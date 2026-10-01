La serie animada estadounidense South Park volvió a arremeter contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con una escena obscena al final de su episodio más reciente.

La longeva sátira creada por Trey Parker y Matt Stone muestra a Trump mediante tecnología deepfake, sentado en un inodoro junto a una versión animada y parlante de sus genitales.

El episodio, titulado ‘Billionaire Weenietown’, gira en torno a la llegada de un centro de datos a South Park, ciudad que la serie rebautizó recientemente como Sudamérica para burlarse del cambio de nombre del Golfo de México impulsado por Trump.

En paralelo, Butters, uno de los personajes secundarios de la serie, pasa buena parte del episodio intentando deshacerse de un grupo de multimillonarios “invasores” que se instalaron en su patio trasero. La sátira los representa como pequeños penes antropomórficos.

open image in gallery La versión fotorrealista de Donald Trump que aparece en ‘South Park’ ( Paramount )

Aunque Butters termina llegando a un acuerdo, el episodio cambia de rumbo y muestra una versión fotorrealista de Trump, recreada mediante tecnología deepfake, mientras de fondo se escucha el audio de uno de los polémicos anuncios de servicio público protagonizados por el presidente.

Trump aparece sentado en el inodoro mirando su teléfono, hasta que la cámara muestra sus diminutos genitales, que cantan ‘We're in the Money’ antes de salir volando.

La escena fue descrita como el “ataque más degradante y humillante contra Trump” que South Park ha realizado hasta ahora.

La serie no dio tregua al presidente durante sus últimas temporadas. De hecho, Trump se convirtió en un personaje recurrente en la entrega anterior.

Además, el mes pasado South Park obtuvo en los premios Emmy su quinto galardón a mejor serie de animación, el primero que consigue en esa categoría desde 2013.

open image in gallery La versión fotorrealista de Donald Trump que aparece en ‘South Park’ ( Paramount )

En una entrevista con The New York Times el año pasado, los cocreadores Trey Parker y Matt Stone explicaron por qué Trump se había convertido en uno de los principales blancos de la serie durante la temporada anterior.

“No es que nos hayamos vuelto demasiado políticos”, explicó Parker. “Es que la política se convirtió en cultura popular”.

Stone, por su parte, sostuvo que criticar a la gestión Trump se había convertido en una especie de “tabú”.

“A Trey y a mí eso nos atrae como la miel a las moscas. ¿Ese es el límite? Bueno, entonces vamos directo hacia él”, señaló.

“Somos gente bastante moderada”, añadió Parker. “Nos burlamos de cualquier extremista, sea del tipo que sea. Durante años lo hicimos con la corrección política porque nos parecía divertidísima. Y esto también nos parece divertidísimo”.

Traducción de Leticia Zampedri