Maisie Williams ha afirmado que, antes de interpretar a una hechicera en Hechizo de amor: la magia continúa, intentó pagarle a una bruja para que la ayudara a conseguir un papel en una película.

“Le pagué a una bruja que encontré en Etsy para que me ayudara a conseguir un papel en una película. Me dijo algunas cosas que tenía que recitar cada noche”, declaró la estrella de Juego de Tronos a la revista British Vogue, durante el estreno europeo de Hechizo de amor: la magia continúa en Londres, Reino Unido.

Aunque repitió diligentemente las palabras indicadas, Williams dijo: “No sucedió nada”.

Hechizo de amor: la magia continúa retoma la historia casi tres décadas después del filme original de 1998, con Sandra Bullock y Nicole Kidman retomando sus papeles como las hermanas Sally y Gillian Owens, cuya familia aún vive bajo la sombra de una antigua maldición.

Williams interpreta a Antonia Owens, la hija adulta de Sally y hermana menor de Kylie —interpretada por Joey King—, quien se está formando para convertirse en neurocirujana.

open image in gallery Maisie Williams, a la derecha, junto a su compañera de reparto Joey King ( Getty )

La secuela, dirigida por Susanne Bier y basada en la novela de Alice Hoffman de 2021, The Book of Magic (El libro de la magia), sigue a las mujeres Owens mientras se enfrentan al regreso de la maldición familiar después de que el novio de Kylie se vea involucrado en un accidente potencialmente fatal y ella se proponga romper la maldición por sí misma.

Aunque la bruja de Etsy no funcionó, Williams dijo que seguía evitando pasar por encima de tres tapas de alcantarilla consecutivas, una antigua superstición británica tradicionalmente asociada con la mala suerte.

“Simplemente tengo que hacerlo. Me aferro a esa idea”, dijo, y añadió: “Me hace sentir que todo va a estar bien. Me hace sentir que tengo control sobre lo incontrolable, aunque sé que no es verdad”.

En declaraciones realizadas durante el estreno europeo la semana pasada, Kidman dijo a The Independent que La magia continúa, estrenada 28 años después de la primera película, existía gracias a los fans.

“Se trata de la hermandad, se trata de la familia. Cuando se estrenó por primera vez, llegó a un público más reducido del que esperábamos, y luego, de repente, encontró su camino”, declaró.

Por su parte, Bullock describió lo “especial” y “fácil” que había sido retomar su personaje de Sally. “Encontró su público y su tribu a través de las redes sociales; todos los temas se recuperaron una y otra vez. Y cuando ves algo tan querido, no quieres alterarlo. Pero entonces Alice Hoffman escribió el libro”, explicó.

open image in gallery Joey King, Nicole Kidman, Sandra Bullock, Maisie Williams y Olivia Lily Marks en la proyección previa de ‘Hechizo de amor: la magia continúa’ en Londres, Reino Unido ( Getty )

Evan Rachel Wood, quien interpretó a Kylie en la película original, declaró a la revista Entertainment Tonight en julio que “no había tenido la oportunidad de hablar” con King sobre el personaje.

“Leí el libro y parece que no lo están siguiendo. Creo que en el libro habría tenido sentido que yo volviera. Pero creo que, tal como lo están rehaciendo y abordando, no tenía sentido”, expresó.

Hechizo de amor: la magia continúa se estrenará en cines el 11 de septiembre de 2026.

Traducción de Sara Pignatiello