en secreto el diagnóstico de Randall la llevó a aislarse mientras atravesaba la pandemia de covid-19 y cargaba con el “enorme peso” de la enfermedad de su pareja.

“Pensé: ‘Puedo con esto. Puedo guardar silencio’”, recordó. Sin embargo, cuidar de Randall mientras criaba a sus dos hijos pequeños durante la pandemia terminó convirtiéndose en lo que describió como “una combinación bastante oscura”.

Con el tiempo, Bullock decidió compartir lo que estaba viviendo con algunas personas de confianza, entre ellas su amiga Jennifer Aniston y Amanda, esposa de Jason Bateman.

“Creo que, por el momento que atravesaba, tanto física como mentalmente, empecé a vivir el duelo por Bryan cuatro años antes de que muriera”, contó Bullock. “Algo había cambiado”.

“Sentí que la persona que amaba se había ido mucho antes que su cuerpo”, continuó la protagonista de Practical Magic 2. “No creo haber procesado todo eso hasta después de su muerte, porque mientras lo estás viviendo no puedes detenerte”.

Bullock y Randall compartieron la crianza de Louis y Laila, los dos hijos de la actriz, así como de Skylar Staten Randall, hija de él de una relación anterior.

En los últimos años, la ELA ha cobrado mayor visibilidad a raíz de los diagnósticos y las muertes de varias figuras públicas. Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, murió este año a causa de la enfermedad, tras lo que su familia describió como “una valiente lucha contra la ELA”. En los meses previos a su muerte, el actor ayudó a crear conciencia sobre la enfermedad e incluso interpretó en Brilliant Minds, de NBC, a un bombero que padecía ELA.

En mayo, el veterano actor Russell Andrews, conocido por sus apariciones en producciones como Better Call Saul y Grey’s Anatomy, también hizo público su diagnóstico de ELA.

“Recibir este diagnóstico cambió mi vida”, expresó Andrews a través de ALS Network. “Lo que no esperaba era encontrar un vínculo y un apoyo tan profundos. Hay una comunidad que está presente cuando de verdad importa”.

El episodio de SmartLess con Sandra Bullock estará disponible en todas las plataformas de pódcast a partir del 24 de agosto.

Traducción de Leticia Zampedri