Así fue la transformación de Demi Moore para ‘La sustancia’: 20.000 litros de “sangre” y 5 horas de maquillaje

Catalogada como una de las películas más grotescas del último tiempo, la película de terror corporal La sustancia, de Coralie Fargeat, ha causado sensación por sus impactantes efectos visuales y sus horripilantes representaciones del cuerpo femenino.

La insistencia de Fargeat en realizar efectos visuales de forma artesanal y no mediante computadora supuso que Demi Moore, que consiguió su primera nominación al Óscar por su interpretación en la película, tuviera que someterse a largas sesiones de maquillaje.

La película trata sobre el personaje de Moore, Elisabeth Sparkle, una exactriz que quiere remontar su carrera a toda costa y toma una misteriosa sustancia para conservar su juventud.

Pierre Olivier Persin, principal diseñador de efectos especiales y maquillista, que también fue nominado al Óscar en la categoría mejor maquillaje y peluquería, supervisó a un equipo de 15 personas a lo largo de un agotador proceso de 11 meses para poner en práctica lo que quería Fargeat. El resultado fue escenas que llevaron a la película a convertirse en un éxito sin precedentes.

“Desde el punto de vista de un maquillista profesional, Demi fue la mejor amiga que puedes tener”, cuenta a The Independent sobre su trabajo con la estrella de cine.

Agregó: “Maquillarla nos llevaba un promedio de entre cuatro y cinco horas y podía estar sentada hasta seis o siete. Pero se portó como una verdadera profesional, no se pasaba horas mirando el celular ni pedía descansos cada 15 minutos, como hacen otras personas. Tenía a su perrito, un chihuahua, en el regazo y ya”.

open image in gallery Se utilizó silicona para crear una textura similar a la de la carne ( Mubi/The Substance )

Algunos de los momentos más memorables de la película son cuando Sparkle da a luz a su doble más joven, Sue (interpretada por Margaret Qualley), mientras su piel de la columna vertebral se abre completamente. Luego, la doble cose la cicatriz, y los espectadores pueden ver primeros planos de la aguja atravesando la carne, con sonidos jugosos de fondo.

“Éramos como niños en una tienda de golosinas”, cuenta Persin. Detalla: “Disfruté mucho haciendo el efecto de la cicatriz en la espalda”. Utilizó una prótesis blanda junto con silicona especial en los bordes de la herida a fin de darle una apariencia realista, y otro tipo especial de plástico en el interior de la cicatriz para que la aguja pudiera atravesarla.

Otra escena inolvidable es la creación del monstruo, llamado Monstro Elisasue. La grotesca criatura es una fusión de los personajes de Moore y Qualley y el resultado de obsesionarse al extremo.

open image in gallery Moore se sometió a largas sesiones de maquillaje para transformarse en Elisabeth Sparkle ( Mubi/The Substance )

Los diseños de Persin, inspirados en la película El hombre elefante, para el monstruo cubierto de tetas, pelos sueltos, dientes y la cara de Moore gritando y sobresaliendo de su espalda, son los que le valieron el trabajo en la película después de que Fargeat considerara que otras alternativas eran demasiado “masculinas”.

“Habían presentado diseños que la hacían parecer una bruja. Coralie dijo: ‘Es evidente que los ha hecho un hombre’”, comparte el artista.

open image in gallery Monstro Elisasue fue interpretado por una doble de acción ( Mubi/The Substance )

“El traje lo usó una doble de riesgo, que era gimnasta, pero le resultaba muy difícil”, explica Persin. Agrega: “No era tan pesado como parece porque tenía sujetadores, así que en realidad era bastante hueco”.

Continúa: “Utilizamos a Margaret para el primer plano del ojo porque Coralie quería que la escena tuviera un toque de drama”.

open image in gallery La criatura se inspiró en ‘El hombre elefante’ ( Mubi/The Substance )

En cuanto a la cara de Moore, que queda atrapada en la carne de la criatura en un grito permanente, Persin dice que Coralie lo había descrito en el guion como algo innegociable. “Fue muy clara al respecto”, afirma.

Persin guarda el cuerpo de Monstro en el sótano de su taller y dice que su olor es tan intenso como en el set de grabación.

Manifestó: “Huele como en el set de La sustancia, un aroma a químicos y látex. Es un olor monstruoso, de hecho”.

Para una escena culminante, en la que el público sale corriendo de la sala, una manguera de bomberos rocía a los extras de la película con 20.000 litros de sangre falsa después de que la cabeza del personaje Monstro Elisasue explote en el escenario.

open image in gallery Se utilizaron más de 20.000 litros de sangre falsa para filmar las escenas finales de la película ( Mubi/The Substance )

“Fue idea de Coralie”, dice Persin. Continúa: “Cuando hicimos los dispositivos para la sangre, eran bastante potente, pero nos dijo: ‘Quiero que sea el doble de potente’”.

La película fue considerada como un proyecto innovador, ya que es un raro ejemplo de una película de terror que ha logrado captar la atención del público en general.

“Algunos días no estaba contento con lo que estaba haciendo”, reflexiona Persin sobre el éxito de la película. Sin embargo, con un pequeño presupuesto de 17 millones de dólares, el largometraje recaudó más de 76 millones de dólares en todo el mundo, lo que le valió a Moore su primer premio de la industria, incluido su primer Globo de Oro a la mejor actriz.

open image in gallery El equipo de Persin, formado por 15 personas, tardó más de 11 meses en prepararse para la película ( Mubi/The Substance )

“Cuando amas lo que haces, no piensas en cuántas horas pasas trabajando. Durante el rodaje de La sustancia, algunos días volvía a mi auto sucio y pegajoso”, dice. Agrega: “Solo ves los pequeños detalles y pierdes de vista el panorama general. Así que, es toda una sorpresa estar nominado, ha sido un torbellino”.

La sustancia ya está disponible en Netflix.

Traducción de María Luz Avila