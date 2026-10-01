‘Al este del Edén’ de Netflix: Florence Pugh está magnífica en esta poética obra televisiva

Pocas novelas son tan ambiciosas como Al este del Edén de John Steinbeck, un bloque de 600 páginas que abarca tres generaciones de la vida en la California rural. Por lo tanto, cualquier adaptación del libro debe ser igualmente grandiosa. Es, pues, la fuente perfecta para una nueva miniserie de Netflix, rica en matices y profunda, que pueda desvelar la tragedia de la familia Trask página a página.

Adam Trask (Christopher Abbott) y su hermanastro Charles (Mike Faist) son criados por su severo padre, el magnate Cyrus (Tracy Letts). Si bien Adam es el favorito de su padre, su servicio en la Guerra Civil los distancia y, a su regreso, su vida familiar cambia para siempre. Aparece Cathy (Florence Pugh), una joven que huye de un pasado violento. “Eres tan bueno conmigo, y solo te traeré problemas”, le advierte a Adam. Pronto queda embarazada de gemelos y Adam, en contra de los deseos de Cathy, traslada a la familia a California, EE. UU. La mudanza los lleva a las vastas llanuras del Valle de Salinas, donde conocen al granjero irlandés Samuel Hamilton (Ciarán Hinds) y al sirviente chino Lee (Hoon Lee, en una actuación soberbia), y los encamina hacia el desastre que los alejará aún más del paraíso.

Al este del Edén no es una obra fácil de adaptar. Escrita por Steinbeck en 1952, con la sombra de la guerra en Europa aún cerniéndose sobre Estados Unidos, recreó la historia de Adán y Eva, y sus hijos Caín y Abel, con el telón de fondo de la California rural. Fue adaptada al cine en 1955 por Elia Kazan, con Jo Van Fleet en un papel ganador del Oscar como Cathy, y James Dean como su hijo, Caleb. Esa película es un clásico, pero se esforzó por comprimir la obra intergeneracional de Steinbeck en dos horas, centrándose solo en el último tercio de la novela. Ahora, la nieta de Kazan, Zoe Kazan, tiene la oportunidad de desarrollar la historia a lo largo de siete episodios de una hora, profundizando en las subtramas, deteniéndose en el paisaje y atenuando parte del melodrama excesivo.

open image in gallery Pugh alterna con su característica elegancia entre las dos facetas del personaje de Cathy ( Netflix )

Porque Al este del Edén es, de hecho, una historia sumamente recargada. Cathy Trask —o Kate Albey, como se la conoce más tarde— es una fuerza grotescamente malévola. “Para un monstruo, lo normal debe parecer monstruoso”, observa Cathy con pesimismo. Kazan (nieta) aumenta la centralidad de Cathy en la narrativa, le otorga una historia de fondo comprensible que excusa algunos de los defectos más incomprensibles del personaje, pero mantiene su dureza. Pugh se mueve con elegancia entre las dos facetas del personaje: la joven vulnerable que necesita ser rescatada y la asesina despiadada que elimina todos los obstáculos. Posee el mismo carisma que Dean aportó en 1955. Unos ojos que podrían penetrar el acero, una voz capaz de derretir la mantequilla. Frente a ella, Abbott (quien ha sido un actor de televisión infravalorado desde su participación en Girls) es la encarnación perfecta de la debilidad humana.

Pero incluso Pugh tiene dificultades para encarnar de forma convincente a una mujer desde la juventud y a lo largo de 20 años, donde el peso del trauma y la explotación la han oprimido. A los 30 años, la actriz es 10 años más joven que Van Fleet en su icónica interpretación, y ningún maquillaje, por muy hábilmente aplicado que sea, puede transmitir del todo las dificultades de Cathy a medida que la historia se acerca a su conclusión. Para contrarrestar este defecto estructural, la nueva serie concentra la acción en el principio, centrándose en Cathy y Adam. Las versiones adultas de sus gemelos, Aron y Caleb (interpretados por Joe Anders y Joseph Zada), no aparecen hasta el penúltimo episodio, mientras la narrativa se precipita hacia su desenlace. En cambio, se le da más importancia al personaje de Lee, que fue eliminado de la versión cinematográfica por Kazan (abuelo). “Sentirse necesario es un cebo difícil para un hombre solitario”, le dice a Adam. Esto desvía parte del patetismo del condenado clan Trask hacia aquellos que lo rodean.

open image in gallery Una familia quebrada: Faist, Abbott y Pugh en ‘Al este del Edén’ ( Netflix )

También contribuye a que la serie se sienta moderna. Al este del Edén está dominada por un sentimiento de fatalismo. Adam siente que la herencia de su padre está envenenada, y por eso transmite ese pecado a sus hijos. Todos los personajes se sienten incapaces de escapar, incluso cuando se han refugiado en un burdel o se han alistado en el ejército. “Si tuviera una medicina que pudiera salvarte, pero también matarte, ¿debería dártela?”, le pregunta a Adam el sabio vecino de Hamilton. Junto con Lee, quien introduce el concepto de “timshel”, una palabra hebrea que significa “puedes triunfar sobre el pecado”, estos inmigrantes ayudan a romper el ciclo. Si EE. UU. también está atrapado en un círculo vicioso de fatalidad, entonces depende de la gente recuperar su autonomía.

Fundamentalmente, sin embargo, Al este del Edén es una adaptación reverente y tradicional de una de las grandes novelas estadounidenses. Zoe Kazan captura la grandeza del relato y lidia, en gran medida con éxito, con su estructura compleja. Se trata de una producción televisiva pausada y poética, y Netflix merece ser aplaudido por resistir la tentación de convertir a Cathy en una súcubo gótica. Esto contribuye a que Al este del Edén se sienta urgente, una historia extraída de un mito y una parábola para nuestros tiempos.

Traducción de Sara Pignatiello