La adaptación de un revolucionario libro de ciencia ficción, considerado anteriormente “inadaptable al cine”, finalmente cuenta con un tráiler que promete a los fans “el siguiente capítulo”.

La serie Neuromante de Apple TV está basada en el clásico ciberpunk de 1984 del autor William Gibson. Ambientada en una distopía de un futuro cercano, la historia sigue a un hacker informático reclutado por una poderosa inteligencia artificial y a un exsoldado traumatizado para llevar a cabo un atraco de alto riesgo.

El primer tráiler oficial de la serie se estrenó en la Comic-Con el domingo 26 de julio, y en él se pudo apreciar lo que parece ser otro éxito de culto para la plataforma de streaming, así como una fecha de estreno: el 22 de enero de 2027.

open image in gallery Callum Turner protagoniza la nueva serie de culto ‘Neuromancer’ ( Apple TV )

La estrella británica Callum Turner es el protagonista del tráiler bañado en luces de neón, en el que se puede oír a su personaje, Henry Case, decir: “Soy el mejor operador de consola que existe; robo datos en el ciberespacio”, antes de ser transportado a través de una alucinante matriz digital.

En febrero de 2024, el productor ejecutivo Graham Roland, cuyos trabajos anteriores incluyen las series de culto Lost y Fringe, y el director JD Dillard encargaron diez episodios.

La complejidad de la novela experimental, que a menudo desconcierta a los nuevos lectores, llevó a muchos a creer que una adaptación habría sido demasiado difícil de realizar. Pero para quienes se preguntan si Gibson la aprobó: el escritor de 78 años participa como productor ejecutivo y asesor creativo.

open image in gallery La novela ‘Neuromante’, de William Gibson, considerada “imposible de llevar al cine”, va a ser adaptada ( Ace Books )

Gracias a la incorporación de Turner al reparto, un actor cuya popularidad aumentó considerablemente en el último año, Neuromante atraerá más miradas que nunca. Turner se casó recientemente con la estrella del pop Dua Lipa y es uno de los principales candidatos para convertirse en el nuevo James Bond.

Encabeza la serie en el papel del hacker informático Case, junto a la prometedora Briana Middleton, Mark Strong, Clémence Poésy, Emma Laird, Peter Sarsgaard y Dane DeHaan.

El primer tráiler, publicado a principios de este mes, no reveló mucho, pero marcó la pauta de este éxito de culto ya consagrado. Muestra un monitor de ordenador con las primeras palabras de la novela: “El cielo sobre el puerto tenía el color de un televisor sintonizado en un canal muerto”.

open image in gallery Callum Turner protagoniza la nueva serie de Apple TV ‘Neuromante’ ( AFP/Getty )

La descripción del avance dice enigmáticamente: “Hace 42 años, William Gibson presentó al mundo Neuromante. Ahora, el siguiente capítulo está cargando”.

Esto podría significar que la serie irá más allá de las páginas del material original de Gibson, que forma parte de la trilogía Stream. Sin embargo, la sinopsis se mantiene fiel al libro: “Un hacker y un asesino se ven envueltos en una red de crímenes de alto riesgo mientras persiguen a una dinastía corporativa”.

Si la serie tiene éxito en la plataforma de streaming, las otras dos novelas de la saga, Conde Cero y Mona Lisa acelerada, también podrían ser adaptadas.

Traducción de Olivia Gorsin