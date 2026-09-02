La hija de Stanley Kubrick se pronunció sobre una popular teoría conspirativa relacionada con Ojos bien cerrados, la última película de su padre.

Desde hace décadas, el thriller erótico de 1999 protagonizado por Nicole Kidman y Tom Cruise ha estado rodeado de todo tipo de teorías. Kubrick terminó la cinta pocos días antes de morir de un ataque al corazón a los 70 años, una circunstancia que con el tiempo alimentó las especulaciones sobre lo que realmente había querido mostrar en su obra final.

Una de las versiones más extendidas sostiene que el montaje original, de 159 minutos, incluía otros 20 minutos de escenas y un desenlace mucho más oscuro que supuestamente revelaba los crímenes sexuales de Jeffrey Epstein.

Nigel Galt, editor de Ojos bien cerrados, aseguró que la versión estrenada fue la que Kubrick dejó terminada. Sin embargo, la teoría volvió a cobrar fuerza en 2024, cuando el guionista Roger Avary contó en el podcast de Joe Rogan que había escuchado rumores sobre las supuestas escenas eliminadas.

Ahora, Vivian Kubrick, la hija menor del cineasta, decidió aclarar qué hay de cierto en esas versiones. La mujer de 66 años, que trabajó con su padre en varias producciones, tanto delante como detrás de cámaras, abordó el tema en un extenso comunicado publicado en redes sociales.

“Es una historia que lleva muchos años circulando, así que déjenme contarles lo que realmente sé y lo que no sé”, escribió el lunes en X.

open image in gallery El estreno de ‘Ojos bien cerrados’, de Stanley Kubrick, dio origen a diversas teorías conspirativas en 1999 ( Warner Bros )

Vivian explicó después que su padre, conocido por su perfeccionismo, ordenaba quemar el material descartado una vez que terminaba una película para impedir que alguien pudiera remontarla o crear una versión diferente.

“Se ha especulado mucho sobre la supuesta eliminación de unos 20 minutos de Ojos bien cerrados después de su muerte. Sé que esto decepcionará a muchas personas”, señaló Vivian Kubrick en X. “Pero en aquel momento no escuché absolutamente nada sobre la desaparición de esos 20 minutos, ni desde entonces he visto nada que confirme que ese material haya existido alguna vez”.

Vivian reconoció que desconoce los detalles exactos de lo ocurrido el día antes de la muerte de su padre, ya que en ese momento ella vivía en Los Ángeles, mientras Kubrick se encontraba en la residencia familiar en Inglaterra.

“El único cambio del que tuve conocimiento en aquel momento fue el uso de imágenes generadas por computadora (CGI) para cubrir parte de los desnudos en la escena de la orgía. Warner Bros. quería que la película obtuviera una clasificación R. Pero nunca escuché que se hubiera eliminado alguna toma o escena”, añadió.

Ojos bien cerrados generó controversia desde su estreno por su fuerte contenido sexual y por la inquietante representación de una sociedad secreta de la élite vinculada a rituales sexuales. Con el paso de los años, algunos teóricos de la conspiración comenzaron a relacionar esa trama con los crímenes de Jeffrey Epstein y llegaron a sostener que Kubrick los había anticipado o intentado exponer.

Sin embargo, la modificación de la película que sí está documentada es la que mencionó Vivian. Warner Brothers alteró de forma digital algunas escenas de desnudez para que Ojos bien cerrados evitara recibir una clasificación NC-17 en Estados Unidos.

open image in gallery El director Stanley Kubrick murió en 1999 a los 70 años ( Getty )

Vivian explicó además que Ojos bien cerrados se editó con un programa llamado Avid, pero que en aquella época todavía se trabajaba con copias físicas para la distribución de las películas. Por esa razón, aseguró, no existe ninguna copia en video o formato digital, negativo descartado ni otro registro físico que permita demostrar la existencia del supuesto material eliminado.

“Pero la ausencia de ese material puede interpretarse de dos maneras: tampoco demuestra que esos 20 minutos hayan existido. Eso es todo lo que puedo decir con total honestidad”, señaló. “En aquel momento nunca escuché hablar de 20 minutos perdidos, nunca vi ni me mostraron ninguna prueba de que existieran y tampoco conozco ningún material que se conserve y pueda demostrarlo”.

Vivian cuestionó después a quienes, según ella, han “inventado” historias para presentar la muerte de Kubrick de una forma más sensacionalista.

“La historia de que se eliminaron 20 minutos de Ojos bien cerrados después de su muerte sigue siendo, en mi opinión, una teoría conspirativa, no un hecho comprobado”, afirmó.

“Por último, hay algo de lo que sí estoy segura: si esos 20 minutos realmente hubieran desaparecido, tarde o temprano me habría enterado. Una vez que superé el dolor inicial, me involucré de lleno en la protección del trabajo de mi padre y asumí esa responsabilidad con mucha seriedad”, concluyó.

En su publicación, Vivian etiquetó a algunas de las figuras que han contribuido a difundir la teoría, entre ellas Joe Rogan y el teórico de la conspiración Alex Jones.

The Independent se puso en contacto con Warner Brothers para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri