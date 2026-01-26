‘Él y ella’: ¿en qué se diferencia la serie más vista de Netflix del libro original?

Al adaptar Él y ella, el exitoso thriller psicológico de Alice Feeney publicado en 2020, Netflix se tomó algunas libertades creativas.

Aunque en su mayoría son ajustes menores, los cambios realizados en esta miniserie de seis episodios —protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal como una pareja distanciada que sospecha mutuamente del otro tras el asesinato de una mujer de su pasado compartido— resultan significativos.

Desde giros en las trayectorias de los personajes hasta motivaciones completamente nuevas, estas son las principales diferencias entre la novela original y la serie, que actualmente lidera los 10 más vistos de Netflix.

*Advertencia: este artículo contiene spoilers importantes de Él y ella*

El regreso triunfal de Anna al trabajo

open image in gallery Tessa Thompson y Jon Bernthal protagonizan ‘Él y ella’, como una pareja distanciada que lidia con la muerte de su pequeña hija ( Courtesy of Netflix Â© 2025 )

En la serie, Anna (interpretada por Tessa Thompson), una presentadora de noticias en Atlanta, aparece en su antigua redacción sin previo aviso, pidiendo recuperar su franja horaria de la noche tras una pausa no oficial de un año, motivada por la muerte de su pequeña hija. Cuando su jefe le informa que su lugar ha sido ocupado provisionalmente por una nueva estrella en ascenso, Lexy Jones (Rebecca Rittenhouse), Anna cede y solicita ser enviada como reportera de campo para cubrir el asesinato de su amiga de la infancia, Rachel, ocurrido en su ciudad natal: Dahlonega, Georgia. Su jefe acepta y la envía acompañada por Richard (Pablo Schreiber), camarógrafo y esposo de Lexy. Al llegar a Dahlonega, Anna se reencuentra con su esposo distanciado, el detective Jack Harper (Jon Bernthal), quien lidera la investigación del caso.

No solo la serie cambia el nombre de Lexy —quien en la novela se llama Cat Jones—, sino que también representa de forma distinta la “degradación” de Anna. En el libro, Anna no regresa por decisión propia: estaba cubriendo el puesto de presentadora de Cat mientras esta se encontraba de licencia por maternidad, y es la propia Cat, al volver, quien sugiere con sutileza que Anna se encargue de cubrir el asesinato.

En ambas versiones, sin embargo, Anna ignora que su rival en el trabajo es en realidad Catherine: una joven sedienta de venganza que estuvo presente en el bosque la noche del trágico cumpleaños número 16 de Anna.

El cambio en la figura del esposo de Rachel: de descartado a sospechoso

En la novela, tras el hallazgo del cuerpo de Rachel, su esposo —un hombre rico, frágil, postrado en cama y de 82 años— es descartado de inmediato como sospechoso, debido a su edad avanzada y su delicado estado de salud. De hecho, los lectores ni siquiera llegan a conocerlo directamente.

En la serie, en cambio, se opta por un enfoque distinto: el viudo de Rachel, Clyde (interpretado por Chris Bauer), es retratado como un hombre mucho más joven y físicamente capaz de haber cometido el crimen, lo que lo convierte en uno de los principales sospechosos.

La lucha de Anna contra el alcoholismo

open image in gallery Bernthal como el detective Jack y Thompson como la presentadora Anna en ‘Él y ella’ ( Courtesy of Netflix Â© 2025 )

En la novela, Anna es retratada con agudeza como una alcohólica que, con frecuencia, no recuerda los eventos de la noche anterior debido a sus apagones rutinarios. Esta condición convierte a Anna en una narradora poco confiable, lo que obliga al lector a cuestionar constantemente la veracidad de sus relatos. Un ejemplo destacado ocurre cuando Anna sale de un estado de embriaguez y encuentra su habitación limpia. Ella asume inocentemente que la ordenó mientras estaba borracha, pero en realidad fue su madre, Alice (interpretada por Crystal R. Fox en la serie), quien la visitó y acomodó el lugar. Este recurso del narrador poco fiable cobra especial fuerza hacia el final del libro, cuando Anna comienza a preguntarse si acaso es ella la asesina, y simplemente no lo recuerda debido a una fuerte recaída alcohólica.

En cambio, la serie minimiza el alcoholismo de Anna. Aunque en uno de los primeros episodios se la muestra bebiendo media botella de vino, su consumo nunca se retrata como excesivo ni problemático. Por eso, cuando llega el giro clave en las escenas finales, Anna está completamente lúcida al leer la carta de su madre, en la que confiesa haber asesinado a las amigas de la infancia de Anna.

El enfrentamiento final y mortal

En la novela de Alice Feeney, Anna es llevada a la aislada casa junto al lago de los padres de Cat tras escuchar los gritos de Richard. Al entrar, lo encuentra al borde de la muerte, con múltiples puñaladas y un fuerte golpe en la cabeza. También ve a Cat colgada de una soga, pero pronto se da cuenta de que ha fingido su muerte para tenderle una trampa. Anna logra escapar de la casa y se topa con su madre Alice —que supuestamente sufre de demencia— deambulando afuera en la oscuridad.

En medio del caos, Jack llega a la casa, seguido de su compañera Priya (interpretada por Sunita Mani), quien ya sospechaba de su posible implicación en los asesinatos tras descubrir su relación con Rachel.

Cat persigue a Anna y Alice, y finalmente apuñala a Alice. Aun así, Anna consigue meter a su madre en un auto y huir. En la huida, atropella a Cat, quien milagrosamente sobrevive. Cuando Cat se dispone a atacar a Anna con un cuchillo, Priya le dispara y la mata.

Posteriormente, se sugiere que Anna llega a la conclusión de que Cat fue la responsable de los asesinatos de Rachel, Helen Wang (Poppy Liu) y Zoe, la hermana de Jack (Marin Ireland), como venganza por la violación grupal que el grupo organizó contra ella durante el cumpleaños número 16 de Anna. En la serie, sin embargo, es Anna quien termina siendo violada tras intervenir para salvar a Lexy del ataque.

open image in gallery Rebecca Rittenhouse como Lexy Jones en ‘Él y ella’ ( Courtesy of Netflix Â© 2025 )

Mientras tanto, la adaptación elimina todo el contenido adicional de violencia gráfica y opta por una narración más directa: Richard lleva a Anna a la casa de sus suegros y, tras una fuerte discusión entre ambos, Anna lo encierra en el sótano justo cuando llega Lexy. Anna y Lexy se enfrentan físicamente, y luego de una pelea intensa, ambas quedan ensangrentadas y agotadas. Cuando Lexy logra apoderarse del arma de Anna, Priya interviene y le dispara, matándola y salvando a Anna. A diferencia de la novela, en la serie no aparece el personaje de Alice (la madre de Anna), y Richard sobrevive, aunque es arrestado por haber ayudado a Lexy.

La impactante confesión de Alice

En el desenlace de la serie, Anna descubre una verdad estremecedora: su madre fue la responsable de los asesinatos de Rachel, Helen y Zoe. En una carta de confesión, Alice revela que su serie de crímenes comenzó tras encontrar una antigua grabación del cumpleaños número 16 de Anna, en la que se veía a su hija siendo violada.

El retorcido final de la novela es mucho más complejo. Aunque Alice también confiesa los asesinatos, sus motivos son mucho más complejos. En el libro, la víctima de la violación fue Cat, no Anna, y Alice cree que la culpa de no haber intervenido consume a su hija, lo que explica su repentina huida de Dahlonega. Convencida de que Rachel, Helen y Zoe son responsables de la desaparición de su hija, Alice decide asesinarlas y hacer que parezca que fue Cat quien lo hizo.

Él y ella ya está disponible en Netflix.

Traducción de Leticia Zampedri