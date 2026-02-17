Productora de ‘Teherán’, la exitosa serie de Apple TV, fue hallada muerta en una habitación de hotel en Grecia

Dana Eden, la aclamada productora israelí célebre por haber cocreado el drama Teherán, falleció repentinamente en Grecia a la edad de 52 años, anunció el lunes la cadena pública israelí KAN.

Eden fue hallada muerta en un hotel de la capital griega, Atenas, según confirmó un agente de la policía griega.

Los primeros indicios apuntaban a que se había quitado la vida, y no había sospechas de juego sucio. El agente habló bajo condición de anonimato, ya que la policía griega no hace comentarios públicos en estos casos.

Había estado en Grecia para el rodaje de la cuarta temporada de la exitosa serie ganadora de un Emmy.

Esta imagen publicada por Apple TV+ muestra a Niv Sultan como la protagonista Tamar Rabinyan en una escena de Teherán ( Apple TV+ via AP )

“Dana fue una de las figuras más destacadas de la industria televisiva israelí y desempeñó un papel fundamental en la creación y dirección de algunas de las producciones más destacadas e influyentes de la corporación”, declaró la KAN en un comunicado. No indicó la causa de la muerte.

“Su trabajo profesional, su dedicación sin concesiones y su amor por la creación dejaron una profunda huella en la radiotelevisión pública israelí. La KAN comparte el profundo dolor de su familia, amigos y colegas”, declaró la emisora.

En un comunicado publicado en su página de Facebook, la casa productora de Eden, Donna and Shula productions, trató de disipar los rumores de que había sido asesinada.

“La productora desea aclarar que los rumores de una muerte criminal o por motivos nacionales son falsos e infundados”, aseguró.

“Es un momento de gran dolor para la familia, los amigos y los compañeros. Pedimos que se respete la dignidad de Dana y la intimidad de sus seres queridos”, manifestó la productora.

El Ministro de Cultura y Deportes de Israel, Miki Zohar, dijo en un mensaje en la red social X que había recibido “con gran tristeza” la noticia de la muerte de Eden y la describió como “una de las productoras más destacadas e influyentes de la industria televisiva israelí”.

“Dana dejó una profunda huella en la creación israelí y llevó nuestra historia a escenarios internacionales con orgullo, talento y valentía”, declaró Zohar.

Teherán, que se estrenó en Israel y en Apple TV en 2020, cuenta la historia de Tamar Rabinyan, una joven agente del Mossad encargada de piratear e inutilizar el reactor nuclear iraní para que el ejército israelí pueda llevar a cabo un ataque aéreo. La serie fue nombrada mejor serie dramática en la 49ª edición de los Premios Emmy Internacionales de noviembre de 2021.

Eden empezó a trabajar en la producción televisiva en Israel en la década de 1990, al trabajar en programas como la comedia Yom Haem y el drama policíaco Magpie, antes de alcanzar el éxito internacional con Teherán.

En 2018, su programa Saving the Wildlife ganó el premio a la mejor revista de televisión para niños y jóvenes en los Premios de la Academia de Televisión de Israel.

Si vives en EE.UU. y tú o alguien que conoces necesita apoyo en salud mental de inmediato, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita 988lifeline.org para acceder al chat en línea del 988 Suicide & Crisis Lifeline. Es una línea y confidencial en caso de crisis, que está a disposición de todo el mundo las 24 horas del día.

Si te encuentras en otro país, puedes ingresar a www.befrienders.org para conocer una línea de atención telefónica local.