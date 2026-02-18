Daniel Radcliffe se hizo famoso con Harry Potter hace dos décadas, pero ahora, el protagonista de la franquicia pide a los fans que dejen de hablar de él de cara a la nueva versión.

La exitosa franquicia de J. K. Rowling volverá a nuestras pantallas el año que viene con la adaptación televisiva de HBO, protagonizada por la nueva estrella Dominic McLaughlin como el mago titular, junto a Arabella Stanton como Hermione y Alastair Stout como Ron.

Hablando sobre el próximo reboot, Radcliffe instó a los fans y a la prensa a no preguntar a las nuevas jóvenes estrellas sobre él, Emma Watson y Rupert Grint antes de su estreno.

“Cuando estos chicos fueron elegidos para el reparto, la gente empezó a decir en Internet: '¡Tenemos que cuidarlos!”, declaró a ScreenRant. Añadió: “Si lo dicen en serio, entonces una de las cosas que pueden hacer es no preguntar por —por mí, Emma [Watson] y Rupert [Grint]— todo el tiempo. Preferiría que no nos convirtiéramos en fantasmas espectrales extraños en la vida de estos niños”.

Agregó que los fans deberían “dejarlos seguir adelante” con lo que será “algo nuevo y diferente”. Radcliffe también predijo que cree que Dominic (11) “[sería] mejor" que él en el papel.

Daniel Radcliffe saltó a la fama en 2001 como Harry Potter, con solo 11 años ( Warner Bros )

Desde que Radcliffe colgó definitivamente su capa de invisibilidad en 2011, la estrella se ha aventurado en el mundo del teatro: ganó un premio Tony por su interpretación en el musical Merrily We Roll Along en Broadway, Nueva York, EE. UU. Aparecerá en la próxima comedia deportiva The Fall and Rise of Reggie Dinkins, junto a Tracy Morgan, de 30 Rock, y Erika Alexander.

El año pasado comenzó la producción de la versión televisiva de HBO, que dará a cada una de las siete novelas de Harry Potter su propia temporada.

John Lithgow tomará el relevo de las fallecidas estrellas Richard Harris y Michael Gambon como Albus Dumbledore, mientras que Janet McTeer debutará como Minerva McGonagall, interpretada por Maggie Smith en las películas.

La estrella de Gangs of London, Paapa Essiedu, interpretará al profesor de Pociones y Defensa Contra las Artes Oscuras Severus Snape, junto a Nick Frost (Hagrid), Luke Thallon (Quirinus Quirrell), Paul Whitehouse (Argus Filch), Bel Powley (Petunia Dursley), Daniel Rigby (Vernon Dursley) y Katherine Parkinson (Molly Weasley).

En enero, la actriz Katie Leung habló sobre su participación en las películas, en las que interpretó a Cho Chang, el interés amoroso de Harry. Tras admitir que la fama que le llegó de golpe fue “mucho con lo que lidiar”, dijo: “Era súper insegura, como lo sería cualquier otra chica de 16 años”.

Agregó que las nuevas estrellas del programa deberían “divertirse y centrarse en el trabajo”.

Traducción de Sara Pignatiello