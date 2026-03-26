Todo lo que sabemos sobre la nueva serie de ‘Harry Potter’: estrenan el primer tráiler oficial

Harry Potter vuelve a nuestras pantallas en una adaptación de HBO para la televisión y su estreno está previsto para diciembre de 2026.

La serie durará una década, tendrá siete temporadas, y ha sido descrita como “una fiel adaptación de los icónicos libros”, ya que cada temporada profundizará en cada libro de la serie de J. K. Rowling.

Mientras los fans aún tienen que esperar hasta que se estrene la primera temporada, aquí está todo lo que sabemos sobre la adaptación televisiva.

Estrenan el primer tráiler oficial

Tan solo un día después de que HBO compartiera el primer vistazo oficial de Dominic McLaughlin como el personaje principal, el primer tráiler de la serie mostró imágenes de McLaughlin y muchos de sus compañeros de reparto estelares en esta ambiciosa serie.

El tráiler de dos minutos ofreció un vistazo a las esperadas caracterizaciones de personajes icónicos como John Lithgow como Albus Dumbledore y Paapa Essiedu como el profesor Severus Snape. Si bien algunos fans quedaron impresionados con la fidelidad de los detalles, como el Castillo de Hogwarts y el vestuario, otros se mostraron decepcionados por la ausencia de hechizos y criaturas mágicas en las primeras imágenes.

Cillian Murphy responde a los rumores de que interpretará a Voldemort

open image in gallery El actor irlandés negó con firmeza la posibilidad de interpretar al personaje ( James Manning/PA Wire )

Se ha suscitado mucha especulación sobre quién interpretará a Voldemort en la adaptación televisiva, y el nombre de Cillian Murphy fue mencionado como prospecto para el archivillano de la franquicia.

No obstante, en una entrevista reciente con The Times, el actor irlandés dio una respuesta contundente acerca de los rumores y negó con firmeza la posibilidad de interpretar al personaje.

“Es un no rotundo” —aseveró Murphy— “ese debería ser el título de la noticia”.

Así es que aún se desconoce quién interpretará a Voldemort.

Nuevos anuncios de reparto

open image in gallery Warwick Davis tras recibir el título de Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) en una ceremonia de investidura celebrada en el castillo de Windsor ( Jordan Pettitt/PA Wire )

Warwick Davis volverá a interpretar el papel del profesor de Encantamientos Filius Flitwick en la nueva serie, tras haberlo hecho anteriormente en las ocho películas.

En las películas, Davis interpretó a Flitwick y a Griphook, pero en esta ocasión solo interpretará a Flitwick, mientras que el papel del banquero duende lo interpretará Leigh Gill.

Se han anunciado más miembros del personal de Hogwarts: Sirine Saba como la profesora de Herbología Pomona Sprout, Richard Durden como el profesor Cuthbert Binns y Bríd Brennan como la señora Poppy Pomfrey.

Además, también se revelaron más estudiantes, con Elijah Oshi como el mestizo Dean Thomas, mientras que Finn Stephens y William Nash se unen como los amigos de Draco Malfoy, Vincent Crabbe y Gregory Goyle.

¿Quién ha sido confirmado hasta ahora?

open image in gallery (Izq.-dcha.) Arabella Stanton, Dominic McLaughlin y Alastair Stout ( HBO )

¡Por fin eligieron a los nuevos actores para Harry, Hermione y Ron!

Dominic McLaughlin interpretará al protagonista Harry Potter, Arabella Stanton a Hermione Granger y Alastair Stout a Ron Weasley.

El proceso para encontrar al icónico trío incluyó una convocatoria de casting para actores de entre 9 y 11 años en abril de 2025, en la que más de 30.000 aspirantes se presentaron a las audiciones para los codiciados papeles.

“Tras una extraordinaria búsqueda dirigida por las directoras de casting Lucy Bevan y Emily Brockmann, estamos encantados de anunciar que hemos encontrado a nuestros Harry, Hermione y Ron”, declararon Francesca Gardiner (showrunner, productora ejecutiva) y Mark Mylod (director de múltiples episodios, productor ejecutivo).

“El talento de estos tres actores únicos es maravilloso de contemplar, y no podemos esperar a que el mundo sea testigo de su magia juntos en la pantalla. Queremos dar las gracias a las decenas de miles de niños que se presentaron a las audiciones. Ha sido un verdadero placer descubrir la plétora de jóvenes talentos que hay ahí fuera”.

En cuanto a su experiencia, Stanton ha actuado en el West End como protagonista de Matilda: El Musical de 2023 a 2024 y Starlight Express de Andrew Lloyd Webber como la narradora, Control. McLaughlin protagoniza la próxima comedia de Sky, Grow.

HBO también confirmó el reparto de varios personajes populares de la serie.

Nick Frost interpretará al mago mitad gigante Rubeus Hagrid en la serie, después de que se le relacionara con el papel el mes pasado.

Tras informes sobre negociaciones, la actriz Janet McTeer interpretará a la profesora Minerva McGonagall, interpretada por la fallecida Maggie Smith en las películas y por Fiona Glascott en las precuelas de Animales fantásticos. Otros actores vinculados al personaje eran Sharon Horgan y Rachel Weisz, según The Independent.

Por su parte, Paapa Essiedu encarnará al profesor Severus Snape, después de que se informara que estaba en conversaciones finales para interpretarlo. El fallecido Alan Rickman interpretó al personaje en las adaptaciones cinematográficas.

open image in gallery (I-D) Nick Frost, Paul Whitehouse, Janet McTeer, Paapa Essiedu y Luke Thallon ( Foto de Joe Maher/Getty Images. Foto de Eamonn M. McCormack/Getty Images. Foto de Kate Green/Getty Images. Foto de John Phillips/Getty Images for British Vogue. Foto de Eamonn M. McCormack/Getty Images )

Se anunciaron nuevos integrantes al elenco de la serie, el último es que Lox Pratt interpretará a Draco Malfoy (anteriormente interpretado por Tom Felton), y Johnny Flynn interpretará al padre de Draco, Lucius Malfoy (anteriormente interpretado por Jason Isaacs).

Por otro lado, Katherine Parkinson interpretará a Molly Weasley (antes Julie Walters), Bertie Carvel a Cornelius Fudge (antes Robert Hardy), Bel Powley a Petunia Dursley (antes Fiona Shaw y Ariella Paradise) y Daniel Rigby a Vernon Dursley (antes Richard Griffiths).

open image in gallery Lox Pratt (izquierda) y Johnny Flynn (derecha) ( Getty Images )

Otras confirmaciones de actores incluyen a estudiantes de Hogwarts, como Leo Earley como Seamus Finnigan (anteriormente interpretado por Devon Murray), Alessia Leoni como Parvati Patil (anteriormente interpretada por Shefali Chowdhury y Sitara Shah) y Sienna Moosah como Lavender Brown (anteriormente interpretada por Jessie Cave, Kathleen Cauley y Jennifer Smith).

Otras estrellas confirmadas son el actor Luke Thallon, que interpretará a Quirinus Quirrell y Paul Whitehouse como Argus Filch.

“Nos complace anunciar a John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon y Paul Whitehouse como los miembros del reparto elegidos para interpretar a Dumbledore, McGonagall, Snape, Hagrid, Quirrell y Filch. Estamos encantados de contar con un talento tan extraordinario y estamos impacientes por ver cómo dan nueva vida a estos queridos personajes”, declaró Francesca Gardiner, showrunner y productora ejecutiva, y Mark Mylod, director de varios episodios y productor ejecutivo, en un comunicado conjunto.

El pasado diciembre, la guionista y showrunner, Francesca Gardiner, confirmó en un evento de Max en Londres que la serie se ceñirá a la edad “canónica” de Snape, que tendrá 31 años; como referencia, Essiedu tiene 35 años.

open image in gallery John Lithgow fue el primer miembro del reparto confirmado oficialmente para la serie de televisión de ‘Harry Potter’ ( Getty Images )

El primer actor que se confirmó de manera oficial para formar parte de la serie fue John Lithgow, quien interpretará al querido director de Hogwarts Albus Dumbledore, un papel interpretado anteriormente por los actores Richard Harris y Michael Gambon en la franquicia cinematográfica, así como por Toby Regbo y Jude Law en las precuelas de Animales fantásticos.

“Fue una sorpresa total para mí. Recibí la llamada en el Festival de Cine de Sundance, y no fue una decisión fácil porque va a definir el último capítulo de mi vida. Tengo miedo, pero estoy muy emocionado”, Variety.

Asimismo, señaló: “Algunas personas maravillosas están volviendo su atención a Harry Potter. Por eso fue una decisión tan difícil. Tendré unos 87 años cuando terminemos de filmar, pero dije que sí”.

Sin embargo, el actor ha recibido críticas de algunos por aceptar el papel debido a la participación de la autora de Harry Potter, J. K. Rowling, como productora ejecutiva de la serie, ya que Rowling ha sido acusada de transfobia en los últimos años. Lithgow interpretó a una mujer trans en la película de 1982 El mundo según Garp.

¿Qué actores han sido rumoreados?

open image in gallery Lena Headey ( Foto de STEFANI REYNOLDS/AFP via Getty Images )

También han surgido rumores sobre quién podría encarnar a Bellatrix Lestrange.

En un hilo de Reddit se propuso para el papel a Lena Headey, la reconocida actriz por su personaje de Cersei Lannister en Juego de Tronos. Sin embargo, aún hay tiempo de sobra para cubrir este papel, ya que no aparece hasta más adelante en la historia, y se prevé que cada temporada se corresponda con uno de los siete libros.

¿Qué ha dicho HBO sobre los rumores de reparto?

A pesar de todos los rumores que rodean al posible reparto de la serie, HBO ha declinado hacer comentarios.

“Somos conscientes de que una serie de tan alto perfil atraerá muchos rumores y especulaciones”, dijeron en un comunicado. Añadieron: “A medida que avancemos en la preproducción, solo confirmaremos los detalles una vez que cerremos los acuerdos”.

Traducción de Sara Pignatiello y Michelle Padilla