La nueva serie de FX, Love Story, volvió a poner en el centro de la conversación la trágica historia de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette.

La más reciente producción dramática de Ryan Murphy, cuyo episodio final se emitió el jueves por la noche, recrea el breve romance de la famosa pareja y su trágica muerte en 1999. El 16 de julio de ese año, Kennedy pilotaba una avioneta desde Nueva Jersey hacia Martha’s Vineyard con Bessette y la hermana de ella, Lauren, a bordo, cuando la aeronave se estrelló en el océano Atlántico.

El episodio final muestra el accidente y sus consecuencias, incluido el momento en que Kennedy (interpretado por Paul Anthony Kelly) recibe un informe meteorológico antes del vuelo.

Tras el despegue, Bessette (Sarah Pidgeon) entra en la cabina. “Te extrañé”, le dice Kennedy. “Lo presentía”, responde ella.

Momentos después, cuando Kennedy empieza a tener dificultades para controlar el avión, Bessette le pide que se tranquilice. La escena termina con la pantalla fundiéndose a negro mientras se escuchan, suavemente, los sonidos del océano.

Al comienzo de la serie se aclara que la historia está “inspirada en hechos reales”, aunque algunas escenas han sido dramatizadas o ficcionalizadas con fines narrativos.

open image in gallery Sarah Pidgeon y Paul Anthony Kelly interpretan a Carolyn Bessette y JFK Jr. en ‘Love Story’ ( FX )

Kennedy tenía previsto aterrizar el avión en Martha’s Vineyard para dejar a Lauren y luego continuar hacia Hyannis Port, donde él y Bessette debían asistir a la boda de su primo, Rory Kennedy.

Según el informe oficial de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), varias condiciones contribuyeron al accidente, entre ellas la oscuridad y una ligera neblina. De hecho, otros pilotos que volaban rutas similares esa misma noche informaron que, al sobrevolar el agua, no podían distinguir el horizonte debido a la bruma, según señaló el documento.

El informe también destacó la limitada experiencia de Kennedy como piloto, así como su decisión de volar sin un instructor a bordo. El empresario había acumulado más de 300 horas de vuelo antes del accidente. Sin embargo, solo unas 55 correspondían a vuelos nocturnos, y apenas nueve se habían realizado en el Piper Saratoga que pilotaba aquella noche.

Además, los investigadores señalaron que la desorientación espacial —un fenómeno que suele producirse en condiciones meteorológicas adversas— fue un factor clave en el accidente.

Jeff Guzzetti, uno de los investigadores de la NTSB, explicó en JFK Jr.: An Intimate Oral Biography: “El oído interno puede engañarte sobre tu orientación. Puedes sentir que el avión gira hacia la izquierda cuando en realidad no lo hace. Entonces corriges hacia la derecha, creyendo que estás nivelando el avión”.

open image in gallery El último episodio de la serie se emitió el jueves ( FX )

“Si hubiera mantenido el avión en línea recta y nivelado, sin hacer esas maniobras, habría estado sobre Martha’s Vineyard en tres o cinco minutos”.

La miniserie —de nueve episodios— marca la primera gran producción de ficción que narra la desafortunada historia de amor entre Kennedy y Bessette.

Sin embargo, el proyecto ha recibido fuertes críticas de algunos familiares, entre ellos Jack Schlossberg, sobrino de Kennedy. El joven acusó anteriormente a Ryan Murphy de “lucrarse” con la tragedia de su familia “de una manera grotesca”.

Más tarde, Murphy respondió a las críticas y dijo a Variety que donaría las ganancias del programa a la Biblioteca John F. Kennedy, tal como Schlossberg había sugerido. “También me gusta el Instagram de Jack cuando hace playback de canciones de grupos femeninos de los 90. Quiero ver más de eso”, añadió Murphy. “Pero entiendo que debe ser difícil cuando tus familiares aparecen constantemente en los medios”.

Traducción de Leticia Zampedri