¿Y si cae? Alex Honnold explica los riesgos de escalar sin cuerdas el Taipei 101 en especial de Netflix

Alex Honnold se prepara para enfrentar el ascenso libre más peligroso de su carrera: esta vez, en uno de los rascacielos más altos del mundo.

Sin cuerdas ni equipo de seguridad, el escalador profesional de 40 años, conocido por realizar hazañas de alto riesgo, intentará escalar el Taipei 101, una torre de 508 metros ubicada en la capital de Taiwán.

En declaraciones a CNN antes de la escalada —que será transmitida en vivo este viernes por Netflix—, Honnold confirmó que, en caso de caer, el resultado sería fatal.

“Si algo saliera mal, moriría. Aunque, en este edificio en particular, eso ni siquiera es totalmente cierto, porque hay balcones cada pocos pisos”, explicó Honnold sobre el rascacielos de 101 pisos. “La geometría y la forma del edificio hacen que, en realidad, uno podría caer en muchos puntos y no morir, lo que lo hace, en cierto modo, más seguro que muchos objetivos de escalada en roca”.

Inaugurado en 2004, el rascacielos está cubierto principalmente por muros cortina de vidrio y cuenta con balcones cerca de la cima, que se estrechan hacia una punta afilada. Fue el edificio más alto del mundo hasta 2010, cuando fue superado por el Burj Khalifa en Dubái, que alcanza los imponentes 828 metros de altura.

open image in gallery Alex Honnold se prepara para escalar uno de los rascacielos más altos del mundo, el Taipei 101 (visible al fondo de la imagen) ( Netflix )

open image in gallery Honnold es considerado uno de los mejores escaladores del mundo ( COREY RICH/NETFLIX Â© 2025 )

“Creo que la parte más difícil de la escalada será lo que llamamos los boques o ‘cajas de bambú’, que son ocho segmentos en el centro del edificio con salientes”, explicó Honnold anteriormente al medio

“Cada uno tiene ocho pisos, lo que representa un total de 64 pisos en la mitad del edificio, y todos son iguales. Sobresalen, no sé, unos 10 o 15 grados —es bastante empinado—, y hay un balcón cada ocho pisos… Los bloques son, sin duda, la parte más exigente físicamente”.

En un tráiler reciente de Rascacielos: en vivo, la esposa de Honnold, Sanni McCandless, reconoció la preocupación que genera el hecho de que él continúe practicando escalada libre ahora que es padre de dos niños pequeños. “Así es Alex”, afirmó McCandless.

Honnold saltó a la fama mundial en 2017 al convertirse en la primera persona en escalar en solitario, sin cuerdas ni equipo de seguridad, una ruta completa de El Capitán, en el Parque Nacional de Yosemite. Su hazaña fue retratada en el documental Free Solo, que ganó el Oscar en 2018.

A pesar de ser considerado uno de los mejores escaladores del mundo, Honnold todavía siente cierta aprensión ante su próximo desafío.

open image in gallery Alex Honnold escalará el Taipei 101 en un especial en vivo de Netflix este viernes ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. )

“Estoy seguro de que sentiré algo de nervios al pie del edificio, porque es algo totalmente nuevo y no sé cómo se va a sentir”, declaró Honnold al medio Tudum. “He pasado 30 años escalando paredes de roca; esta será mi primera gran estructura construida por el ser humano, así que seguramente se sentirá un poco distinto”.

En cuanto a si le inquieta realizar una hazaña tan arriesgada frente a millones de espectadores, Honnold admitió que ese aspecto no le preocupa en absoluto.

“Simplemente porque la sensación de estar siendo observado no se compara con la de intentar algo desafiante y hacerlo bien”, explicó. “Mi vida está en juego y no me importa quién esté mirando. Me importa lo que estoy haciendo y hacerlo bien”.

Rascacielos: en vivo se transmitirá en vivo este viernes a las 8:00 p. m. (hora del Este) / 5:00 p. m. (hora del Pacífico) por Netflix.

Traducción de Leticia Zampedri