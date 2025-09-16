Icónica cafetería de ‘Friends’ abre un local permanente en Nueva York

La vida imita al arte: la icónica cafetería de Friends está a punto de abrir otro establecimiento.

En la exitosa comedia de los 90, los seis personajes principales —interpretados por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y el fallecido Matthew Perry— pasan la mayor parte del tiempo charlando y tomando café en un sofá naranja de Central Perk, la cafetería situada debajo del apartamento de Manhattan, Nueva York, que comparten varios de los amigos.

Una versión real de la emblemática tienda abrió sus puertas en Boston en 2023. Y ahora, una nueva Central Perk Coffeehouse abre sus puertas en Nueva York, EE. UU.

Warner Bros. Discovery Global Experiences anunció el martes la ampliación de la emblemática cafetería en un comunicado de prensa. El café abrirá a finales de otoño en Times Square, concretamente en la esquina de la calle 47 con la Séptima Avenida.

Además de las clásicas bebidas de café helado y caliente, los visitantes de Central Perk pueden comprar pastelería variada, sándwiches y ensaladas. El local de Manhattan tiene previsto ofrecer el mismo menú que el de Boston, creado por el chef Tom Colicchio, ganador de los premios Top Chef y James Beard.

Central Perk Coffeehouse abrirá este otoño en Nueva York, EE. UU. ( Central Perk Coffee Co. )

También estarán disponibles en la nueva tienda las seis mezclas de café originales de Central Perk en formato molido, en grano y en cápsulas compostables, que además se venden en la tienda de Boston y en Internet. Además, los aficionados que visiten la sede de Nueva York tendrán la oportunidad de adquirir artículos exclusivos.

La distribución de la nueva cafetería incluirá una acogedora sala con un sofá naranja, inspirada en el sofá de Central Perk de la serie, y largas mesas de madera para que los clientes se sienten.

“Friends es una de las pocas series que siguen uniendo a la gente generación tras generación”, afirmó Peter van Roden, vicepresidente ejecutivo de Warner Bros. Discovery Global Experiences, en una declaración en el comunicado de prensa. Prosiguió: “En el centro de esa historia siempre estuvo Central Perk, la icónica cafetería y principal espacio de reunión del grupo, situada en Manhattan. Era un lugar donde se compartían risas, conexiones y momentos inolvidables, y sigue siéndolo hoy en día”.

“Tras una calurosa acogida en Boston, estamos encantados de llevar Central Perk Coffeehouse a Times Square, un lugar que capta a la perfección la energía, el espíritu y el amor que sigue existiendo en todo el mundo por Friends, justo en la ciudad donde empezó todo”, añadió.

Paul Landino, ejecutivo de CenPer Holdings, LLC, la empresa que está detrás de Central Perk Coffeehouse, también celebró la apertura de la nueva tienda.

“Cuando pusimos en marcha el primer Central Perk Coffeehouse en Boston, nuestro objetivo siempre fue expandirnos a Nueva York, un lugar donde tanto fans como visitantes pudieran crear sus propias historias en la ciudad donde se ambienta la serie”, expresó, y continuó: “Abrir en Times Square, conocida como la encrucijada del mundo, es una oportunidad única en la vida para hacer realidad esa visión, ofreciendo bebidas de café creativas y comida deliciosa en un espacio que es a la vez familiar y refrescantemente moderno”.

No es ninguna sorpresa que Central Perk Coffeehouse llegue a Nueva York. De hecho, ya existe una exposición basada en la serie, The Friends Experience, en Manhattan, donde los fans pueden interactuar con reproducciones del plató de Friends y recrear escenas icónicas.

Además de la utilería y el vestuario exhibidos, en The Friends Experience también hay una cafetería Central Perk en pleno funcionamiento.

Friends se estrenó en 1994 y duró 10 temporadas. A pesar de que la serie terminó en 2004, sigue siendo un programa popular y digno de ver en maratones. De hecho, la productora de la serie, Warner Bros, sigue ganando 1.000 millones de dólares al año por los ingresos de sindicación de las reposiciones.

Traducción de Sara Pignatiello