Exmarido de Halle Berry lanza graves acusaciones de abuso infantil y consigue una orden de alejamiento temporal

Según los informes, Olivier Martinez, exmarido de Halle Berry, la acusó de maltratar físicamente a su hijo de 12 años, Maceo, y obtuvo una orden de restricción temporal contra la actriz que protege tanto a él como al menor.

Berry, de 60 años, conocida por interpretar a Tormenta en la saga X-Men y por su papel en la película de James Bond Otro día para morir, estuvo casada con el actor francés entre 2013 y 2016. La pareja tuvo a Maceo en 2013, aunque su divorcio no concluyó hasta 2023, tras una prolongada batalla legal.

La orden de restricción fue concedida el jueves 1 de octubre, según documentos judiciales consultados por People.

En su petición, Martinez alegó que Berry le causó “angustia emocional y mental debido al maltrato físico infligido a nuestro hijo menor, Maceo” y afirmó que, durante uno de los presuntos incidentes, la actriz “agarró a Maceo por el cuello y comenzó a estrangularlo mientras gritaba: ‘¿Quién manda ahora? ¿Quién manda?’”.

open image in gallery Berry afirmó que las acusaciones eran “totalmente infundadas y deliberadamente engañosas” ( AP )

Según los informes, Martinez también alegó que Berry protagonizó “varios episodios de abuso” a lo largo de los últimos años, entre ellos otras agresiones físicas contra su hijo, además de ejercer “abuso verbal y emocional” contra él.

The Independent se puso en contacto con Berry y Martinez para solicitar comentarios.

Marina Beck, abogada de Berry, calificó las acusaciones de Martinez de “totalmente infundadas y deliberadamente engañosas”.

“Halle está acostumbrada a este tipo de conducta escandalosa por parte del Sr. Martinez y, aunque está muy apenada, no permitirá que esto la disuada de luchar por el bienestar de Maceo y de brindarle el amor y el apoyo que necesita”, declaró Beck a la publicación.

Como parte de la orden, el juez también modificó el régimen de visitas de Berry con su hijo y limitó el tiempo que puede pasar con él a los lunes y martes, así como los sábados y domingos, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. Sin embargo, rechazó la solicitud de Martinez de someter a Berry a controles de sobriedad al considerar que no había aportado información suficiente para justificarlos.

open image in gallery Halle Berry junto a su exesposo, Olivier Martinez ( Getty )

Patrick Baghdaserians, abogado de Martinez, declaró a la publicación que la “principal preocupación” de su cliente es “la salud, el bienestar y la seguridad del menor”.

“La segunda sería que la madre reciba la ayuda adecuada para abordar sus problemas y pueda mejorar, lo que a su vez beneficiaría al menor en el futuro”, añadió.

Berry y Martinez llegaron a un acuerdo sobre la manutención de Maceo en 2023, ocho años después de anunciar su separación. Ambos acordaron compartir la custodia legal y física del menor, mientras que la actriz se comprometió a pagar a su exmarido 8.000 dólares mensuales de manutención, además del 4,3 % de los ingresos que perciba por encima de los 2 millones de dólares. Berry también tiene una hija de 18 años con su expareja Gabriel Aubry.

La audiencia sobre la orden de restricción contra Berry está prevista para el 16 de octubre.

Traducción de Leticia Zampedri