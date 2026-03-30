‘Algo terrible está a punto de suceder’: espectadores se quejan de los efectos visuales de la serie de Netflix

Los espectadores de Netflix se quejaron de las imágenes tenues y difíciles de ver en la nueva serie de terror de la plataforma, Algo terrible está a punto de suceder, que invita a verla de un tirón.

La serie, producida ejecutivamente por los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, sigue a la pareja comprometida formada por Rachel (Camila Morrone, de El infiltrado) y Nicky (Adam DiMarco, de The White Lotus ), en los días previos a su boda, cuando Rachel descubre una siniestra maldición y se desata el caos.

Si bien los espectadores elogiaron el factor de terror de la serie, muchos lamentaron las imágenes oscuras y sombrías, que dificultan la visibilidad de la acción.

Un espectador escribió en X/Twitter: “Estaba intentando ver Algo terrible está a punto de suceder, ¿por qué las películas son tan oscuras? Si estrenan películas en Netflix, tengan en cuenta que el público las está viendo en la pantalla de un ordenador, no en una p*** sala IMAX”.

Otra persona dijo que “no podía ver nada” en su televisor doméstico: “¡No está hecho para un televisor antiguo!”.

open image in gallery Jennifer Jason Leigh en el papel de Victoria y Ted Levine en el de Boris en ‘Algo terrible está a punto de suceder’ ( Netflix )

open image in gallery Adam DiMarco y Camila Morrone en la nueva serie de Netflix ‘ Algo terrible está a punto de suceder’ ( Netflix )

“Estoy viendo Algo terrible está a punto de suceder en Netflix y no veo nada, ¡está muy oscuro!”, dijo un espectador, mientras que otro comentó: “Los primeros episodios estaban tan oscuros que casi no veía nada. Pero la atmósfera era genial y me encantó lo espeluznante que era la familia”.

Otro fan comentó que la iluminación era solo un problema menor en comparación con el ritmo de la serie a lo largo de ocho episodios. “Me gustó la idea de una trama de terror, pero me pareció que estaba mal ejecutada (y las escenas oscuras no ayudaron)”, escribió en Reddit. “Quizás con 10 episodios podrían haberle dado un mejor ritmo”.

El problema de la iluminación en Algo terrible está a punto de suceder también fue señalado por la crítica. En una reseña de dos estrellas, Louis Chilton, de The Independent, destacó que la serie es “tan oscura y con colores tan apagados que resulta difícil distinguir lo que se está viendo”.

“El aspecto monótono y sin color de Algo terrible está a punto de suceder socava todo lo demás, neutralizando tanto el terror como el drama”, añadió.

El problema de iluminación de Netflix fue una constante crítica. En proyectos tan recientes como la adaptación de Frankenstein de 2025, protagonizada por Jacob Elordi, los críticos argumentaron que la iluminación no encajaba con la temática gótica del guion.

open image in gallery Jennifer Jason Leigh en una escena con poca luz de la película de Netflix ‘Algo terrible está a punto de suceder’ ( Netflix )

La reseña de Decider sobre Frankenstein reconoció “esa característica falta de contraste de Netflix en su iluminación y enfoque, una ausencia de contraste que hace que las superficies se vean pegadas en cada distancia focal. Pocos elementos en pantalla se sienten reales y tangibles, y para una película sobre sangre y tendones, eso es un problema”.

En la reseña de The Independent titulada “Algo terrible”, Chilton comentó que criticar el problema de iluminación de Netflix era como señalar que “el agua moja”.

“A estas alturas, quejarse de la aversión de Netflix a una buena iluminación se convirtió en un tópico recurrente”, escribió. “Este problema afecta a casi todas sus series, a la mayoría de sus películas originales, y fue comentado hasta la saciedad tanto por espectadores como por críticos. Mencionarlo es como decir que el agua moja o que el cielo es azul”.

Continuó: “(Excepto, por supuesto, si se emite en Netflix, en cuyo caso el cielo probablemente sea de un gris azulado turbio)”.

Traducción de Olivia Gorsin