Jared Leto responde a las nuevas acusaciones de conducta sexual inapropiada presentadas por cuatro mujeres

Jared Leto negó una serie de graves acusaciones presentadas en su contra por cuatro mujeres en un nuevo documental de la BBC.

El documental, Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, recoge denuncias de presunta agresión sexual, abuso sexual de menores, manipulación y amenazas de violencia sexual.

Las denunciantes aseguraron que conocieron al actor y músico, hoy de 54 años, entre 2002 y 2016, cuando ellas tenían entre 16 y 18 años y él estaba en la treintena o cuarentena.

En declaraciones a The Independent, Leto rechazó las acusaciones y afirmó: “Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”.

Leto alcanzó la fama en la década de 1990 con la serie My So-Called Life y ganó el Oscar a mejor actor de reparto en 2014 por Dallas Buyers Club. Además, es el vocalista de Thirty Seconds to Mars, banda que fundó junto a su hermano Shannon en 1998.

open image in gallery Jared Leto, fotografiado en el estreno de ‘Tron: Ares’ en 2025, aseguró que “nunca” ha agredido sexualmente a nadie ( Getty )

La acusación más grave proviene de una mujer identificada con el seudónimo de Isabel, quien afirmó que Leto la violó en el baño de un motel de Las Vegas en 2002, cuando ella tenía 17 años. “Durante la mayor parte de mi vida, vi este hecho como algo que me pasó por ser tonta... y por eso ocurrió esta desgracia”, declaró a la BBC.

Otra mujer, identificada como Alex, denunció que Leto la amenazó con agredirla sexualmente después de invitarla a su habitación de hotel tras un concierto de Thirty Seconds to Mars en Londres, en 2013. Según su relato, aunque dijo tener 19 años, también le comentó al artista que tenía 17. Alex aseguró que Leto le respondió: “La edad es solo un número y, además, estamos en Europa”. También afirmó que abandonó la habitación después de que él le dijera en repetidas ocasiones que despertaría “con un p*** en el culo”.

Una tercera denunciante, que utilizó el seudónimo de Clara, afirmó que mantuvo relaciones sexuales con Leto por primera vez en su casa de California en 2006, cuando ella tenía 17 años y él 34. Según su testimonio, el actor restó importancia a una conversación sobre la edad de consentimiento en California, fijada en 18 años, la llamó “mi niña” y le pidió que lo llamara “papi”.

La cuarta mujer, identificada como Etta, denunció que Leto la manipuló después de conocerla en una agencia de modelos de Los Ángeles en 2014, cuando ella tenía 16 años. Según su versión, posteriormente recibió llamadas telefónicas con contenido sexual explícito en las que el actor le preguntaba si era virgen y le sugería mantener relaciones sexuales. Más adelante, aseguró, Leto intentó que firmara un acuerdo de confidencialidad. Por su parte, la BBC informó que revisó una copia sin firmar de ese documento, además de correos electrónicos y mensajes de texto relacionados con el caso.

open image in gallery Leto en el escenario con su banda 30 Seconds to Mars en Arabia Saudita en 2024.

La investigación también incluye los testimonios de cinco mujeres que aseguraron haber recibido llamadas telefónicas con contenido sexualmente explícito de Leto cuando eran más jóvenes; cuatro de ellas afirmaron que eran adolescentes en ese momento.

Otra mujer, identificada como Taylor, denunció que Leto hizo un comentario obsceno sobre su cuerpo e intentó que un guardia de seguridad la llevara tras bambalinas después de conocerla en un festival de música, cuando ella tenía 14 años.

Además, dos exintegrantes del equipo de Thirty Seconds to Mars dijeron a la BBC que se sintieron incómodos con lo que describieron como las interacciones de Leto con adolescentes entre bastidores y en los lugares de grabación.

Las nuevas denuncias se suman a una investigación publicada por Air Mail en 2025, en la que nueve mujeres acusaron a Leto de conducta sexual inapropiada. Varias de ellas aseguraron que eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos. El reportaje se conoció semanas después de que la DJ de Los Ángeles Allie Teilz denunciara en redes sociales que Leto la agredió cuando tenía 17 años, lo que, según el medio, motivó a otras mujeres a presentar denuncias similares.

En ese momento, Leto negó las acusaciones a través de un representante, quien declaró: “Niego todas las acusaciones”.

Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de agresión sexual, puede comunicarse con la Línea Nacional de Ayuda para Víctimas de Agresión Sexual al 1-800-656-HOPE (4673). En el Reino Unido, Rape Crisis ofrece apoyo a las personas afectadas por violación y abuso sexual. El servicio está disponible en el 0808 802 9999 (Inglaterra y Gales), 0808 801 0302 (Escocia) y 0800 0246 991 (Irlanda del Norte), además de su sitio web: www.rapecrisis.org.uk.

Traducción de Leticia Zampedri