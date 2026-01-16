Ben Affleck y Matt Damon representan un verdadero cuento de hadas en Hollywood: amigos desde la infancia que alcanzaron juntos el escenario de los Premios Oscar, ganando la estatuilla a mejor guion original en 1998 por Mente indomable. Desde entonces, cada uno ha consolidado su carrera como estrella de cine.

Cada cierto tiempo se reúnen en pantalla, como ocurrió en El último duelo (2021), dirigida por Ridley Scott, o en la biopic deportiva Air. La historia detrás del logo (2023). Más recientemente, fundaron su propia productora, Artists Equity, que busca garantizar bonos para los equipos de rodaje cuando los proyectos tienen éxito, una práctica en vías de extinción en la industria. Una película con el sello “Mattfleck” tiene su propio aire: una mezcla de honestidad desenfadada y ese encanto directo típico de Boston, idealmente acompañado por un café de Dunkin’ Donuts.

Ahora, vuelven a trabajar juntos en El Botín, la nueva cinta de Netflix que intenta emular la intensidad de Fuego contra fuego (1995), de Michael Mann. Bajo la dirección y guion de Joe Carnahan —conocido por películas crudas y llenas de acción como Juego de crimínales (2021) y Brigada A - Los magníficos (2010)—, ambos interpretan a policías de Miami que integran el mismo equipo táctico antidrogas, especializado en “botines”: incautaciones de dinero, drogas o armas.

Pero cuando el último “botín” del equipo revela más de 20 millones de dólares escondidos, la amistad entre los protagonistas se desmorona y todos pasan a ser una amenaza potencial. La tentación de quedarse con parte del dinero es demasiado grande como para ignorarla. El teniente Dane Dumars (Damon) arrastra un matrimonio roto, un hijo fallecido y cuentas que no dejan de acumularse. Por su parte, el sargento detective JD Byrne (Affleck) fue marginado en un ascenso por el propio Dane y además ocultó una relación con una capitana de policía (interpretada por Lina Esco), recientemente asesinada por atacantes desconocidos.

Quienes esperen un enfrentamiento explosivo entre Affleck y Damon se llevarán una decepción: la película apenas explora ese conflicto. Se trata de un drama de personajes que, irónicamente, hace muy poco con sus personajes. Parece víctima de la maldición de Netflix: diálogos diseñados para espectadores más atentos a su celular que a la historia.

Un ejemplo claro: el equipo TNT irrumpe en una casa donde vive una joven llamada Desi (interpretada por Sasha Calle), a quien rápidamente esposan a una silla de cocina y luego interrogan de forma intermitente. En un momento, Dane deja su teléfono móvil a la vista de ella, con una foto de un niño en la pantalla de bloqueo. Desi pregunta, con evidente confusión en la voz: “¿Quién es ese?”. Él responde: “Mi hijo”. Bueno… sí, ¿quién más podría ser?

Ben Affleck y Matt Damon en ‘El Botín’ ( Netflix )

Affleck y Damon, al menos, intentan inyectar algo de humanidad malhumorada a sus personajes. Pero cualquier atisbo de suspenso o de misterio real sobre quién —si es que hay alguien— podría traicionar al equipo se desvanece rápidamente por lo mal definidos que están los sospechosos. Prácticamente no se nos cuenta nada sobre el resto del grupo, lo que representa un desperdicio criminal de tres nominados al Oscar: Steven Yeun, Catalina Sandino Moreno y Teyana Taylor (quien podría convertirse en ganadora del premio en dos meses). El director Joe Carnahan se asegura, además, de dejar fuera a las mujeres cuando finalmente llega la gran secuencia de acción de la película.

La única “profundidad” que se nos ofrece es que todos estos oficiales se sienten mal pagados y poco valorados. Uno se queja de ganar 80.000 dólares al año después de impuestos, solo para que lo hagan sentir “como una maldita mierda por ser el costal de arena entre el caos y la sociedad civilizada”. Es como si la película esperara que el público se sintiera asombrado, agradecido y sorprendido cuando un policía no es corrupto.

Resulta llamativo que esta sea la segunda gran producción de Netflix en poco tiempo —después de Un detective suelto en Hollywood: Axel F (2024)— que parece tener una cuenta pendiente con cualquiera que se atreva a cuestionar el poder absoluto y la impunidad de la policía (en particular, la estadounidense). Sin duda, es una forma efectiva de borrar todo el encanto característico de una película “Mattfleck”.

Director: Joe Carnahan. Reparto: Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins y Kyle Chandler. Duración: 112 minutos.

‘El Botín’ ya está disponible en Netflix.

Traducción de Leticia Zampedri