Según diversos reportes, se prepara una serie de televisión basada en la investigación sobre el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El proyecto se inspira en el libro de la periodista del Miami Herald, Julie K. Brown, titulado La perversión de la justicia: la historia de Jeffrey Epstein. En la serie, Laura Dern interpretará a Brown mientras sigue las pistas que finalmente sacaron a la luz la verdad sobre Epstein y sus numerosos crímenes.

De acuerdo con Variety, Adam McKay, conocido por dirigir El periodista: la leyenda de Ron Burgundy y por películas recientes con fuerte contenido político como La gran apuesta y No miren arriba participará como productor ejecutivo. Por ahora, Sony Pictures Television busca una plataforma o cadena interesada en adquirir el proyecto.

La descripción oficial presenta la serie como “un relato explosivo sobre una periodista de investigación que expone el acuerdo secreto entre Epstein y fiscales federales”.

Además, el proyecto se basa en la experiencia real de Brown como reportera del Miami Herald. Tanto el libro como la miniserie relatan su investigación durante varios años. Ese trabajo permitió identificar a 80 víctimas, convencer a varias sobrevivientes clave de hablar públicamente y, finalmente, impulsó las acciones que llevaron a la detención de Epstein y de Ghislaine Maxwell.

Laura Dern interpretará a una periodista en una serie de televisión sobre la investigación del caso Jeffrey Epstein ( Getty )

La guionista Sharon Hoffman, conocida por su trabajo en Mrs. America y House of Cards, se encarga de adaptar el libro para la pantalla. Además, se espera que participe como coproductora ejecutiva junto con Eileen Myers, guionista y productora que trabajó en Big Love, American Hostage y Masters of Sex.

Sin embargo, la historia también volvió a generar atención por un episodio reciente. El pasado diciembre, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes pidieron explicaciones al Departamento de Justicia después de que aparecieran en los archivos del fallecido Jeffrey Epstein detalles de un vuelo realizado por la propia Brown.

La periodista reaccionó en la red social X con un mensaje directo: “¿Alguien del Departamento de Justicia quiere decirme por qué mi información de reserva de American Airlines y mis vuelos de julio de 2019 forman parte de los archivos de Epstein, adjuntos a una citación del gran jurado?”.

Luego añadió otra pregunta: “Si el itinerario incluye mi apellido de soltera —y yo misma reservé ese vuelo—, ¿por qué el Departamento de Justicia estaba siguiendo mis movimientos?”.

Más tarde, Brown profundizó en el tema en una publicación en Substack. Allí explicó que, debido a su trabajo periodístico, no le sorprendió encontrar su nombre en los archivos de Epstein. No obstante, sí le llamó la atención otro detalle.

“Lo que no esperaba ver era un registro de vuelo de American Airlines de 2019 con mi nombre completo, incluido mi apellido de soltera, que no uso de forma profesional”, escribió. “Es un nombre poco común, así que está claro que se trata de mí”.

Su publicación en X fue compartida por la cuenta oficial de Oversight Dems, que acompañó el mensaje con una advertencia: “El Departamento de Justicia debe explicar por qué la información de viaje y los itinerarios de reserva de una periodista aparecen en los archivos de Epstein”.

Jeffrey Epstein, un multimillonario acusado de pedofilia y tráfico sexual, murió en agosto de 2019 en una celda de una cárcel de Nueva York, donde permanecía detenido a la espera de su juicio.

Traducción de Leticia Zampedri