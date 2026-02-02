John Lithgow tachó de “irónicas e inexplicables” las opiniones de JK Rowling sobre los derechos de los transexuales y añadió que le “molesta” que lo critiquen por interpretar a Dumbledore en la nueva serie de televisión deHarry Potter.

El actor de 80 años interpretará al director de Hogwarts Albus Dumbledore en la adaptación de HBO de los famosos libros de Rowling, cuyo casting provocó reacciones en contra debido a los comentarios de Rowling sobre la comunidad transexual.

Durante una aparición en el Festival de Cine de Rotterdam, se le preguntó a Lithgow qué opinaba de las opiniones de Rowling, y este dijo al público que se toma el tema “extremadamente en serio” y que la autora “no está realmente involucrada en esta producción en absoluto”.

Dijo que le resulta especialmente confuso que Rowling, de 60 años, abogue por tales creencias, teniendo en cuenta que Harry Potter trata de “la bondad frente a la crueldad”.

“JK Rowling creó este increíble canon para jóvenes, literatura infantil que saltó a la conciencia de la sociedad. A grandes y pequeños les encanta Harry Potter y las historias de Harry Potter. Se trata tanto de aceptación. Se trata del bien contra el mal.

Me parece irónico y algo inexplicable que Rowling haya expresado tales opiniones”, continuó. “Leí sobre ellos y nunca la conocí”.

Lithgow insinuó que se planteó abandonar el papel después de que le enviaran un artículo titulado “Una carta abierta a John Lithgow”: “Por favor, aléjate de Harry Potter” por una “muy buena amiga” que tiene una hija trans. Sin embargo, decidió no hacerlo.

open image in gallery John Lithgow, “molesto” por las críticas a su papel de Dumbledore en Harry Potter ( Getty Images )

“Fue una decisión difícil”, dijo el actor. “Me sentí incómodo e infeliz porque la gente insistía en que abandonara el trabajo. Decidí no hacerlo.

Me molesta que la gente se oponga vehementemente a que yo tenga algo que ver con esto. Pero en el canon de Potter no se ve ni rastro de sensibilidad transfóbica. [Rowling] escribió esta meditación de bondad y aceptación. Y Dumbledore es un papel precioso”.

Lithgow dijo que, aunque Rowling no tiene mucho que ver con la producción, “la gente que está readaptando Harry Potter y convirtiéndola en una serie de televisión de ocho años de duración es extraordinaria”.

Luego, agregó: “Es gente con la que realmente quiero trabajar”.

Según Variety, un miembro del público arremetió vocalmente contra la participación de Lithgow en la serie y abandonó la sala “en señal de protesta”. Lithgow respondió: “Estoy perfectamente preparado para las diferencias de opiniones. Lo entiendo”.

En los últimos seis años, Rowling fue criticada repetidamente por diversos comentarios sobre el género, y muchos, incluidos los protagonistas de las adaptaciones cinematográficas de Potter, la acusaron de transfobia.

open image in gallery Muchas estrellas de Harry Potter arremetieron contra las opiniones de JK Rowling sobre los derechos de los transexuales ( YouTube )

Esto provocó la consternación de las estrellas que firmaron para la nueva serie. Nick Frost (Rubeus Hagrid), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Katherine Parkinson (Molly Weasley) y Johnny Flynn (Lucius Malfoy) son algunos de los que también aparecerán en la serie.

Frost ya se había pronunciado sobre las opiniones de Rowling, habiendo declarado a The Observer: “A ella se le permite su opinión y a mí la mía, pero no coinciden en modo alguno”.

Las opiniones de Frost se hacen eco de las de Paapa Essiedu, que interpretará a Severus Snape en la serie de HBO. Poco después de que se anunció su casting, el actor fue uno de los cientos de profesionales de la televisión y el cine que firmaron una carta en la que se pedía a la industria que actuara en favor de los derechos de los transexuales.

La carta se redactó a raíz de la controvertida sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido que establece que el género se basa legalmente en el sexo biológico, una decisión celebrada por la controvertida escritora Rowling y criticada por grupos activistas LGBT+.

Tras la aparición de Essiedu como firmante de la carta, una “fuente privilegiada” declaró a MailOnline que a Rowling “no le molestaría ni un ápice la decisión de Essiedu, y no se le ocurriría intervenir para que le despidieran, a pesar de estar muy implicada en el proyecto”.

open image in gallery Nick Frost interpretará a Rubeus Hagrid en la próxima serie de Harry Potter producida por HBO ( HBO )

Dirigiéndose a este informe X / Twitter, Rowling escribió: “No tengo poder para despedir a un actor de la serie y no lo ejercería si lo tuviera.

No creo en quitar el trabajo o el medio de vida a la gente porque tengan creencias legalmente protegidas que difieran de las mías”.

La serie de Harry Potter se está rodando ahora y se estrenará en 2027.

Traducción de Olivia Gorsin