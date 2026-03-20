‘The Pitt’: acusada de ser “demasiado indulgente” con agentes de ICE en su último episodio

El episodio del jueves de The Pitt se movió en una línea delicada con su trama sobre el ICE, lo que generó elogios en parte del público y críticas en otros sectores.

La serie de HBO Max, ganadora del Emmy, sigue a un equipo de médicos y enfermeros de urgencias en un hospital de Pittsburgh y se caracteriza por abordar temas sensibles de la sociedad estadounidense, como el costo de la salud, el movimiento antivacunas o el trato hacia las mujeres negras. En ese marco, el capítulo más reciente mantuvo esa línea.

Titulado “5:00 PM”, el episodio presentó a Pranita, una mujer indocumentada detenida por agentes del ICE tras sufrir una lesión en el hombro durante una redada. Desde su llegada, la presencia de los agentes dentro del hospital generó temor entre pacientes y personal, lo que provocó escenas de tensión e incluso algunas huidas.

Por su parte, el Dr. Michael “Robby” Robinavitch (Noah Wyle) optó por una postura pragmática. Aunque visiblemente incómodo, pidió al equipo acelerar la atención para que los agentes se retiraran cuanto antes. En paralelo, Pranita, angustiada, le confió a la Dra. Cassie McKay (Fiona Dourif) que su hija desconocía su situación. Cuando solicitaron permitirle una llamada, los agentes se negaron. “¿No podemos mandar a los agentes a la mierda?”, cuestionó la enfermera Dana Evans (Katherine LaNasa), reflejando el malestar del equipo.

Hacia el final, el episodio adopta un tono más oscuro. Los agentes, cada vez más impacientes, sujetan a Pranita por el brazo lesionado antes de que puedan inmovilizarlo. El enfermero Jesse (Ned Brower) interviene: “La estás lastimando”, dice, pero es reducido, empujado al suelo y esposado. En ese momento, la tensión alcanza su punto máximo. “Robby, no he hecho nada”, protesta Jesse, mientras el médico intenta calmarlo: “No digas nada. No tienes que decir nada. No pueden obligarte. Te conseguiremos un abogado. Te prometo que te sacaremos de aquí”.

open image in gallery El último episodio de ‘The Pitt’ abordó el tema de los agentes de ICE en Estados Unidos ( MAX )

open image in gallery Algunos espectadores de ‘The Pitt’ consideraron que la trama sobre los agentes de ICE fue “equilibrada”, mientras que otros la vieron “demasiado indulgente” ( Warrick Page/MAX )

La trama generó reacciones divididas entre los espectadores. Por un lado, algunos destacaron lo que consideraron un enfoque equilibrado. Por otro, hubo quienes criticaron a la serie por ser demasiado indulgente con los agentes del ICE.

“Está bien, pero no mentían. Este es un retrato equilibrado de cómo actúa el ICE. Intentar suavizarlo sería deshonesto”, escribió un usuario en X. En la misma línea, otro comentó: “La trama de ICE en The Pitt está muy bien escrita”. Un tercero fue más enfático: “Es el mejor episodio de la temporada. Las escenas con ICE me dieron escalofríos”.

Además, algunos valoraron el tono crítico. Un usuario consideró que mostrar a los agentes como “malvados” fue “un alivio” frente a lo que esperaba que fuera una postura más neutral. Otro fue aún más directo: “Fueron retratados como auténticos demonios, y eso es fiel a la realidad”.

Sin embargo, no todas las lecturas fueron positivas. El periodista Brady Langmann, de Esquire, elogió que la serie abordara el tema, pero cuestionó su ejecución. En particular, señaló que el enfoque resultó “demasiado indulgente”. Citó una entrevista con el productor ejecutivo John Wells, quien explicó que buscaron deliberadamente un tratamiento equilibrado. A partir de eso, Langmann planteó una crítica: “La serie nunca había contenido su furia. ¿Por qué hacerlo ahora?”. Y concluyó que se trata de “una oportunidad perdida”, sobre todo teniendo en cuenta reportes de situaciones más graves en hospitales que las mostradas en pantalla.

Otros fans reaccionaron con enojo ante la forma en que la serie mostró a los agentes del ICE, especialmente en las escenas en las que parecen actuar con cierta empatía al llevar a Pranita al hospital. En ese sentido, algunos cuestionaron la verosimilitud de esa representación.

“Me molesta mucho cómo The Pitt retrató a los agentes del ICE como personas que llevarían a alguien a recibir tratamiento”, escribió un usuario en X. Además, agregó: “Esta normalización del ICE como si tuvieran empatía es una locura. Y no es real”.

En la misma línea, otro espectador apuntó contra la construcción de la escena: “El nuevo episodio puso a prueba mi capacidad de suspender la incredulidad. ¿Agentes del ICE llevando gente al hospital?”.

Así, el episodio no solo generó debate por su enfoque narrativo, sino también por el grado de realismo que propone.

Por último, la serie The Pitt estrena nuevos episodios los jueves a las 21 (hora del este) en HBO Max.

Traducción de Leticia Zampedri