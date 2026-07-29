El tráiler de la cuarta temporada de ‘Ted Lasso’ revela un dulce guiño a un antiguo miembro del reparto

Ted Lasso lanzó el tráiler oficial de la cuarta temporada, que incluye un emotivo homenaje a un personaje muy querido por los fans.

La conmovedora comedia dramática de Apple TV+ sobre un entrenador de fútbol americano, Ted Lasso (Jason Sudeikis), que es contratado para entrenar a un equipo de fútbol masculino británico, concluyó originalmente en 2023.

En marzo de 2025, se anunció por sorpresa una cuarta temporada que retomaría la historia en Gran Bretaña, donde Ted regresó para entrenar a un equipo de fútbol femenino.

En el emotivo tráiler, publicado el martes, se reúnen muchos de los actores originales, entre ellos Juno Tempo, Hannah Waddingham, Brett Goldstein y Brendan Hunt. Sin embargo, es la escena final la que conmovió hasta las lágrimas a algunos fans.

“Pero el fútbol es la vida”, le dice el entrenador Beard (Hunt) a uno de sus nuevos jugadores, citando al antiguo personaje Dani Rojas (Cristo Fernández), cuyo lema era: “¡El fútbol es la vida!”.

open image in gallery Cristo Fernández, que interpretó a Dani Rojas en las tres primeras temporadas de ‘Ted Lasso’, no volverá para la cuarta ( Getty )

open image in gallery ‘Ted Lasso’ vuelve con su cuarta temporada el 5 de agosto ( Apple TV )

“No, la vida es mucho más que fútbol”, responde la jugadora, mientras Ted reconoce: “No es tan pegadizo, pero es cierto”.

Fernández, de 35 años, apareció en las tres primeras temporadas de la serie como Rojas, una estrella del fútbol sumamente optimista. No se espera que el actor mexicano, quien a principios de este mes debutó como futbolista profesional con el El Paso Locomotive FC, retome su papel en la próxima temporada, dado que la serie se centra ahora en un equipo femenino. Los miembros originales del reparto, Phil Dunster y Toheeb Jimoh, tampoco participarán en la cuarta temporada por el mismo motivo.

En cambio, el reparto presentará a varios personajes nuevos, entre ellos Tanya Reynolds, de Sex Education , como Alice Chilton, coentrenadora del nuevo equipo femenino, y el actor infantil Grant Feely, que interpretará a Henry, el hijo de Ted, junto a Faye Marsay (Juego de Tronos), Abbie Hern (Peaky Blinders), Jude Mack (Prime Target), Aisling Sharkey (Jurassic World: Dominio) y Rex Hayes; todos ellos conforman a los jugadores clave del nuevo equipo de Ted.

open image in gallery La protagonista de ‘Sex Education’, Tanya Reynolds, se une al reparto de la cuarta temporada de ‘Ted Lasso’ ( Apple TV )

Sudeikis reveló recientemente que tuvo que mantener llamadas telefónicas “muy difíciles” con cada uno de los miembros del reparto que interpretaron a los compañeros de equipo originales para explicar su ausencia en la nueva temporada.

“Porque no quería que se enteraran por internet”, declaró el cocreador y protagonista de la serie a The Hollywood Reporter . “Y porque quiero mucho a esos chicos y todos pasamos por algo juntos”.

Ted Lasso se estrenó en 2020 con gran éxito de crítica. Ganó dos premios Emmy consecutivos a la mejor serie de comedia en 2021 y 2022. Sin embargo, la recepción de la tercera temporada fue divisiva, y algunos fans la acusaron de haber perdido el rumbo.

Más tarde, Sudeikis arremetió contra la “pequeña pero hostil multitud de disidentes” en el libro de 2024, Believe: The Untold Story Behind Ted Lasso, the Show That Kicked Its Way Into Our Hearts, de Jeremy Egner.

“Al igual que en el teatro en vivo, el programa, especialmente la tercera temporada, invitaba al público a participar activamente”, declaró. “Algunos quieren hacerlo, otros no. Algunos prefieren juzgar, no mostrar curiosidad”.

Sudeikis añadió: “Nunca entenderé a la gente que habla con tanta desfachatez de algo que, en mi opinión, claramente no comprenden. Y que Dios los bendiga por ello; no es culpa suya. No tienen imaginación y no están abiertos a experimentar lo que es tenerla”.

“Todos estamos en mejor forma que cuando empezamos”, continuó el ganador del Emmy. “Como un buen boy scout o girl scout en un campamento, lo dejamos mejor de como lo encontramos. Y si no ven eso en el programa, entonces no sé qué programa están viendo”.

La cuarta temporada de Ted Lasso se estrena el 5 de agosto en Apple TV+.

Traducción de Olivia Gorsin