El papa nombra a un agustino de confianza para dirigir la oficina de caridad del Vaticano

El papa León XIV encomendó el jueves las obras de caridad del Vaticano a un agustino, lo que marca una línea de continuidad con el papa Francisco, quien elevó ese cargo centenario a una posición de acción y prominencia que ayudó a definir su legado.

León nombró al arzobispo Luis Marín de San Martín, un miembro español de la orden religiosa de León y subsecretario de la oficina del sínodo del Vaticano, como su principal limosnero y prefecto de la oficina de caridad del Vaticano.

Marín reemplaza al cardenal polaco Konrad Krajewski, de 62 años, quien pasa a ser el arzobispo de Lodz, en Polonia, su arquidiócesis de origen, que ha estado sin arzobispo durante un año.

Francisco redefinió el papel del principal limosnero del Vaticano y le pidió a Krajewski que fuera, en esencia, la extensión práctica de sus propios actos personales de caridad, que ya no podía realizar por sí mismo como papa.

Krajewski se convirtió en uno de los funcionarios más visibles de Francisco. Instaló duchas para personas sin hogar alrededor de la Plaza de San Pedro, se sentó al lado de Francisco en audiencias públicas y encabezó todo tipo de donaciones del Vaticano, desde ambulancias para Ucrania hasta vacunas contra el COVID-19 para un grupo de prostitutas transgénero.

En una ocasión viajó a Lesbos, en Grecia, para llevar refugiados a Roma y proporcionó 1.600 tarjetas telefónicas gratuitas a migrantes recién llegados a la isla de Lampedusa para que pudieran avisar a sus familias que habían sobrevivido al peligroso cruce del Mediterráneo.

La existencia del limosnero del Vaticano se remonta a siglos atrás. Se menciona en una bula del papa Inocencio III en el siglo XIII, y el papa Gregorio X, que gobernó de 1271 a 1276, lo organizó como una oficina oficial de la Santa Sede para la caridad papal.

Hasta la llegada de Krajewski, el limosnero solía ser un diplomático veterano del Vaticano que cumplía sus últimos años antes de que se le permitiera jubilarse a los 75. Francisco cambió eso, convirtiéndolo en un cargo mucho más dinámico, que movilizó a Guardias Suizos fuera de servicio para entregar comidas a personas sin hogar en noches frías y extender cheques a personas necesitadas en nombre del papa.

La oficina financia su labor mediante la producción de pergaminos con la bendición apostólica, certificados hechos a mano con una foto del papa que los fieles pueden comprar para una ocasión especial —por ejemplo, una boda, un bautismo o una ordenación sacerdotal—, con el nombre del destinatario y una bendición apostólica escrita en caligrafía.

