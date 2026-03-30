Euphoria ha publicado un nuevo tráiler de su esperadísima tercera temporada, que ofrece un vistazo a la última actuación de Eric Dane antes de su muerte a los 53 años.

El actor de Anatomía según Grey falleció en febrero, casi un año después de anunciar que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa. Poco después de hacer público su diagnóstico en abril de 2025, retomó su papel de Cal Jacobs, el padre homosexual de Nate Jacobs (Jacob Elordi), en la serie dramática de HBO Max, ganadora del premio Emmy.

En el avance publicado el lunes, Cal se reencuentra con Jules (Hunter Schafer), la excompañera de secundaria con la que tuvo una aventura de una noche en la primera temporada.

“¿Te acuerdas de mí?”, pregunta Jules al acercarse a Cal, que está de pie en un bar. “¿Cómo podría olvidarte?”, responde él.

Según IMDb, Dane aparece en los ocho episodios de la próxima temporada.

open image in gallery Ric Dane rodó la tercera temporada de ‘Euphoria’ en abril de 2025, justo después de anunciar que le habían diagnosticado ELA ( HBO Max )

El tráiler también muestra a Rue (Zendaya) en una sala de interrogatorios policiales siendo interrogada sobre un viaje a México, la boda de Nate y Cassie (Sydney Sweeney), a Lexi (Maude Apatow) trabajando como guionista en Hollywood y a Jules trabajando como modelo.

“Al principio, tuvimos que decidir quiénes éramos y qué queríamos”, dice Rue en una voz en off, y añade: “Pero no éramos conscientes de hasta dónde estábamos dispuestos a llegar”.

La tercera temporada de Euphoria llega tres años después de la segunda. El creador, Sam Levinson, confirmó previamente que la nueva temporada contará con un salto temporal significativo, ambientada cinco años después de que los personajes se hayan graduado de la escuela secundaria.

Tras el final de la segunda temporada en 2022, Dane expresó su amor por la serie y declaró a Variety : “No hay palabras para describir cuánto amo la serie”.

open image in gallery Dane falleció en febrero, casi un año después de hacer público su diagnóstico ( Getty )

“Estos chicos... ¿pueden creer que los llamo chicos? Estos jóvenes tienen un talento increíble. Me asombra cada vez que veo su trabajo”, añadió.

Originalmente, se esperaba que la producción de la tercera temporada comenzara en 2023, pero sufrió importantes retrasos debido a las huelgas de guionistas y actores de Hollywood; la trágica muerte de Angus Cloud, de 25 años, quien protagonizó las temporadas uno y dos como el traficante de drogas local Fez; y conflictos de agenda con el elenco de la serie, muchos de los cuales se han convertido desde entonces en grandes estrellas.

En una entrevista con Elle en agosto de 2024, Levinson describió la tercera temporada como “cine negro”, y agregó que el personaje de Zendaya “exploraría lo que significa ser un individuo con principios en un mundo corrupto”.

La tercera temporada de Euphoria se estrena el domingo 12 de abril en HBO Max, con nuevos episodios que se lanzarán semanalmente hasta el final de temporada el 31 de mayo.

Traducción de Sara Pignatiello