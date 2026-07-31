En el segundo episodio de Stuart no logra salvar el universo, vemos el regreso de una importante estrella de La teoría del Big Bang, pero no como los fans la recuerdan.

Ambientada después de los acontecimientos de la comedia original, la nueva serie derivada de HBO Max sigue a Stuart Bloom (Kevin Sussman), el dueño de la tienda de cómics de La teoría del Big Bang, cuando destruye accidentalmente un dispositivo creador de multiversos diseñado por Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter.

Con la ayuda de rostros conocidos como Bert (Brian Posehn), Barry Kripke (John Ross Bowie) y Denise (Lauren Lapkus), Stuart emprende una misión a través de realidades alternativas para restaurar el orden en el universo, encontrándose por el camino con nuevas versiones de personajes que los fans reconocerán de La teoría del Big Bang.

**ADVERTENCIA: a continuación, spoilers de Stuart no logra salvar el universo**

open image in gallery John Ross Bowie, Lauren Lapkus, Kevin Sussman y Brian Posehn protagonizan el nuevo ‘spin-off’ de ‘La teoría del Big Bang’, ‘Stuart no logra salvar el universo’ ( HBO Max )

En el último episodio, emitido el jueves por la noche, el grupo entra en una realidad en la que todos los humanos tienen un dispositivo implantado en el cuello que les administra una descarga eléctrica cada vez que discuten o se ponen agresivos.

Esto finalmente los lleva a un centro de reeducación de 30 meses diseñado para eliminar el conflicto. Pero después de completar el programa, son secuestrados inesperadamente y llevados a un almacén abandonado.

Es aquí, una vez que les quitan las capuchas, donde Penny, el personaje de Kaley Cuoco, se revela.

En lugar de la rubia aspirante a actriz convertida en representante de ventas farmacéuticas de La teoría del Big Bang, esta versión alternativa de Penny tiene el pelo castaño y lidera un movimiento de resistencia contra su mundo controlado por la inteligencia artificial junto a su exnovio Zack (Brian Thomas Smith).

“Una parte importante consistió en ofrecerles el reto de hacer algo completamente diferente”, declaró a la revista Variety Chuck Lorre, cocreador y productor ejecutivo, sobre la decisión de traer de vuelta a algunos personajes originales de La teoría del Big Bang en nuevos formatos.

open image in gallery Kaley Cuoco vuelve a interpretar el papel de Penny en ‘Stuart no logra salvar el universo’, pero con un aspecto muy diferente ( Colin Remas Brown/HBO Max )

open image in gallery En ‘Stuart no logra salvar el universo’, Penny lidera un movimiento de resistencia contra un mundo controlado por la inteligencia artificial ( Colin Remas Brown/HBO Max )

“Como se vio en el segundo episodio, Kaley ya no trabaja de camarera en The Cheesecake Factory. Sigue siendo Penny, y ahora es una líder guerrillera formidable. Eso formaba parte del concepto de la serie desde el principio. En un entorno de múltiples universos, estos personajes podrían reaparecer como ellos mismos, pero con una historia completamente diferente”, agregó Lorre.

La teoría del Big Bang se emitió desde 2007 hasta 2019 en la cadena estadounidense CBS y convirtió en estrellas mundiales a sus miembros principales del reparto: Cuoco, Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kunal Nayyar (Raj Koothrappali), Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) y Simon Helberg (Howard Wolowitz).

La serie seguía a un grupo de científicos con dificultades para relacionarse socialmente y a sus amigos mientras lidiaban con las relaciones, sus carreras profesionales y la vida cotidiana en Pasadena, California, EE. UU.

Según se informa, el programa, que gozaba de gran popularidad, terminó porque Parsons rechazó 50 millones de dólares para regresar en una decimotercera y decimocuarta temporada.

Los nuevos episodios de Stuart no logra salvar el universo se emiten los jueves a las 7:00 pm, hora Ciudad de México, en HBO Max.

Traducción de Sara Pignatiello