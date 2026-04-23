Netflix prepara su primera transmisión en vivo desde México con ‘Supernova: Génesis’

Netflix se prepara para un evento sin precedentes en América Latina con Supernova: Génesis, su primera transmisión en vivo desde México.

Este espectáculo de varias horas fusionará combates de boxeo, música en vivo y comedia, marcando un hito para el servicio de streaming en la región.

Carolina Leconte, vicepresidenta de Contenido para México y Licencias en América Latina de Netflix, destacó la importancia de esta iniciativa. "Nos llena de emoción y nos llena de una gran responsabilidad poder hacer este tipo de contenidos", afirmó Leconte en una entrevista por videollamada desde San José del Cabo.

Supernova: Génesis es fruto de una alianza con Supernova, una plataforma de entretenimiento deportivo latinoamericana que combina deporte de contacto, cultura digital y espectáculos masivos. Esta colaboración sigue a la edición Orígenes de Supernova en 2025, llevando su propuesta innovadora a la audiencia global de Netflix.

open image in gallery El formato de Supernova: Génesis es diferente y una apuesta por la popularidad que tienen eventos que mezclan deportes y espectáculos ( Netflix via AP )

Supernova: Genesis durará alrededor de cinco horas y se transmitirá en vivo desde la Arena Ciudad de México el domingo el 26 de abril. La arena tiene capacidad para 20.000 asistentes, y para los productores contar con público presente es una de sus características más importantes.

“Tenemos personas de carne y hueso que estarán disfrutando el show y ahí se va midiendo realmente lo que sí está gustando, lo que no está gustando, es casi como poder tener en ese instante la satisfacción o no de saber que está llamando la atención”, señaló Leconte.

Netflix ha producido series, películas y documentales en México. El formato de Supernova: Génesis es diferente y una apuesta por la popularidad que tienen eventos que mezclan deportes y espectáculos como el Super Bowl o la próxima inauguración de la Copa Mundial de Fútbol.

“Cada vez las líneas se van borrando”, dijo Leconte. “Es la primera vez que estamos haciendo que todo funcione en un mismo set, en un mismo espacio, para un mismo público”.

En cuanto a los números musicales, se presentarán Carín León, Ozuna y Óscar Maydon.

En la noche se disputa un cinturón de box amateur con combatientes que son actores, influencers y músicos como Mario Bautista, Kim Shantal, Aaron Mercury, Lupita Villalobos y Alana.

Juan Guarnizo, Juan Bertheau, “El Zar del Boxeo” Carlos Aguilar, Ricardo Pérez y Slobotzky de La Cotorrisa, serán los maestros de ceremonias.

“Vamos a ser muy conscientes de qué fue lo que más resonó, no solo en los viewers (espectadores), sino en las conversaciones externas, para, obviamente, seguir, ojalá, replicando este tipo de shows, no solo en México, sino en otros lugares del mundo”, señaló Leconte.