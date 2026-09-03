Mr. T, el ícono de los años 80 famoso por sus actuaciones en la serie Brigada A y la película Rocky III, ha condenado un nuevo documental de Netflix sobre su ascenso y caída, mientras que, literalmente, lo está promocionando.

Pocas estrellas están más ligadas a un momento específico en el tiempo que Mr. T, cuyo nombre real es Laurence Tureaud. El actor y exluchador lucía joyas extravagantes, tenía un peinado inspirado en los guerreros mandinka de África Occidental y usaba su omnipresente frase célebre —“I pity the fool!” (¡me da lástima el tonto!)— para declarar la guerra a sus enemigos en la pantalla y, en la vida real, advertir a los niños sobre los peligros de las drogas en una serie de anuncios de servicio público a lo largo de la década de los 80.

Pero tras su época de mayor esplendor, Mr. T prácticamente desapareció de las pantallas, haciendo solo apariciones públicas esporádicas y presentando programas de telerrealidad de corta duración, entre ellos una serie sobre remodelaciones del hogar titulada I Pity the Tool, de la que solo se emitió un único episodio.

open image in gallery Mr. T en su época dorada, en la década de los 80 ( Shutterstock )

Ahora regresa con su propio documental de Netflix que narra su vida y carrera, Al descubierto: Mr. T, que se estrena la próxima semana, pero ha aprovechado una inusual entrevista para expresar su descontento con el mismo.

“El documental me enfadó, porque no cubrieron muchas cosas”, declaró al periódico británico The Guardian. Continuó: “Cuando lo vi, pensé: ‘¿Qué demonios? Es una basura. Me ensalzan y luego intentan humillarme. Dije: ‘Soy mucho más que eso’. Entrevistaron a mi pastor durante dos días y solo aparece 30 segundos en pantalla. Eso es lo que en la comunidad negra llamamos un hombre blanco que quiere cambiar la historia y controlar la narrativa. Si no me conoces, vas a pensar que soy un monstruo”.

Mr. T, que ahora tiene 74 años, es un cristiano renacido y sugirió que el documental no mostraba adecuadamente su labor benéfica con el Ejército de Estados Unidos o la Fundación Make-a-Wish; y que afirmaba erróneamente que su carrera había decaído debido a malas decisiones empresariales.

“Lo único que quería era comprarle a mi madre una casa preciosa y vestidos bonitos”, explicó, y siguió: “Hice eso en los 80, así que el juego había terminado. Se acabó. Ya me estaba marchando. Como dice el poema, si puedes codearte con reyes y reinas sin perder tu sencillez, entonces serás un hombre, hijo mío. ¿Cuántas personas han vendido su alma al diablo persiguiendo dinero? Yo no persigo el dólar. Nunca lo he hecho”.

También negó las afirmaciones hechas en el documental por su antiguo agente de que sus elecciones profesionales habían sido desacertadas, específicamente su papel como una mujer barbuda en Freaked, una película de comedia surrealista de 1993.

“Brooke Shields, Keanu Reeves y Randy Quaid también estaban en esa película. Interpreté un buen papel, pero me están criticando por haber participado. Quieren desprestigiar a Mr. T”, expresó. Añadió que el documental tenía “una agenda oculta” al contrastar imágenes suyas con su atuendo habitual y luego vestido como una mujer barbuda. “Tenían que menospreciar mi esencia. ¡Qué ridículo!”, protestó.

The Independent se ha puesto en contacto con Netflix para obtener comentarios al respecto.

open image in gallery Mr. T, ahora de 74 años, en su nuevo documental de Netflix ( Netflix )

Mr. T interpretó al rudo B. A. Baracus en Brigada A desde 1983 hasta 1987, y aprovechó su fama para dedicarse a la defensa de causas políticas y a obras de caridad. En 1984, lanzó un video motivacional dirigido a los jóvenes titulado ¡Sé alguien... o sé el tonto de alguien!, y fue la imagen de una famosa campaña antidrogas de la entonces primera dama de EE. UU., Nancy Reagan.

Ambos entablaron una amistad insólita: Reagan se sentó en el regazo de Mr. T mientras él estaba vestido de Papá Noel en una de sus singulares apariciones públicas juntos. Tras la muerte de Reagan en 2016, Mr. T tuiteó que trabajar con ella había sido “el momento más memorable de [su] carrera”.

“No fue por motivos políticos, porque no soy ni republicano ni demócrata”, escribió, y agregó: “¡Solo soy un hermano cristiano del vecindario que intenta hacer el bien! De verdad echaré de menos a la primera dama Nancy Reagan”.

Al descubierto: Mr. T se estrena en Netflix el 8 de septiembre.

Traducción de Sara Pignatiello