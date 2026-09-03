El tráiler de ‘Harry Potter’ ofrece a los fans un nuevo vistazo a la serie de HBO

Un nuevo avance de la próxima serie de televisión de Harry Potter muestra al personaje principal probándose el sombrero seleccionador y haciendo su debut en el Quidditch en Hogwarts.

La primera temporada de la serie de HBO está basada en el primer libro de J.K. Rowling, Harry Potter y la piedra filosofal.

El tráiler oficial comienza con Janet McTeer interpretando a Minerva McGonagall, informando a los alumnos reunidos que deben completar la ceremonia del Sombrero Seleccionador antes de disfrutar de un banquete en la escuela de magia.

Los clips también muestran a los tres personajes principales. Hermione, interpretada por Arabella Stanton, intenta hacer amigos en el Expreso de Hogwarts hablando de sus lecturas de verano, mientras que Ron Weasley (Alastair Stout) intenta leer su carta de admisión antes de que sus hermanos mayores la manchen de mermelada.

open image in gallery Arabella Stanton en el papel de Hermione Granger en la primera temporada de la serie de HBO ( PA )

Harry, interpretado por Dominic McLaughlin, es convocado para probarse el Sombrero Seleccionador en el Gran Comedor de Hogwarts.

Después de que un compañero le dijo que la casa a la que lo asignaron “decide todo tu futuro”, susurró para sí mismo “No Slytherin, no Slytherin” antes de ser asignado a Gryffindor.

El director de Hogwarts, Albus Dumbledore (John Lithgow), da la bienvenida a los estudiantes a un “nuevo año en Hogwarts”.

Los estudiantes disfrutan de una selección de platos que aparecen en la mesa con solo chasquear los dedos y los dejan asombrados.

En una reunión con McGonagall, le dicen a Harry que ella “espera que trabaje mucho”, antes de añadir que debería “encontrar lo que le interesa y forjar amistades sólidas”.

A pesar de sus mejores intentos, le cuesta comprender sus lecciones de magia, y Harry dice: “Todos piensan que soy un gran mago... pero en realidad no sé nada”.

Se enfrenta a una presión más por parte de Severus Snape (Paapa Essiedu), quien le dice al joven mago en el aula: “Esperemos que demuestres algo de talento en el campo de Quidditch. Desde luego, no demostraste ninguno aquí dentro”.

Se ve a Harry volando por el cielo mientras sus amigos lo animan, y también se le muestra acariciando a su lechuza mascota, Hedwig.

open image in gallery El vídeo promocional oficial comienza con Janet McTeer, en el papel de Minerva McGonagall, informando a los alumnos reunidos de que deben participar en la ceremonia del Sombrero Seleccionador ( PA )

Mientras charlaba con el jardinero de Hogwarts, Rubeus Hagrid (Nick Frost), este le dijo: “La familia es más que solo lazos de sangre. Encontrarás tu lugar”.

Se insinúan elementos mágicos de la escuela, como el escudo del león de Gryffindor que ruge y se ilumina, las piezas de ajedrez que se mueven solas por el tablero y Potter que se prueba la capa de invisibilidad.

Sin embargo, las cosas dan un giro oscuro después de que Harry les dice a sus amigos que “encontraron algo increíble” antes de que estos se queden gritando.

Como Dumbledore le dice a McGonagall: “No podemos protegerlos, solo podemos prepararlos”.

Presintiendo que algo oscuro podría estar acechando en el horizonte, Hermione predice: “Cualquier cosa podría estar al acecho detrás de cualquier puerta en este lugar”.

El trío pasa la página de un libro y llega a un capítulo titulado “La piedra filosofal”. Harry y Ron parecen confundidos antes de que Hermione les llame la atención por su falta de conocimiento al respecto, preguntándoles: “¿Es que ustedes dos no leen?”.

Harry Potter y la piedra filosofal se estrenará esta Navidad en HBO Max.

Traducción de Olivia Gorsin